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Махачкалинский урок. Дьявол похож на телефонного мошенника, - С.Худиев
14:24 31.10.2023

Сергей Худиев
Православный публицист, автор ряда книг по христианской апологетике

Махачкалинский урок. Дьявол похож на телефонного мошенника

30 октября 2023

Теперь уже стало ясно, что безобразия в аэропорту Махачкалы и в некоторых других местах были спровоцированы телеграм-каналом "Утро Дагестан", который, как выяснилось, вел известный борец с режимом Илья Пономарев (признан иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), находящийся сейчас за пределами России.

То есть всю смуту с поисками воображаемых израильтян под лозунгами сочувствия к палестинцам организовал человек, не имеющий ровно никакого отношения ни к Палестине, ни к Дагестану, ни к исламу, а преследовавший единственную цель - насолить России, спровоцировав беспорядки.

И эта ситуация требует осмысления, потому что ее еще неоднократно попробуют воспроизвести. И для того чтобы понять ее, на мой взгляд, очень подходит не столько политический, сколько религиозный язык.

Как христиане, так и мусульмане верят в существование личной, сознательной силы зла, которая в христианской традиции называется дьяволом (слово первоначально значит "клеветник"), а в исламской - иблисом.

Кроме людей, Бог сотворил ангелов - чисто духовных существ, могущественных и прекрасных. Некоторые из них впали в гордыню и мятеж и восстали против Создателя. Дьявол - глава этого мятежа, который стремится разрушить Божие творение и особенно отношения Бога и человека.

Третья мировая может оказаться не самой страшной угрозой

Дьявол есть "человекоубийца от начала", "лжец и отец лжи" (Иоан.8:44). Он обычно не может действовать прямым насилием: его инструменты - это ложь, соблазн и провокация. Его способ вредить - это обманом заставлять людей вредить себе и друг другу.

Дьявол похож на телефонного мошенника - жертва должна сама себя обворовать, следуя его инструкциям.

Мы принадлежим к разным религиям и культурам, но у всех нас, людей, есть изощренный и изобретательный враг, который не принадлежит к человеческому роду и который прилагает все усилия к тому, чтобы натравить нас друг на друга.

Если вы не верите в реальность духовного мира и видите за происходящим только злонамеренных людей, что же, отнеситесь к дьяволу как к важному символу, который обобщает горький опыт многих тысячелетий. Эта гипотеза помогает ориентироваться в том, что происходит.

Злонамеренным обманом людей можно убить даже вернее, чем пулями и бомбами.

Это было так всегда, но интернет создал уникальные возможности - провокатор, который при личной встрече был бы немедленно разоблачен, смог успешно манипулировать людьми в Махачкале, сидя где-то за тысячи километров от места событий.

Люди уязвимы для манипуляции. Это нетрудно признать, когда речь идет о других. О людях, которые по-другому выглядят или воспитаны в другой культуре, или людях из другого социального слоя, или еще как-то отличающихся от нас.

Но мы принадлежим к той же самой человеческой природе и также уязвимы. Мы тоже легко можем стать жертвой обмана.

Один из очевидных инструментов сил зла - это негативные обобщения и коллективная ответственность. Множество самых разных людей, каждый из которых обладает своим характером и принимает свои решения, соединяются в некую общность - "они", и этой общности приписываются всяческие пороки и преступления.

Классический пример этого - антисемитизм. Евреи, как и все остальные, очень разные люди - разных моральных качеств, разных убеждений, разных политических симпатий. Антисемитизм приписывает всем евреям какие-то зловещие черты просто потому, что они евреи, и оправдывает самые вопиющие несправедливости по отношению к одним евреям на основании преступлений (реально или предположительно), совершенных другими.

Но то же самое явление мы видим и с другой стороны, когда съемки безобразий в аэропорту перепощиваются с комментариями вида "вот она, религия мира".

Грехи хулиганов без всякого рассмотрения переносятся на всю общность, с которой они ассоциируются: на всех дагестанцев, или всех жителей северного Кавказа, или на всех мусульман вообще. Это ничуть не лучше того же антисемитизма.

Увы, но хулиганы бывают везде. Просто так уж работает ксенофобия: наши преступники - это просто преступники, а их преступники - это проявление преступного характера всего их сообщества.

Однако если говорить об исламе, то исламское духовенство региона как раз приложило все усилия к успокоению ситуации. Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) сразу же резко отверг антисемитские призывы: "Мы категорически не поддерживаем такие заявления. Это противоречит духу исламской религии и традициям народов Северного Кавказа. Антисемитизму нет места в многонациональном Северном Кавказе".

Поэтому важно помнить, заглядывая в телефон, что в этом мире есть силы зла, человеческие и нечеловеческие, которые хотят сыграть на ваших уязвимостях, внушить вам страх и ненависть по отношению к нашим соседям, а если удастся, то и вовлечь в какое-нибудь тяжкое зло и беззаконие.

Как говорит святой апостол Петр, "Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить" (1Пет.5:8).

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698751440


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