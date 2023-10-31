В Казахстане обратились к Токаеву: хватит продавать нефть Израилю

14:39 31.10.2023

Жители Казахстана обратились к президенту Касым-Жомарт Токаеву с призывом прекратить продавать нефть Израилю. Об этом сегодня, 31 октября, сообщают "Главновости Палестины и Саудии".



В сети появилась петиция, в которой жители страны просят прекратить экспорт нефти в Израиль из-за ситуации на Ближнем Востоке.



В тексте петиции отмечается, что:



"…экспорт стратегически важных ресурсов, таких как нефть, в регионы, где продолжаются конфликты, может восприниматься как поддержка одной из сторон. А Казахстан всегда выступал за мир и стабильность на международной арене".

"Главновости Палестины и Саудии" добавляют:



"Примерно 10% поставок нефти в Израиль идет из Казахстана через азербайджанский нефтепровод „Баку-Джейхан", и далее в Израиль, где перерабатывается в том числе в топливо для ЦАХАЛ (авиационный керосин для самолетов, дизель для танков „Меркава")".



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/10/31/v-kazahstane-obratilis-k-tokaevu-hvatit-prodavat-neft-izrailyu