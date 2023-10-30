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Как мигрантов используют для слома России?
16:23 31.10.2023

КАК МИГРАНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СЛОМА РОССИИ? НИКИТА МИХАЛКОВ ПОКАЗАЛ "ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ ДОКУМЕНТ"

Обнаружен очень интересный документ, подготовленный кандидатом философских наук Юрием Баранчиком, касающийся международных организаций, занимающихся программами миграции в России. Среди них - Всемирный банк, правительства иностранных государств и НКО. Михалков объяснил, в чем заключается главный нюанс.

"Ползучая мигрантизация" в деле

В поисках способа справиться с Россией противник обращается к все более изощренным и коварным методам. Внимание общественности привлекла статистика, представленная Следственным комитетом России, которая указывает на тревожный тренд. В 2022 году было зарегистрировано втрое больше уголовных преступлений, совершенных мигрантами, по сравнению с предыдущим годом.

Количество тяжких преступлений выросло на 37 процентов. Число дел, связанных с убийствами и причинением вреда здоровью с летальным исходом, увеличилось в пять раз. Этот тревожный тренд продолжается и в 2023 году. За январь-июль было зарегистрировано на 40 процентов больше серьезных преступлений, их число выросло с 1871 до 2226.

Количество преступлений против половой неприкосновенности выросло на 22 процента: с 285 до 348, преступлений экстремистской направленности - с 2 до 9 процентов, а террористического характера - с 14 до 25 процентов. Эти тревожные данные были прокомментированы именитым русским режиссером Никитой Михалковым.

Предложение генконсула Таджикистана: медицинский центр для таджиков должен быть

Помимо внешних угроз, страна сталкивается и с внутренними проблемами. Некоторые русские граждане сами помогают разрушать свою страну, что вызывает еще большие опасения относительно светлого будущего России. Например, в Екатеринбурге планируется построить медицинский центр для таджиков, что вызывает возмущение у православных граждан. Вы могли бы представить, чтобы где-то в Таджикистане построили медицинский центр для русских граждан? Вопрос риторический.

Однако если бы этот "аттракцион русской щедрости" был построен в Ельцин Центре, который напоминает о развале Советского Союза, то это было бы куда более справедливо, считает Никита Сергеевич.

Чтобы сохранить единство и целостность страны, необходимо бороться с внешними и внутренними угрозами, а также укреплять духовные ценности и национальную идентичность. Важно понимать, что Россия может справиться с любыми вызовами только единством и солидарностью всех ее граждан.

Неожиданный конфуз в программе миграции

Никита Михалков выразил свое разочарование в социальной программе, финансируемой Международной организацией миграции.

Он обратил внимание на четыре программы, которые были реализованы с 2007 года, в том числе с участием запрещенных в России иностранных организаций, таких как USAID, и других.

Заходим на сайт Международной организации миграции и видим четыре программы начиная с 2007 года: "Содействие безопасной и квалифицированной миграции в коридоре Центральная Азия - Российская Федерация" (2021), "Региональная программа в области миграции" (2014-2015), "Региональная программа в области трудовой миграции в Центральной Азии и России" (2010-2013), "Проект по трудовой миграции в Центральной Азии" (2007-2009),
- говорит он.

Если Бога нет, все дозволено

Недавний скандал с цифровым гербом России, на котором отсутствовали православные кресты, очень хорошо отражает суть всей ситуации. По словам дизайнеров Сергея Шапиро и Артема Геллера, которые занимались разработкой обновленного цифрового герба России, все дело в маленьких размерах рисунка. Между строк возмущенных граждан назвали "фанатиками". А впрочем, все и так видно на скриншоте.

Важно понимать, что уважение к духовным ценностям и символике России является неотъемлемой частью единства и целостности страны. Бороться с внутренними проблемами необходимо наравне с внешними угрозами, чтобы сохранить единство и солидарность всех русских граждан.

Кто смеет нарушать авторское право зодчего из Пскова, постника Яковлева? Кто? Этот храм стоит 462 года. Построен по указу Ивана Грозного в честь присоединения Казанского ханства. Кто имеет право касаться этого? Кто имеет право импровизировать по этому поводу? Никто,
- возражает Михалков.

Еще больше тезисов Никиты Сергеевича - в полной версии расшифровки программы "Бесогон ТВ".

Опыт Дагестана

Телеграм-каналы спецслужб Украины в два счета взбудоражили целый регион России, заставив агрессивную толпу двинуться в сторону аэропорта в поисках евреев, якобы прибывших рейсом прямиком из Израиля. Неудивительно, что эти события стали "репетицией" мероприятий, намеченных СБУ под выборы президента России. Мусульман настроят против православных, а мигрантов натравят на русских. Исход может быть плачевным, если не пресечь на корню диверсии.

ТОЛПА ЧУТЬ БЫЛО НЕ РАСТЕРЗАЛА ХИРУРГА-УЗБЕКА, КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК ДИЛЬШОТА МАХМУТОВИЧА. ПРИНЯЛИ ЕГО ЗА ЕВРЕЯ И ХОТЕЛИ ЛИНЧЕВАТЬ.

После серии протестов в Дагестане в 2020 году, когда на улицы вышли противники вакцинации и 5G-вышек, стало ясно, что республика может вспыхнуть при любом "удобном" поводе. Однако никаких выводов не было сделано, и теперь на улицы вышли толпы, которые умело провоцировала украинская ЦИПсО.

Источник - Царьград
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