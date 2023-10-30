Путин о бесчинствах в Махачкале: Мы знаем, где сидит этот паук

16:26 31.10.2023

Президент дал самую жесткую оценку Западу за время противостояния



Михаил Зубов



Перед совещанием Владимира Путина с главами силовых ведомств, которое началось поздно вечером 30 ноября, правоохранительные структуры уже дали первую информацию об организаторах антисемитских беспорядков в Махачкале. Назван Telegram-канал, посредством которого координировались действия погромщиков, редактор этого ресурса уже признался в том, что распространял инструкции для активистов антигосударственной провокации и даже указал сумму, которую ему заплатили за это. Она оказалась символичной - 30 (тысяч рублей в биткоинах).



Создатель этого сетевого издания - бывший депутат Госдумы, предатель Илья Пономарев* заявил иностранным СМИ, что целью Telegram-канала является разжигание национальной розни на Кавказе ради причинения ущерба России.



Совещание у президента носило секретный характер и прошло в закрытом режиме, но открывая его, Путин обратился с эмоциональным и вместе с тем предельно конкретным 10-минутным обращением в эфире телеканала Россия-24.



Кулаки с слезы



О причинах событий в Махачкале президент сказал на первых же секундах своего обращения:



- Драматическую ситуацию на Ближнем Востоке пытаются использовать против России, для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства: и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии.



Путин поделился эмоциональной реакцией на события в секторе Газа:



- Когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей - и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах.



- Но мы не можем позволить себе руководствоваться эмоциями, - подчеркнул президент. - Мы должны понимать, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Те, кто стоят за конфликтом на Ближнем Востоке, будут использовать его для того, чтобы посеять ненависть, столкнуть людей по всему миру. В этом - подлинная корыстная цель геополитических кукловодов.



- Я еще раз подчеркну: нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается опутать своей паутиной всю планету, - сказал Владимир Путин



По словам президента России, именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты - главные бенефициары мировой нестабильности. Штаты слабеют, утрачивают свою роль мировой сверхдержавы, но не хотят с этим мириться. Продлить доминирование, глобальную диктатуру удобнее в условиях всеобщего хаоса и посредством войн. В этом их цель.



Россия противостоит этому, активно участвует в формировании нового, более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций.



- За принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя, - подчеркнул Путин. - Сражаются, теряют своих боевых товарищей наши солдаты и офицеры, наши герои. И за бойней на Ближнем Востоке, и за конфликтом на Украине стоят одни и те же американские элиты, которые разжигают ненависть. Сражаясь именно с этим врагом в рамках специальной военной операции, мы укрепляем позиции всех тех, кто борется за свою независимость и суверенитет.



Надежды на смуту



По словам Владимира Путина, не добиваясь результатов на поле боя, противники России хотят расколоть нас изнутри, ослабить и посеять смуту.



События в Махачкале инспирированы американскими прислужниками, в том числе - через доступные в России социальные сети, которые контролируются, не в последнюю очередь, - с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб.



Обращаясь к гражданам, которых обманом, якобы в поддержку страдающих граждан Газы, заманили на антисемитскую акцию, Путин сказал:



- Я хочу задаться вопросом: разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов (дагестанский народ, исповедующий иудаизм, - авт.) и их семьи? Таты, кстати говоря, - это титульная нация в Дагестане. Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции, именно с ними - и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе.



По словам президента, те, кто действительно отстаивают правду и справедливость в борьбе со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, сражаются сейчас на фронте - под Донецком, Авдеевкой, на Днепре… Там, где решается судьба России, а вместе с ней - и всего мира, в том числе - палестинского народа.



- Я хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твердых, своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия, - резюмировал Владимир Путин.



* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.