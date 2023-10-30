Дело бывшего вице-министра МИИР Токтабаева: уникальное месторождение никеля и кобальта вернули Казахстану

16:27 31.10.2023

Дело бывшего вице-министра МИИР Токтабаева: уникальное месторождение никеля и кобальта вернули государству



В рамках расследования уголовного дела в отношении экс-вице-министра Тимура Токтабаева, государству вернули уникальное месторождение "Шевченковское" в Костанайской области.



Месторождение имеет запасы никеля (1,075 млн тонн) и кобальта (585,9 тыс. тонн). Стоимость запасов полезных ископаемых составляет более 5,6 трлн тенге, сообщает Caravan.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.



27 октября столичный суд огласил приговор в отношении Тимура Токтабаева. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия при передаче аффилированным с ним лицам месторождения с крупными запасами полезных ископаемых.



Утверждается, что вице-министр злоупотреблял своим положением, заключив контракт от лица министерства с АО на разведку полезных ископаемых в Костанайской области. Контракт включал передачу права недропользования на разведку аффилированной с ним ТОО "С".



Месторождение уже было готово к промышленной отработке и должно было быть выставлено на аукцион, чтобы государство получило значительные доходы в бюджет.



Вице-министр позже продал свою долю в 20% уставного капитала ТОО "С" третьим лицам, нарушив законную деятельность органов ujcуправления.



В итоге, было передано право на недропользование ТОО "С" на месторождение с балансовыми запасами промышленной категории на свыше 5,5 трлн тенге.



Токтабаеву назначили 7 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, госнаграды "Ерен еңбегі үшін" и конфискацией имущества:



Земельный участок, расположенный по адресу: г. Алматы, р-н Бостандыкский, мкр. Кокшокы;

Жилой дом, расположенный по адресу: г. Алматы, р-н Бостандыкский, садоводческое товарищество Алма;

Автомобиль марки "Mercedes-Benz Maybach S 580 4MATIC", 2021 года выпуска;

Автомобиль марки "Bentley Bentayga V8", 2021 года выпуска.

Доли участия в тринадцати коммерческих организациях.

Приговор суда не вступил в законную силу.



Автор: Аскар Куанышбеков