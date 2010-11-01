Население Казахстана растет: какими проблемами это чревато

16:30 31.10.2023 Казахстанцев уже в этом году будет 20 млн человек. Фантастика! Мы, казахстанцы, сумели преодолеть последствия кризиса 1990-х годов, когда женщины боялись рожать детей, а часть славян и немцы массово уезжали из страны. А ведь был 2001 год, когда в стране было всего 14,8 млн человек.



Мы вышли из демографического кризиса и с разбегу попали в другой, который может создать стране массу новых проблем.



Сейчас перед руководством страны стоит большая проблема: как расселять людей по территории страны? Казалось бы, в чем проблема? Радоваться надо. Мы растем! Выделяй землю, строй новые села, отдавай их людям. Живите и размножайтесь. Казахстан просто огромная страна, и нам надо осваивать всю эту землю.



Как бы не так. Как ни странно, мы слишком большая, чтобы так поступать. И у нас есть свои проблемы, которые нельзя решить по щелчку пальцев.



Это индекс Биллетера для разных регионов Казахстана на 2023 год. У названия каждой области проставлено число. Оно может быть положительным или отрицательным. Например, в Кызылорде индекс равен плюс 31,6, в ВКО – минус 27,8. Положительное число означает, что молодых людей до 15 лет в регионе больше, чем людей старше 50 лет. Отрицательное – что больше пожилых. Большее значение означает больший разрыв.



Иначе говоря, он показывает, какие регионы молодые, а какие старые, и где ситуация относительно нормальная, а где она просто ужасная.



Видно, что семь северных областей "старые". Более того, три региона стары безнадежно. Это Костанай, Восточный и Северный Казахстан. Более того, эти регионы одни из самых ненаселенных и со стабильной отрицательной миграцией. Так за прошлый год из ВКО выехало 2 тысячи человек (а за 10 лет десятая часть населения региона), из Костанайской области – 2,9 тысячи, из СКО – 2,7 тысячи.



Всего из семи "старых" областей за 2022 год выехало 19 тысяч 841 человек. При общем населении в 5 млн человек на 2023 год и такой стабильной миграции сельские районы здесь рискуют скоро вымереть.



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Одной из попыток не дать вымереть северной части страны стала программа переселения людей с юга на север. Но она не выстрелила.



В марте 2023 года представитель министерства труда и социальной защиты населения сообщил, что за шесть лет реализации программы переселения, то есть с 2017 по 2022 годы, из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы переселились 41,7 тысячи человек. Из них в 2017 году - 4 тысячи человек, 2018 году – 6,8 тысячи человек, 2019 году – 9,1 тысячи человек, 2020 году – 5,8 тысячи человек, 2021 году – 8,1 тысячи человек.



Иначе говоря, миллиарды тенге, выделенные на переселение и закрепление людей на новом месте, не смогли даже закрыть потери от миграции из северных регионов. Не говоря о том, чтобы переломить здесь демографическое старение. Почему - вопрос другой. Что делать сейчас?



В Казахстане сформировались четыре крупнейших города, которые притягивают основную массу внутренних мигрантов. Это Алматы (2,1 млн), Астана (1,2 млн), Шымкент (1,1 млн) и Актобе (550 тысяч жителей). В сумме здесь проживает больше четверти всех казахстанцев (Кстати, столько же, сколько и в пяти "старых" областях). Остальные города или растут не так быстро, или, наоборот, теряют население.



Скорее, эти четыре города станут основными мегаполисами, вокруг которых так или иначе будет строиться вся экономика страны. Вопрос в том, будет ли этот рост управляемым или хаотичным.



Если посмотреть на страну в целом, то ситуация кажется еще более странной: за 13 лет доля городского населения в Казахстане выросла с 54 до 62 %.



По факту, село практически не выросло. Как было здесь примерно 7,5 млн человек, так они здесь и остались. А вот население городов выросло больше, чем на 3 млн человек.



На самом деле это нормальный процесс. Точно так же растут города практически во всех странах мира. Потому что в городе легче добиться лучшего комфорта проживания: тепло, электроэнергия, мобильная связь и интернет, горячая вода, туалет. Мягко говоря, не во всех селах страны доступны такие условия. Поэтому люди едут в города.



Но умирает ли село? Не совсем. В село приходят новые технологии, и там, где раньше работали 200 человек, сегодня спокойно справляется 10-15 работников.



Но с Казахстаном урбанизация может сыграть злую шутку.



Это демографическая пирамида Казахстана. Она очень хорошо показывает возрастные категории в стране. И по ней очень легко прогнозировать демографическое будущее.



Видно, что население нашей страны растет волнами: в глаза бросается волна рожденных в 1980-х годах (им сейчас 30-40 лет), затем провал рожденных в 1990-х годах (20-30 лет). Это следствие двух наложившихся причин: снижение численности населения республики в 1930-х годах и экономический кризис 1990-х годов.



Но вслед за немногочисленным поколением 20-24 года идет большая волна рожденных после 2010-х годов.



Этот пик рождаемости продолжается до сих пор: никто не ожидал, что женщины Казахстана будут рожать больше двух детей. По факту каждая женщина в стране рожает не меньше 3 детей.



Это значит, что разрыв в количестве населения Юга и Севера будет только расти. Каждый год на рынок будет приходить по 300 тысяч молодых людей. Первая волна бэби-бумеров с общим средним и средним профессиональным образованием уже выходит на рынок труда. В 2026 году начнут прибывать бэби-бумеры с высшим образованием. И потом это число будет расти и расти.



Если рождаемость будет выше экономического роста, ВВП на душу населения снизится. Это также приведет к увеличению расходов на строительство инфраструктуры, а также медицинских учреждений, школ, детских садов и грантов, выделяемых вузам.



Наложение этих трех процессов – рост городов, демографический перекос и выход на рынок труда большого числа молодежи - может создать большие проблемы не только в экономике, но и политике. Вопрос только, когда и где рванет.



Самый яркий пример – арабская весна 2010-11 годов.



Население крупнейших арабских стран стабильно растет уже 50 лет. По разным причинам: улучшение медицинского обслуживания, субсидирование основных продуктов питания, создание институтов социальной зашиты населения. Но милитаризация внутренней и внешней политики, коррупция, рост дефицита пресной воды, пищи и жилья заставляют сельских жителей, в основном молодежь, перебираться в города. Плюс всеобщее образование. Все это запустило процесс создания протестной массы в этих странах и вылилось в серию антиправительственных протестов, восстаний и вооруженных мятежей, охвативших большую часть арабского мира.



Арабская весна не решила основных проблем. По данным ООН, несмотря на экономический рост, треть населения арабского региона живет за чертой бедности. Это 130 млн человек.



В начале материала не зря указаны данные по четырем странам Центральной Азии. Все наши трудности – это проблемы в квадрате для наших соседей, потому что у них нет денег, чтобы хоть как-то смягчить их последствия.



Мы идем практически по стопам арабских стран. Протестная масса уже активно формируется. При этом происходит милитаризация внутренней и внешней политики, нет результатов борьбы с коррупцией, растет дефицит пресной воды, пищи и жилья.



Что можно сделать в такой ситуации?



Это Канада.

Вернее, карта расселения на территории Канады.



Здесь наглядно видно, что основная масса населения страны живет на юге страны. Больше 80 % из 40 млн канадцев занимает узкую полосу шириной до 150 км вдоль границы с США. При этом Канада - вторая по площади страна мира. Зачем так плотно, когда земли много?



Руководство страны не видит смысла заселять северные регионы страны. Для развития достаточно иметь несколько десятков городков, которые выполняют роль опорных баз, откуда поступают ресурсы для работы горнодобывающих и лесозаготовительных компаний.



Канада - один из крупнейших производителей пшеницы, кукурузы, мяса, рыбы и продуктов переработки древесины. А также никеля, серы, урана, меди, свинца, золота, серебра, алюминия и титана. Очень похоже на Казахстан?



Уровень урбанизации Канады один из самых высоких в мире - 82 %. Она достигается за счет малых городов, куда стягивается местное население.



Концентрация населения создает в малых городах рынок труда. Будет развиваться сервис, местное производство, промышленность, переработка сельхозпродукции. Властям в городах легче решать социальные проблемы: помощь пенсионерам, детские сады и школы.



Нужны люди для работы в сельском хозяйстве или на добыче полезных ископаемых – пожалуйста, люди будут работать вахтовым методом.



Это нормальный и самый дешевый путь развития. Не надо тянуть тысячи километров сетей электроснабжения и связи. Не нужны капитальные дороги до каждого села. В то же время такой подход заставит казахстанские предприятия вкладываться в новые технологии. Это поднимет требования к образованию работников и оплате их труда. Но также заставит вкладываться в научные разработки.



Эта стратегия может быть наложена на программу развития моногородов Казахстана. Пока она тоже не сильно выстрелила: на первую программу 2012–2020 годов хотели выделить 235 млрд тенге. Но кризис-2015 заставил сократить расходы.



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По новой пересмотренной программе на моногорода хотят выделить уже 1,7 трлн тенге за пять лет. Но что-то подсказывает, что и эта стратегия не сработает. Она не решает главной проблемы: моногорода остаются моногородами. У них одна функция – работать на главный завод. В 27 моногородах функционирует 35 градообразующих предприятий. Они вносят основной вклад в промышленное развитие страны. Зачем им меняться?



Рост населения малых городов изменит рынок труда. Постепенно у жителя Жезказгана или Степногорска появятся другие места приложения усилий, как в крупных городах. У любого города есть свои функции, которые он выполняет. В городе не только живет начальство. Он должен еще и обслуживать нужды прилегающей территории: торговля, переработка и складирование товаров, транспорт, центр культуры. Если получится нагрузить города этими функциями, то они перестанут сосать деньги из бюджета. Наоборот, они станут приносить деньги.



Автор: Адил Урманов



Подробно

https://www.caravan.kz/news/naselenie-kazakhstana-rastet-kakimi-problemami-ehto-chrevato-965090/ Источник - Караван

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