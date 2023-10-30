Власти Крыма завершают реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае

16:35 31.10.2023

Два объекта Ханского дворца в Бахчисарае планируют сдать в декабре

Реставрация объектов "Гарем" и "Ханская мечеть" идет с опережением графика



Дмитрий Коренев



Два объекта Ханского дворца в Бахчисарае – "Гарем" и "Ханскую мечеть" – планируют сдать в декабре. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Республики Крым.







В настоящее время ремонтно-реставрационные работы продолжаются на шести объектах - "Графский (свитский) корпус", "Ханская кухня", "Главный корпус", "Гарем", "Ханская мечеть (II этап)", "Сады и парковые сооружения".



– Завершение и приемка работ на объектах "Гарем" и "Ханская мечеть" планируются с опережением графика уже в декабре 2023 года, – пишет агентство.



Остальные объекты планируется сдать до конца 2024 года.



Реставрация объекта культурно-исторического наследия проводится в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", сумма финансирования составляет 3,6 миллиарда рублей.