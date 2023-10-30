Протестующие против Израиля ворвались в Конгресс во время выступления Блинкена

00:02 01.11.2023

Протестующие ворвались в Конгресс во время выступления госсекретаря США Энтони Блинкена с требованием прекратить огонь в секторе Газа. Об этом свидетельствуют кадры с заседания, которое ведет C-SPAN.



На видео Блинкен почти две минуты молча смотрел на кричащих активистов, пока их выводили полицейские.



Ранее Блинкен в ходе выступления на заседании Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что правительство Израиля обязано принимать все меры предосторожности для обеспечения безопасности мирных палестинцев.