"Мы поддерживаем право палестинского народа на создание своего независимого государства" - президент Мирзиеев

00:03 01.11.2023

"Мы поддерживаем право палестинского народа на создание своего независимого государства" - президент Узбекистана

Президент Узбекистана объявил о решении выделить 1,5 млн долларов для помощи жителям сектора Газа. "Мы выражаем твердую солидарность с народом Палестины и поддерживаем его право на создание своего независимого государства", - сказал Шавкат Мирзиеев.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании 31 октября, посвященном проектам гидроэнергетики, высказался о конфликте между Израилем и движением ХАМАС, передает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.



"Как известно, вооруженные столкновения между армией Израиля и движением ХАМАС усугубляют гуманитарный кризис, приводят к многочисленным жертвам среди мирного, невинного населения. Гибнут дети и женщины, люди лишаются крова над головой, вынужденно покидают свои родные дома", - сказал глава государства.



Президент выразил сочувствие и соболезнования всем семьям погибших с палестинской и израильской сторон.



"Мной принято решение выделить 1 миллион 500 тысяч долларов в Ближневосточное агентство ООН для оказания посильной помощи жителям сектора Газа. Мы выражаем твердую солидарность с народом Палестины и поддерживаем его право на создание своего независимого государства в соответствии с ранее принятыми резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН", - сказал он.



Шавкат Мирзиеев отметил, что "дальнейшая эскалация насилия чревата масштабной дестабилизацией международной обстановки, вовлечением в вооруженное противостояние новых сил".



"Все это способно привести к труднопредсказуемым, трагическим последствиям, выходящим далеко за пределы ближневосточного региона. Именно поэтому мы призываем обе стороны к незамедлительному гуманитарному перемирию и прекращению боевых действий, мирному разрешению конфликта", - подчеркнул президент.



Он добавил, что регион Центральной Азии имеет "уникальный опыт мирного сосуществования представителей разных национальностей и конфессий", а на протяжении веков "здесь в дружбе и согласии, бок о бок живут и мусульмане, и христиане, и иудеи".



"Пользуясь этой возможностью, хочу также обратиться к нашим соотечественникам, прежде всего молодежи, с призывом не поддаваться на различные провокации и не совершать противозаконные действия. Мы должны вместе беречь нашу мирную и спокойную жизнь, царящую в нашей стране атмосферу единства и взаимопонимания, которые являются нашей самой большой силой и бесценным богатством", - заявил президент.