China Daily: Кризис на Ближнем Востоке стал очередной прокси-войной США

00:33 01.11.2023

China Daily

Китай

31 октября 2023



Кризис на Ближнем Востоке стал очередной прокси-войной США, пишет CD. Америка готовится к затяжному конфликту, чтобы получить максимальные геополитические преимущества, и впереди - эскалация не только между Израилем и Палестиной, но и всем арабским миром, предупреждает автор статьи.



Принятие Генеральной Ассамблеей ООН в пятницу резолюции "Защита гражданского населения и соблюдение правовых и гуманитарных обязательств" свидетельствует о достижении ключевого глобального консенсуса по палестинскому вопросу.



Зафиксированный результат голосования - 121 голос "за" при 14 "против" и 45 воздержавшихся - говорит о том, что резолюция указывает верное направление для урегулирования израильско-палестинской войны, вспыхнувшей 7 октября.



Однако эта резолюция не сможет сразу изменить ситуацию, поскольку большинство из 45 воздержавшихся при голосовании по резолюции по Газе, которая призывает к немедленному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий между двумя конфликтующими сторонами, относятся к лагерю Соединенных Штатов. Среди них Великобритания, Германия, Канада, Австралия, Италия, Япония, а также Индия, которая, несомненно, делает Вашингтону большое одолжение в обмен на что-то в будущем.



То, что резолюция была принята в тот же день, когда Израиль объявил о начале широкомасштабного вторжения на север сектора Газа, на фоне сообщений о том, что Вашингтон обдумывает план экстренной эвакуации американских граждан с Ближнего Востока, свидетельствует об одном факте: США не оказывают давления на своего союзника и не призывают его к миру, а готовятся к дальнейшей эскалации ситуации не только между Израилем и Палестиной, но и всем арабским миром.



В то же время в американской клике наметился раскол по этому вопросу из-за серьезной озабоченности некоторых западных стран тем, как Израиль трактует вопрос "самообороны". Однако эти государства воздержались при голосовании, и это означает, что они решили молчаливо согласиться с открытой поддержкой США Израиля, который и так имеет неоспоримое превосходство в этом конфликте.

Если Соединенные Штаты и их союзники готовятся к затяжному конфликту, используя его как возможность решить палестинский вопрос в пользу ключевого регионального союзника Америки, то быстро эта война не закончится - и украинский кризис тому свидетельство.



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Иными словами, Запад, как и на протяжении последних десятилетий, по-прежнему придерживается непрозрачного "единого фронта" по палестинскому вопросу, поэтому "решение о двух государствах", якобы согласованное обеими сторонами много лет назад, до сих пор не было реализовано.



Таким образом, несмотря на то, что международное давление может вынудить Израиль открыть некоторые каналы для предоставления ограниченной гуманитарной помощи, впереди еще долгий путь, прежде чем резолюция ООН по Газе превратится в конкретные действия, способные положить конец конфликту.



Израильско-палестинский кризис, несомненно, является еще одной прокси-войной США и их клики. Острая необходимость в гуманитарной помощи и прекращении боевых действий, за которую мирные жители, в том числе и израильтяне, день и ночь расплачиваются своими жизнями, никогда не волновала Вашингтон. Его заботит лишь то, как наилучшим образом направить и использовать этот конфликт, а также его побочные последствия, чтобы США могли получить максимальные преимущества на своей геополитической шахматной доске.