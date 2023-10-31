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Китайский народ пропитали духом Палестины, - Кирилл Сарханянц
00:43 01.11.2023

Образ евреев в стране быстро сменился с доброго товарища на "пригретую змею"
Война между Израилем и Палестиной стала центральной темой для обсуждения во всем мире. Западные страны массово поддерживают Израиль, арабские - "Хамас" и сектор Газа. Китай же, на дипломатическом уровне поддерживающий лишь прекращение огня, приготовил для внутреннего пользователя совсем иные формулировки. Виновниками в кровопролитии здесь называют США и весь коллективный Запад, а значит, и Израиль, который те поддерживают. И вот уже китайский интернет переполнен антисемитскими лозунгами и сравнениями евреев с нацистами.

Совсем недавно, в августе этого года, генконсул Китая в Нью-Йорке во время посещения одной из выставок рассказывал о длящейся тысячелетиями дружбе между китайским и еврейским народами. Тогда же он упомянул и о том, как около 20 тыс. евреев прятались от нацистов в Шанхае.

7 октября палестинское радикальное движение "Хамас" атаковало Израиль, выпустив сотни ракет по израильским городам, а также проникнув на израильскую территорию и захватив сотни заложников. Так началась полномасштабная война между Израилем и "Хамасом".

Пекин призвал стороны к прекращению огня, однако не стал осуждать атаку "Хамаса". Вину же за происходящее китайские дипломаты, официальные лица и государственные СМИ возложили на давнего и, пожалуй, главного соперника Китая - США.

Государственные китайские телеканалы и газеты очень быстро начали продвигать исключительно палестинскую версию происходящего, а в социальных сетях стремительно стали набирать силу антисемитские высказывания, пишут The Wall Street Journal и The New York Times.

Так, например, в государственных СМИ Китая появилась информация о ракетном ударе по больнице в секторе Газа, случившемся 17 октября. Минздрав Палестины сообщал о 471 погибшем, власти страны возложили вину на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израиль заявил о причастности к удару группировки "Исламский джихад". Позднее израильская сторона предоставила видео- и фотоматериалы, которые указывают на непричастность ЦАХАЛа к взрыву. К невиновности Израиля склоняются и разведслужбы США, изучившие всевозможные материалы. Но эта информация не была доведена до китайских телезрителей и читателей.

В результате в соцсетях стали множиться комментарии о бесчеловечности израильской армии: "Взрыв больницы и убийство детей - это геноцид. Забудьте все фильмы и шоу о страданиях евреев",- написал один из пользователей на китайской платформе микроблогов Weibo. Этот пост набрал почти 4 тыс. лайков.

Ненависть к евреям СМИ КНР подстегивают и через аккаунты в соцсетях. Все в том же Weibo телекомпания CCTV опубликовала короткий отрывок из передачи, вышедшей в эфир еще в 2020 году. Там рассказывалось о том, что евреи представляют всего 3% населения США, но "они контролируют 70% национального благосостояния". По хештегу, созданному CCTV под этим постом, перешли в тот день более 100 млн пользователей Weibo.

Сотни тысяч людей митинговали в поддержку палестинцев в Европе, в Азии и на Ближнем Востоке
Государственную риторику в отношении евреев поддерживают и инфлюенсеры. Так, один из них, с более чем полумиллионом подписчиков на Douyin, заявил, что Китаю в будущем не стоит укрывать евреев, бегущих от войн и других кризисов. Пост набрал 170 тыс. лайков.

Многие комментаторы стали сравнивать евреев с нацистами, что вынудило вмешаться посольство Германии в Китае. В его сообщении говорилось, что "небрежно называя людей нацистами, вы только показываете свою собственную глупость". Посольство дипломатично добавило, что люди, сочетающие израильский флаг с нацистской символикой на фотографиях в своих профилях, "либо невежественные идиоты, либо бесстыжие ублюдки!".

По словам Мэри Эйнсли, профессора кампуса Ноттингемского университета в Нинбо, городе на востоке Китая, исторически китайцы были склонны поддерживать позитивные стереотипы о евреях. Китайцы часто представляют себе евреев трудолюбивыми, влиятельными и финансово подкованными, во многом потому, что именно такой образ евреев создавался в кино, литературе и самим государством.

В последние годы, по словам эксперта, стереотипы становятся все более антисемитскими из-за общего роста национализма, растущего недоверия к Западу, ухудшающейся экономики и популярности конспирологического дискурса в китайском интернете.

Нынешний же кризис привел к резкому всплеску ненависти к евреям. К примеру, рейтинг фильма "Список Шиндлера" в последние дни на платформах Bilibili и Douban резко упал, а в комментариях пишут: "Раньше мне нравился этот фильм, но теперь он больше похож на историю фермера, пригревшего змею".

Кирилл Сарханянц

Источник - kommersant.ru
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