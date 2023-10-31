 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
Айбек Джунушалиев снова стал мэром Бишкека
00:44 01.11.2023

Айбек Джунушалиев снова назначен мэром Бишкека. Об этом редакции vb.kg сообщили источники.

Напомним, ранее Айбек Джунушалиев уже занимал должность мэра столицы. Позже был назначен начальником Управления по подготовке решений президента и Кабинета министров Администрации президента.

Прежний мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров по указу президента освобожден от своей должности в связи с переходом на другую работу.

Источник - Вечерний Бишкек
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