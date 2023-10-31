Главной целью Израиля в Газе является канал "Бен-Гурион"

00:47 01.11.2023 Haber7

Турция



Раскрыта истинная цель Израиля и Запада! Реализуется 200-летний план

Haber7: Израиль и Запад ведут войну в Газе с целью создания канала "Бен-Гурион"



Главной целью Израиля в Газе является реализация его давнего плана по созданию канала "Бен-Гурион", пишет Haber7. Этот новый маршрут не только составит конкуренцию Суэцкому каналу и ударит по Египту и другим странам Ближнего Востока, но и станет угрозой для Китая, предупреждают эксперты.



В то время, как Запад поддерживает бесчеловечные нападения оккупационного Израиля на Газу, продолжающиеся уже несколько недель, стало известно, что главной целью кровопийц является канал "Бен-Гурион".



Канал "Бен-Гурион", который проложит новый маршрут в глобальной энергетике и торговле, имеет большое стратегическое значение.



Израиль в рамках этого плана стремится стать глобальным центром торговой и энергетической логистики в обход Суэцкого канала, что загоняет Египет в угол. Эксперты полагают, что такое положение вещей может нанести удар по Ормузскому проливу, по которому передается 30% мировой энергии, пошатнуть китайский проект "Один пояс - один путь" и стратегические балансы в Средиземноморье. Даже есть вероятность, что будет спровоцирована третья мировая война.



Альтернатива Суэцкому каналу



Канал "Бен-Гурион", который израильский режим планирует построить в качестве альтернативы Суэцкому каналу, представляет собой 260-километровый коридор, простирающийся от региона Газа-Ашкелон до Красного моря. Создание этого водного маршрута грозит Египту, ежегодно получающему от использования Суэцкого канала миллиарды долларов, экономический и коммерческий крах.



Эксперт по энергетике и геополитике Мехмет Огютчу (Mehmet Öğütçü) обращает внимание на отложенный визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Турцию до кризиса, начавшегося 7 октября текущего года, а также на исторические соглашения, заключенные между Саудовской Аравией и Израилем 10 октября. Огютчу также подчеркнул необходимость принять в расчет экономический коридор, анонсированный на саммите G20 в Индии, в обход Турции, и заметил: "С помощью коридора из Мумбаи в Европу, следующего маршруту Саудовская Аравия – Дубай – Израиль – Греция, была продемонстрирована воля к изменению балансов. Как известно, соглашение о транспортировке израильского газа на рынок через Турцию уже достигло финальной стадии. Теперь этот этап далеко позади, и шансы на компенсацию произошедшего разрушения уменьшились".



Цель по достижению реки Нил



Палестинский эксперт по геополитике, доктор Сами аль-Арьян (Sami el-Aryan) дал следующий комментарий: "Проект канала "Бен-Гурион" существует столько же, сколько израильский оккупационный режим. Этот канал важен как для их военных, экономических, энергетических и стратегических расчетов, так и для идеалов Земли Обетованной. Через этот канал они выйдут к Нилу. В то же время еще более ослабят Египет и сделают его полностью зависимым от себя во всех отношениях. С этой целью для получения доступа к морю Израиль, пусть и косвенно, добавит острова Санафир и Тиран в свои международные воды. Канал "Бен-Гурион" также сократит путь по Африке на три недели. Глубоко повлияет на глобальные маршруты, неизбежно сыграет роль в эскалации региональной напряженности и разжигании войны".



По мнению эксперта, события порождают последствия, которые напрямую затронут Эгейское и Средиземное моря, требуют сотрудничества между Египтом и Турцией.



Попытка проложить новый маршрут



Напомнив, что Китай инвестировал один триллион долларов в проект "Один пояс - один путь", эксперт по энергетике и геополитике Мехмет Огютчу продолжил: "КНР получает энергоресурсы из Ирана, Саудовской Аравии и Катара. Альтернативный маршрут Мумбаи – Пирей или канал "Бен-Гурион", о котором Израиль грезит много лет, сами по себе, возможно, не станут теми факторами, что втянут Китай в боевые действия. Однако напряженность в Ормузском проливе, по которому проходит 30% мировой энергии, определенно, станет красной линией для Пекина. Если конфликт распространится из сектора Газа в Ливан, Иран или Сирию, это приведет к появлению новых игроков на поле боя. Любое событие, представляющее угрозу для Ормузского или Малаккского пролива, будет иметь жизненно важное значение для Китая. Вместе с тем трудности у Турции, которая является критически важной страной в европейской логистике Китая, также станут поводом для беспокойства Пекина. Если кризис выйдет за пределы Газы, Ормузский пролив, безусловно, пострадает. Наряду с Ираном, Иорданией, Ираком, Сирией и Египтом Турция тоже может быть затронута этими событиями. В список также следует добавить Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие страны Персидского залива. Война глубоко потрясет мировую торговлю, поставит под угрозу энергетические маршруты. На данном этапе важную роль в напряженности играет и богатый углеводородный потенциал Средиземноморья, который пытаются скрыть".



Затронет и Китай



Эксперт по Ближнему Востоку Исмаил Нуман Тельджи (İsmail Numan Telci) подчеркнул, что в подходе Китая к палестино-израильскому вопросу играют роль его экономические интересы в регионе. Напомнив, что Китай имеет инвестиции в инфраструктуру и порты в регионе, особенно в рамках инициативы "Один пояс - один путь", Тельджи сказал: "Пекин не хочет нарушения стабильности в регионе. Китай придает этому большое значение в силу своей зависимости от Ближнего Востока и в энергетической сфере".



Напряженность вокруг Газы также оказывает влияние на военное присутствие России в Сирии, в частности в Латакии и Тартусе, и российские корабли в Средиземном море. С другой стороны, канал "Бен-Гурион", который Израиль в добавление к своей теологической мотивации пытается претворить в жизнь как попытку нарастить свое влияние на мировой торгово-энергетической оси, также напрямую затрагивает энергетический и торговый маршрут Басра – Европа через Турцию. Вместе с тем Зангезурский коридор тоже входит в число затрагиваемых точек в этом контексте.



Макрон: создадим коалицию против ХАМАС



Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон посетили Тель-Авив, чтобы поддержать Израиль. Французский лидер на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал освободить всех заложников в секторе Газа. Макрон предложил, чтобы международная коалиция, сформированная во главе с США против террористической организации ИГИЛ*, в то же время боролась против ХАМАС. Кроме того, лидер Франции призвал к созданию региональной и международной коалиции для борьбы с террористическими организациями. Премьер-министр Израиля заявил, что, если ХАМАС выйдет из этого конфликта сильным, это повлияет на всю Европу, и добавил: "Это битва Европы. Это битва Америки". С другой стороны, американская газета New York Times (NYT) сообщила, что США направили в регион генерал-лейтенанта Джеймса Глинна (James Glynn) вместе с другими офицерами, чтобы помочь израильтянам справиться с трудностями городской войны.



Комментарии читателей Haber7:



фарук

Разве кто-нибудь еще не знает, что главная цель в регионе – захватить триллион кубометров природного газа?



Гость

Работают сионистские псы.



Гость

В таком случае почему Макрон не создает коалицию против Рабочей партии Курдистана (РПК)? Таких лицемеров, как эти неверные, нет.



Мехмет

Война началась, пришло время очистить эти земли от евреев, а Европе пора погрузиться во тьму Средневековья.



Мортон

Израиль в угоду своим интересам стремится втянуть всю Европу и США в войну. Что касается коалиции, ИГИЛ* и ХАМАС – это разные вещи. ИГИЛ* – это террористическая организация, изобретенная Западом, отрезатели голов и рук, созданные Западом для реконструкции региона, тогда как ХАМАС – это джихадистское движение, сформированное местными палестинцами против израильской оккупации и угнетения. Исламские страны должны создать свою силу и принять меры против Запада.



Хакан Сенмез

Из-за какого-то канала убьют миллион человек?



ТУРОК

Посмотрите, что говорит шут, стоящий во главе Франции.



Фахри25

Этому не бывать. Давайте зачистим Сирию. РПК и США не должны укрываться там.



Месут

Цель – Турция, цель – канал "Стамбул", цель – террористическое государство "Великий Израиль".



Кенан

Какой идиот отдаст предпочтение в пользу более протяженного маршрута, чем Суэцкий канал? Более того, эта ситуация – повод для войны между сионистским Израилем и Египтом.



* террористическая организация, запрещена в РФ Источник - ИноСМИ

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