В Туркменистане выбрали самого "отважного туркменского алабая"

00:50 01.11.2023

29 октября в Туркменистане массовыми торжествами отметили Праздник туркменского алабая.



Как пишет госинформагентство ТДХ, в Ашхабаде состоялось третье заседание Международной ассоциации "Türkmen alabaý itleri" ("Туркменские алабаи"), лучшим кинологам присвоили звания "Türkmenistanyň at gazanan itşynasy" ("Заслуженный собаковод Туркменистана"), а в комплексе по разведению алабаев прошел конкурс на звание "Отважный туркменский алабай года".



Напомним, в 2021 году "Заслуженным собаководом" признали и Сердара Бердымухамедова, возглавляющего ассоциацию "Туркменские алабаи".



Победителем стала собака по кличке Акхан, принадлежащая Министерству нацбезопасности. Ее кипером является солдат М.Аннамырадов, а подготовкой пса к конкурсу занимался инструктор Б.Бакеев.



Отметим, что президент Туркменистана и по совместительству президент Международной ассоциации "Туркменские алабаи" Сердар Бердымухамедов участия в торжественных мероприятиях не принимал, хотя с праздником его поздравил отец Гурбангулы Бердымухамедов, возглавляющий Халк Маслахаты.



"Глубокоуважаемый Президент Туркменистана! От имени Халк Маслахаты Туркменистана сердечно поздравляю Вас с широко отмечаемым в году "Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром" Праздником туркменского алабая", – написал Бердымухамедов-старший своему сыну.



В то же время, сообщает Радио "Азатлык", накануне праздника в городе Байрамали работники коммунальных служб провели очередную облаву на бродячих животных. Пойманных собак и кошек либо убивают на месте, либо отвозят в приемники, где их содержат в "жутких" условиях.



Часто вместе с бродячими животными отлавливают и домашних, которых также отвозят в приемники.



В июле 2023 году жители Ашхабада направили президенту Сердару Бердымухамедову петицию против уничтожения бездомных животных.



"Место своза отловленных животных в Чоганлы, мусороперерабатывающий завод, представляет собой ужаснейшее зрелище, где до недавнего времени умирали без воды и еды несчастные животные… Часть животных доставляется в зоопарк, для кормления хищников, часть - к свалочным ямам, где животных убивают, зачастую жесточайшими способами, других забивают на месте трубами и арматурой, травят ядом. Это просто неприемлемо в цивилизованном обществе!", – написали авторы петиции.