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Назначены новые заместители министра сельского хозяйства Узбекистана - Азим Назаров, Акмал Косимов и Бунед Охунов
00:51 01.11.2023

Назначены новые заместители министра сельского хозяйства Узбекистана

Азимжон Назаров назначен первым заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана, Акмал Косимов и Бунед Охунов стали замглавы Минсельхоза.

Президент Узбекистана назначил трех новых заместителей министру сельского хозяйства Иброхиму Абдурахмонову, сообщила пресс-служба Минсельхоза. В представлении новых руководителей принимал участие советник президента по вопросам кадровой политики - директор Агентства развития государственной службы Гофуржон Мирзаев.

Гофуржон Мирзаев и Иброхим Абдурахманов.Гофуржон Мирзаев и Иброхим Абдурахманов.

Азимжон Соатмурод угли Назаров назначен первым заместителем министра сельского хозяйства. До этого с марта 2021 года он работал первым заместителем министра водного хозяйства.

Азимжон Назаров (1976 г. р.) окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (1997) и Техасский университет сельского хозяйства и механики (США, 2000). В 2018-2021 годах работал заместителем министра инновационного развития.

Акмал Косимов, работавший заведующим сектором по развитию агропромышленного комплекса в Администрации президента, стал заместителем министра сельского хозяйства.

Бунед Охунов также стал заместителем министра сельского хозяйства. До этого он работал в подчинении у Иброхима Абдурахманова начальником Департамента по финансам, экономике и инвестициям в Министерстве высшего образования, науки и инноваций. В прошлые годы он также занимал должность исполнительного директора Фонда инновационного развития и инновационных идей.

На прошлой неделе министром сельского хозяйства стал Иброхим Абдурахмонов, ранее занимавший пост министра высшего образования, науки и инноваций. Он заменил Азиза Воитова, который возглавлял Минсельхоз с августа 2022 года.

Источник - Газета.uz
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