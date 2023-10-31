Назначены новые заместители министра сельского хозяйства Узбекистана - Азим Назаров, Акмал Косимов и Бунед Охунов

00:51 01.11.2023

Назначены новые заместители министра сельского хозяйства Узбекистана



Азимжон Назаров назначен первым заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана, Акмал Косимов и Бунед Охунов стали замглавы Минсельхоза.



Президент Узбекистана назначил трех новых заместителей министру сельского хозяйства Иброхиму Абдурахмонову, сообщила пресс-служба Минсельхоза. В представлении новых руководителей принимал участие советник президента по вопросам кадровой политики - директор Агентства развития государственной службы Гофуржон Мирзаев.



Гофуржон Мирзаев и Иброхим Абдурахманов.Гофуржон Мирзаев и Иброхим Абдурахманов.



Азимжон Соатмурод угли Назаров назначен первым заместителем министра сельского хозяйства. До этого с марта 2021 года он работал первым заместителем министра водного хозяйства.



Азимжон Назаров (1976 г. р.) окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (1997) и Техасский университет сельского хозяйства и механики (США, 2000). В 2018-2021 годах работал заместителем министра инновационного развития.



Акмал Косимов, работавший заведующим сектором по развитию агропромышленного комплекса в Администрации президента, стал заместителем министра сельского хозяйства.



Бунед Охунов также стал заместителем министра сельского хозяйства. До этого он работал в подчинении у Иброхима Абдурахманова начальником Департамента по финансам, экономике и инвестициям в Министерстве высшего образования, науки и инноваций. В прошлые годы он также занимал должность исполнительного директора Фонда инновационного развития и инновационных идей.



На прошлой неделе министром сельского хозяйства стал Иброхим Абдурахмонов, ранее занимавший пост министра высшего образования, науки и инноваций. Он заменил Азиза Воитова, который возглавлял Минсельхоз с августа 2022 года.