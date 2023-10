Никаких проблем Байден не решает и ни с чем не борется - он и есть проблема, - Эдди Скарри

01:01 01.11.2023

The Federalist

США



Никаких проблем Байден не решает и ни с чем не борется - он и есть проблема



Проблемы, с которыми якобы "борется" Байден, во многом созданы им самим и его партией, пишет The Federalist. Конфликты на Украине и в Израиле – его вина. Байден и есть проблема, с которой нужно разбираться, подчеркивает автор статьи.



Эдди Скарри (Eddie Scarry)



Освещая каждый новый кризис, а под катастрофическим началом Байдена они разгораются постоянно, средства массовой информации неизменно следуют одной и той же модели. Где бы ни происходила беда, внутри страны или за рубежом, вместо того, чтобы докапываться до ее сути, СМИ тут же изображают Байдена героем битвы.



Гиперинфляция? "Надвигается огромный риск" (The New York Times).



Конфикт на Украине? "Джо Байден сплотил союзников США против России" (Newsweek).



Аховые цены на бензин? "Байден расстроен ростом цен" (The Washington Post).



Война в Израиле? "Почему конфликт между Израилем и сектором Газа так сложен для Байдена" (CNN).



Ребята, послушайте: Байден в курсе. Он печется о вас, но ему сложно.



Дэвид Френч из The New York Times на этой неделе предложил президенту настоящую спа-процедуру по-журналистски под заголовком "Джо Байден знает, что делает". В статье Френч призвал читателей не забывать, с чем Байдену приходится "иметь дело": с конфликтом на Украине, войной на Ближнем Востоке, а также постоянной угрозой со стороны Китая. "И имейте в виду, - поучал он, - Байден не только держит все эти конфликты под контролем, но и пытается вывести нашу страну из пандемии, снизить инфляцию и сберечь нашу экономику".



Ребята, даже не сомневайтесь: Байден старается изо всех сил. Он решает кучу сложных проблем. И он переживает за вас всей душой, ребята.



Честно говоря, мне всегда казалось, что при Трампе было то же самое: он ведь тоже столкнулся с двумя горячими войнами, рекордной инфляцией и немыслимыми ценами на энергоносители. Он сделал все, что мог, но как-то справился с трудностями и благополучно их пережил.



Погодите-ка, что-то я напутал - не было при Трампе ни войн, ни инфляции. США были энергетически независимыми, а бензин был дешев как раз потому, что тот наводнил рынок нефтью. Виноват, обознался!



Крепко задумавшись, я припоминаю, что, несмотря на выдающийся период всемирного спокойствия и даже историческое мирное соглашение между Израилем и арабским миром, эра Трампа омрачилась непрекращающейся истерикой в средствах массовой информации насчет якобы обиженных союзников и осмелевших врагов (когда Трамп потребовал, чтобы Западная Европа исправно выполняла свои обязательства перед НАТО, и дал понять, что США не могут решить все мировые проблемы, особенно когда значительная часть мира даже не считает их таковыми.)



Но вернемся к Байдену. Он не только ни с чем не борется, но и ничего не решает. Эти проблемы - во многом дело рук его самого и его партии. Как минимум, это они создали среду, в которой это произошло, - причем, это мог предсказать любой.



Россия давно требует, чтобы НАТО прекратила расширяться к ее рубежам. Однако Байден, придя к власти, стал настаивать на членстве для Украины. Израиль много лет держал страну более-менее под контролем - до тех пор, пока команда Байдена не сделала Ирану, главной угрозе еврейского государства, подарок на 6 миллиардов долларов. Мы были энергетически независимыми, пока Байден не сказал, что мы не имеем на это права. Экономика развивалась своим чередом, пока Байден и его партия не подумали, что было бы славно вбухать сотни миллиардов долларов в "коронавирусное" соцобеспечение (в частности, на "уход за детьми" и "помощь на проживание"). И давайте не будем про аферу с электромобилями, когда на автогигантов из кармана налогоплательщиков пролился целый дождь байденовских щедрот - причем, конечный продукт не "выстрелил", а компании уже сворачивают производство.



Байден - отнюдь не рыцарь в сияющих доспехах, доблестно вызвавшийся избавить королевство от дракона. Он - олух, который только все портит. Нельзя сначала подорвать международную стабильность и обратить экономику в руины, а потом потребовать признания за якобы серьезное отношение к делу.



Ни с чем он не борется и ничего не решает. И никакие сложности тут ни при чем. Байден и есть проблема. Он и есть осложнение, с которым надо разбираться.



Эдди Скарри - обозреватель журнала The Federalist из округа Колумбия и автор книги "Страдания либералов: как ненавистники-леваки высасывают радость из всего и вся"