Первым замминистра культуры Узбекистана стал юрист Авазхон Таджиханов

01:12 01.11.2023

Первым заместителем министра культуры Узбекистана назначен Авазхон Таджиханов, ранее работавший в системе органов юстиции.



Авазхон Бахадирович Таджиханов постановлением президента назначен на должность первого заместителя министра культуры Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.



До этого назначения Таджиханов с 2018 года работал в системе органов юстиции, отмечается в сообщении.



