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|Эрбол Султанбаев назначен Послом Кыргызстана в Беларуси
01:15 01.11.2023
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Султанбаев Эрбол Абдыкадырович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь и Постоянным полномочным представителем Кыргызской Республики при уставных органах Содружества Независимых Государств по совместительству.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.