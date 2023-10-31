Эрбол Султанбаев назначен Послом Кыргызстана в Беларуси

01:15 01.11.2023

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Султанбаев Эрбол Абдыкадырович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь и Постоянным полномочным представителем Кыргызской Республики при уставных органах Содружества Независимых Государств по совместительству.



Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



