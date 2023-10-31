К.Сенин: Спасение союза: концепция военного альянса AUKUS столкнулась с трудностями

03:25 01.11.2023 Спасение союза: концепция военного альянса AUKUS столкнулась с трудностями

Идея блока Австралии, Великобритании и США буксует на фоне политической нестабильности и финансовых проблем



Кирилл Сенин



Тема реализации концепции создания тройственного военного союза AUKUS, который пытаются сформировать Австралия, Великобритания и США, стала ключевой в ходе завершившегося на минувшей неделе официального визита австралийского премьера в Соединенные Штаты. Несмотря на заверения американского президента Джо Байдена, суть которых сводится к тому, что "все будет окей", шансы этого блока превратиться в реальную силу в Индийско-Тихоокеанском регионе не слишком велики. "Известия" разбирались в ситуации.



Раскачивать подлодки



Поездка австралийского премьер-министра Энтони Альбанезе в США во многом была посвящена военно-техническому сотрудничеству двух стран, прежде всего в рамках объединения AUKUS. О создании этого союза, имя которому дали сокращенные названия трех стран-членов - Австралии, Великобритании и Соединенных Штатов, - было объявлено еще в 2021 году. Впрочем, с практической реализацией этапов его становления почти сразу же начались проблемы, связанные не только с позицией противников излишней милитаризации Индийско-Тихоокеанского региона, но и с финансовыми и организационными сложностями у стран-участниц.



Одним из ключевых моментов в формировании AUKUS должна стать продажа американских атомных подводных лодок (АПЛ) класса "Вирджиния" (от трех до пяти единиц) Австралии, усиление обороноспособности которой является приоритетным направлением в деятельности будущего союза. Предполагается, что Соединенные Штаты на полученные от Канберры средства в 2030-х годах смогут заказать на верфях новые подлодки того же класса для своих ВМС. Сама же Австралия сможет приступить к собственной постройке аналогичных субмарин не ранее 2040-х, когда страна, как планируется, будет располагать достаточной для этого материально-технической базой и квалифицированными кадрами.



Тема АПЛ обсуждалась на встрече Альбанезе с президентом США Джо Байденом. Наверняка поднималась она и в ходе бесед австралийского премьера с только что назначенным спикером палаты представителей конгресса Майком Джонсоном и лидерами двух ведущих партий страны в сенате.



Однако не все прошло гладко. Выступить перед членами обеих палат главного законодательного органа США у австралийского гостя не получилось - в том числе по организационным причинам, связанным с длившимся несколько недель процессом избрания спикера нижней палаты конгресса. Байден же после общения с Альбанезе демонстрировал традиционный оптимизм. Так, американский лидер заявил об уверенности в том, что "получится найти деньги на AUKUS, поскольку это полностью отвечает нашим интересам", и это лишь вопрос времени.



Не остаться на мели



На Капитолийском холме, впрочем, такие настроения 80-летнего американского лидера разделяют не все. В частности, представители Республиканской партии неоднократно обращали внимание на то, что сделка может быть реализована только за счет ущемления интересов самих Соединенных Штатов, ведь строительство военно-морского флота - дело не только крайне затратное, но и весьма небыстрое.



По состоянию на этот год два американских производителя подлодок класса "Вирджиния" - компании General Dynamic Electric Boat и Hill’s Newport News Shipbuilding - отставали от графика строительства совокупно более чем на 400 месяцев. В настоящее время эти верфи производят 1,3 такой субмарины в год, хотя к 2028 году и планируют выйти на отметку в две единицы.



Неутешительные для сторонников столь затратного проекта, как AUKUS, расчеты представило недавно бюджетное управление конгресса США (Congress Budget Office). Согласно его ежегодному докладу, участие в альянсе приведет к тому, что штат АПЛ ВМС Соединенных Штатов будет сокращаться на протяжении десятилетия. Спад начнется в середине 2030-х, поскольку верфи не будут справляться с производством новых субмарин того же класса на замену переданных Австралии. Для того чтобы компенсировать потери, Военно-морским силам "нужно будет строить ежегодно от 1,9 до 2,6 лодки" класса "Вирджиния" в зависимости от того, какой из трех вариантов сотрудничества выберут союзники по AUKUS. При этом в последние годы время, которое проходило между моментом выделения средств на строительство АПЛ, до времени их поставки "увеличилось с шести лет (когда ВМС строили одну АПЛ класса SSN в год) до девяти лет", отмечают аналитики.



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"Негативный сигнал в Индо-Пацифике"



Как полагает научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Александр Ермаков, говорить о значительной пробуксовке всего проекта сейчас преждевременно, просто "обострился и так существующий вопрос расширения судостроительных мощностей США", которые не вполне справляются с выполнением заказов Пентагона, а теперь для них "появилась еще и дополнительная нагрузка". "Этот вопрос нужно им решать так или иначе даже без AUKUS", - сказал эксперт в беседе с "Известиями".



При этом проблема финансирования - с учетом необходимых многомиллиардных вложений в судостроительную отрасль - остается в любом случае актуальной. "Как всегда в амбициозных программах это вопрос готовности раскошеливаться. Слабое звено тут во многом британцы, но то, что зависит больше от них (подлодки проекта SSN-AUKUS, первую из которых для британского, а не австралийского королевского ВМФ предполагается построить к концу 2020-х. - Ред.), это более далекая перспектива", - добавил специалист.



Для продажи подлодок Австралии американскому конгрессу нужно изменить ряд норм экспортного контроля, касающихся передачи технологий другим странам. Как заявлял в конце октября на слушаниях в конгрессе командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Билл Хьюстон, "негативный сигнал, который может быть дан в случае, если мы не реализуем соответствующие законодательные инициативы, будет значительным для нас в Индо-Пацифике", напоминает профильный портал USNI News.



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Нездоровая конкуренция



Несмотря на то что участники AUKUS вслух не называли своего потенциального противника, более чем очевидно, что в данном регионе это может быть только Китай. В Пекине не раз высказывали свою озабоченность планами Запада по милитаризации Индийско-Тихоокеанского региона. Впрочем, ответ КНР на появление новой силы в регионе не ограничивается лишь дипломатической риторикой: Китай продолжает активно развивать свои вооруженные силы, в том числе и флот. По данным Reuters, в этом деле Пекину оказывает помощь Москва. Так, со ссылкой на аналитиков и военных агентство в начале октября сообщало о том, что уже до конца текущего десятилетия Китай, вероятно, получит подлодку проекта 096 с атомной силовой установкой, при этом настоящий прорыв в обеспечении бесшумности и малозаметности субмарины местные корабелы смогли достичь в том числе благодаря применению российских технологий.



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Страны - участницы блока, в свою очередь, обвиняют КНР в попытке помешать планам реализации военного альянса. Так, по словам руководителя британской службы контрразведки MI5 Кена Маккаллума, за последние два года Пекин предпринимал попытки выяснить детали проекта и похитить секретную информацию. "С учетом того, что мы знаем о способах китайского шпионажа и вмешательства [в дела других стран], вполне можно считать, что для него будет приоритетной задачей понять, что происходит внутри AUKUS, и попытаться нарушить эти планы, если это возможно", - сказал Маккаллум на закрытом пресс-брифинге. Контрразведчик также заявил, что Запад наблюдает резкое обострение проблемы научно-технологического шпионажа, за которым стоят другие государства, в том числе КНР.



Старший научный сотрудник Хадсоновского института Джон Ли, например, указывает на то, что в последние месяцы AUKUS стал предметом критики с обеих сторон Тихого океана - при этом звучала она как со стороны сторонников, так и противников проекта. В статье, которую опубликовал авторитетный журнал Foreign Policy, представитель консервативного аналитического центра указывает на риски отсутствия прогресса в развитии блока - в этом случае "три страны-союзницы наряду со многими другими государствами утратят веру в обещание, в соответствии с которым обновленные Соединенные Штаты могут стать лидером в противостоянии с Китаем".



"Параноидальное стремление США к глобальному доминированию"



Впрочем, не все зависит от настроений на Капитолийском холме. Тот же Джон Ли указывает на то, что "прогресс по конкретным обязательствам по AUKUS, например инвестиции в будущую инфраструктуру и базы для австралийского флота подлодок, а также развитие национальной индустриальной и инновационной базы, необходимой для движения в рамках других инициатив в рамках пакта, достигается до боли медленно". При этом даже возможные задержки с изменением режима экспортного контроля Соединенными Штатами "не могут служить оправданием такой медлительности Австралии", добавляет эксперт.



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Некоторые политики в Канберре, хоть на словах и поддерживают идею укрепления военной мощи страны, в рамках проекта AUKUS могут преследовать гораздо более "приземленные" цели, которые найдут более явный отклик со стороны их избирателей. В частности, речь идет о тысячах новых рабочих мест, которые могут появиться в Австралии в случае масштабного инфраструктурного строительства в военных целях. Кроме того, Австралии обещаны многомиллиардные инвестиции.



Помимо Китая и стран Индийско-Тихоокеанского региона, против милитаризации данной части мирового пространства выступает и РФ. Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре этого года, в частности, отметил, что под эгидой США продолжается создание враждебно настроенных союзов. "Новым опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на все Восточное полушарие под лукавым лозунгом "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона". Под эту задачу Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-альянсы вроде AUKUS, "тройки" США – Япония – Республика Корея, "четверки" Токио – Сеул – Канберра – Веллингтон, подтягивая их участников к практической кооперации с НАТО, которое внедряет свою инфраструктуру на тихоокеанском театре", - заявил дипломат.



О ключевых целях участия Соединенных Штатов в "триумвирате" AUKUS в интервью "Известиям" рассказывал и постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. "Говорить об AUKUS невозможно, не упомянув о параноидальном стремлении США сохранить глобальное доминирование посредством достижения определяющего военного превосходства в отношении геополитических соперников, первые две строчки среди которых занимают Россия и Китай, - отмечал он. - Очевидно, что в современных условиях формирования многополярного мира США уже не под силу без поддержки других государств, представляющих "коллективный Запад", решать эту задачу, которая подразумевает в том числе постоянное военное присутствие в различных регионах". Источник - Известия

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