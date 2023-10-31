Восточный стресс: как проходит третий этап операции в Газе

03:28 01.11.2023 Восточный стресс: как проходит третий этап операции в Газе

Почему Израиль не форсирует свое наступление и как это связано с инфраструктурой ХАМАС



Прохор Доренко



Главным препятствием для продвижения наземных сил ЦАХАЛ в Газе остаются подземные тоннели и густой жилой массив в анклаве, считают эксперты. При этом Израиль на 25-й день войны объявил о начале третьего этапа боевых действий против ХАМАС - речь идет как раз о расширении наземных маневров в секторе. Продолжаются и обстрелы палестинской стороны с помощью авиации. С начала конфликта в аклаве убиты уже более 8 тыс. человек, многие из них дети, в секторе Газа складывается гуманитарная катастрофа. Как могут развиваться бои - в материале "Известий".



Израиль объявил о новом этапе войны



На 25-й день войны Израиля против сектора Газа премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале третьего этапа конфликта. Первый, который заключался в уничтожении большинства вражеских сил непосредственно на территории Израиля, по его словам, завершен (речь шла о ликвидации боевиков, которые 7 октября совершили теракт). Вторая фаза предполагает атаки с воздуха, которые, впрочем, продолжаются.



"Третий этап - расширение наземного вторжения в сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом", - сказал Нетаньяху на заседании израильского правительства.



Напомним, что израильская армия еще 27 октября заявила о расширении масштабов наземных маневров на территории сектора Газа. Однако в тот же день представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер заявил, что расширение масштабов сухопутной военной операции в секторе Газа не стоит считать началом полноценной интервенции. Ранее сообщалось, что израильская армия якобы приостановила реализацию планов по широкомасштабной наземной операции и решила ограничиться небольшими вылазками после переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.



31 октября в СМИ появилась информация, что как минимум две бронетанковые и пехотные дивизии в размере около 20 тыс. солдат вошли в палестинский анклав с момента объявления старта сухопутных операций. Также в СМИ появилась информация от неназванного израильского чиновника о том, что план Израиля по уничтожению ХАМАС выполнен на 10%. Ранее в ЦАХАЛ сообщали, что им удалось закрепиться на территории Газы, однако точное географическое положение израильская сторона не раскрывала. В настоящий момент, по информации разных СМИ, наиболее активные бои идут, прежде всего, на севере анклава. Столкновения происходят даже в подземных тоннелях сектора Газа, заявили в пресс-службе ЦАХАЛ. Но и юг постепенно становится центром боевых действий.



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- Во-первых, израильская армия на протяжении последних дней наносила сосредоточенные удары по северу сектора Газа, тем самым уничтожив плотную жилую постройку. Это было сделано для того, чтобы бронетехника без труда продвигалась дальше. Они [подразделения ЦАХАЛ] уже зашли в Хан-Юнис (южная часть) и закрепились на улице Салах Ад-Дина, - сказал "Известиям" бывший член Народного совета Сирии и полевой командир сирийских ВС Муханнад Али аль-Хадж.



По его словам, ХАМАС пытается создать котел для противника - палестинцы заманивают израильтян в жилые кварталы, потому что таким образом будет легче уничтожать израильскую технику, так как танкам и другим тяжелым машинам сложно маневрировать в условиях густого жилого массива. 31 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что подразделения ХАМАС устроили засаду проникнувшим в анклав 35 израильским солдатам. Согласно его информации, восемь солдат со стороны Израиля погибли в результате столкновений в Бейт Хануне на севере Газы.



Израильский премьер-министр во вторник не забыл упомянуть про северный фронт, где сейчас идут бои с военным подразделением проиранской ливанской группировки "Хезболла". Потери на этом участке, по информации в СМИ, с ливанской стороны составляют около 50 человек - 27 из них относятся к партии, другие - члены различных палестинских движений сопротивления. Кроме того, жертвами израильских обстрелов ливанских территорий стал журналист агентства Reuters Иссам Абдалла. Вдобавок к этому были ранены шесть журналистов из других международных СМИ, рассказали "Репортеры без границ".



Еврейское государство и его союзники в целом испытывают опасения из-за расширения конфликта на региональном уровне. Ожидается, что Иран будет действовать через своих прокси в Йемене - "Ансар Алла" (боевое крыло хуситского движения). Прямое участие Тегерана эксперты отрицают.



31 октября йеменское военизированное движение заявило о запуске беспилотников и ракет по израильскому Эйлату. Ранее сообщалось о перехвате американскими военными ракет хуситов в Красном море - предполагается, что они направлялись в сторону еврейского государства. Израильские СМИ писали, что Саудовская Аравия также участвует в перехвате ракет из Йемена.



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Бои в тоннелях с ХАМАС



Основной преградой для полномасштабного наступления ЦАХАЛ в секторе Газа выглядит сложная сеть подземных тоннелей ХАМАС. Секретная военная инфраструктура палестинского сопротивления имеет длину в 500 км.



В некоторых местах глубина подземных коридоров достигает 70 м, однако по большей части все же не превышает 2 м. Всего, согласно оценкам и данным из открытых источников, этот подземный город включает в себя 1,3 тыс. коридоров.



По данным Армии обороны Израиля, на которые ссылаются американские СМИ, один тоннель обходится в $3 млн. Каждый раз ЦАХАЛ пытается уничтожить инфраструктуру ХАМАС при помощи авиаударов. В последнее время появилась информация о том, что планируется затопить обширную стратегическую систему палестинского сопротивления.



- Был план о том, чтобы взорвать эти подземные тоннели. Израиль пытался это осуществить во время военной операции в Газе в 2014 году. На мой взгляд, именно этот метод и будет выбран, хотя его эффективность вызывает сомнения. Есть точка зрения, что там целый город под землей. В таком случае взорвать всю сеть будет очень проблематично, если не невозможно, - рассказал в беседе с "Известиями" программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров.



По его мнению, таким образом, складывается порочный круг: чтобы взорвать эти тоннели, нужно контролировать ситуацию на земле. Эта сложная задача, поскольку боевики будут использовать тоннели для того, чтобы не дать ВС Израиля закрепиться в секторе. При этом палестинцы используют эти тоннели не только в качестве укрытия личного состава бойцов и командиров, но и контрабанды материалов из соседнего Египта для производства оружия.



31 октября "Бригады Аль-Кассама" опубликовали в своем Telegram-канале видео, на котором показано, как небольшие по численности палестинские группы проводят атаку на скопление солдат и израильской техники, расположенных в Эрез (приграничное израильское поселение рядом с сектором Газа), используя систему тоннелей.



Они позволяют ХАМАС проникать и на территорию Израиля для проведения боевых задач, однако разом перебросить большие ударные группы крайне тяжело с логистической точки зрения.



Впрочем, у израильской армии наблюдаются успехи в освобождении заложников, которые, по всей видимости, как раз содержатся в системе подземных тоннелей. 30 октября в ЦАХАЛ заявили об освобождении военнослужащей, которая была похищена ХАМАС 7 октября.



"Сегодня ночью в ходе наземной операции была освобождена рядовая Ори Магидиш, которая была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля от 30 октября.



Несмотря на это, большое количество заложников все еще находятся на территории сектора Газа - военные и гражданские лица. По последним данным, их число составляет около 240. Согласно заявлению представителя "Бригад Аль-Кассама" Абу Убейды, 50 заложников погибли во время обстрелов Израиля по анклаву.



Палестинское движение исламского сопротивления призывает израильскую сторону произвести обмен по принципу "всех на всех". Под этим подразумевается освобождение всех палестинских заключенных на территории Израиля. По разным оценкам, их число может превышать 7 тыс. человек. Переговоры на данный момент так и не сдвинулись с мертвой точки, проводятся встречи при посредничестве разных стран, включая Катар.



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На фоне боевых действий в секторе Газа складывается гуманитарная катастрофа. С начала конфликта в аклаве были убиты более 8 тыс. человек, многие из них дети. Израиль потерял 1,5 тыс. человек, включая 311 военных. Источник - Известия

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