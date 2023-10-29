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Израиль и его союзники в ожидании атак со всех сторон, - В.Мухин
07:14 01.11.2023

Усиление группировки США и НАТО на Ближнем Востоке свидетельствует о том, что западная коалиция готовится к войне не только в секторе Газа
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
29.10.2023

Накопленный ХАМАС потенциал вооружений и инфраструктура позволяют ему вести войну с Израилем значительно дольше четырех месяцев.
Военные действия Израиля в секторе Газа пока не говорят о том, что его армия (ЦАХАЛ) начала значимую сухопутную операцию на этой палестинской территории. Но и шаги врагов ЦАХАЛ не свидетельствуют о том, что те в лице суннитского боевого крыла ХАМАС, шиитской "Хезболлы" и других мусульманских военизированных формирований, в отношении армии еврейского государства начали решительные операции. Это не значит, что конфликт не будет иметь продолжения. Есть угроза перерастания вооруженных коллизий межу Израилем и ХАМАС в широкомасштабную войну на Ближнем Востоке.

Утверждения президента Ирана Эбрахима Раиси о том, что Израиль "перешел красную черту, которая может заставить всех принять меры", и определение президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом еврейского государства как "террористического режима", пока не нашли военного продолжения. Хотя и Раиси, и Эрдоган дали понять, что уже организуют "ось сопротивления". СМИ сообщают, что в субботнем телефонном разговоре иранского президента с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани обоюдно заявлено о "необходимости стран региона занять единую позицию в отношении Израиля, чтобы остановить продолжение насилия военной машиной израильского режима в совершении преступлений и геноцида".

Однако, судя по западным оценкам, и ХАМАС способен отражать атаки ЦАХАЛ. Как утверждает The New York Times, "ХАМАС потратил годы на строительство десятков километров туннелей, в которых хранится практически все, что необходимо для затяжной борьбы". Издание процитировало высокопоставленного ливанского чиновника, отметившего, что численность боевиков ХАМАС – 35–40 тыс. человек. Им "достаточно запасов, чтобы вести боевые действия в течение трех-четырех месяцев без пополнения".

"Прогнозы эти не лишены реальности, хотя я считаю, что палестинцы могут вести боевые действия в условиях сухопутной операции и более долгий период, – заявил "НГ" военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев. – Когда наземные соединения ЦАХАЛ войдут в Газу, в каждом разбомбленном авиацией Израиля доме они могут встретить укрепрайон, защитники которого с помощью противотанковых вооружений, в первую очередь противотанковых ракет и снарядов, будут, что называется, в упор вести против них огонь".

Особенно эффективны, считает Неткачев, в таких боях могут быть боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету РПГ-32 "Хашим", который уже почти 10 лет производится в Иордании. И этот РПГ экспортируется в разные арабские страны. "Именно из этих РПГ, как сообщают очевидцы, в первые дни начала боевых действий против ЦАХАЛ 7–9 октября палестинскими боевиками были подбиты израильские знаменитые танки "Меркава". Согласно официальной информации, построенный еще в 2014 году при участии РФ военный завод в Иордании каждый год мог производить около 60 тыс. снарядов для этих РПГ", – подчеркнул эксперт "НГ".

"Снаряды к "Хашиму" бывают разные. Применяются гранаты с осколочно-фугасной, кумулятивной и термобарической головной частью двух калибров – 105 мм и 72 мм. При весе всего 3 кг такой снаряд способен поражать практически всю современную и перспективную бронетанковую технику, а также фортификационные сооружения и живую силу противника на дальности до 600–800 м. И это особенно эффективно в городе", – поясняет Неткачев.

Действительно, боевой опыт недавних конфликтов и спецоперации в Украине, особенно при боях летом 2022 года в Мариуполе, свидетельствует о том, что в условиях города наступающим войскам вести бой очень трудно. В сравнении с открытой местностью на порядок увеличивается со стороны них вероятность гибели личного состава и бронетехники, особенно когда используются в массовом количестве недорогие РПГ типа "Хашим" и другие вооружения. В том числе ударные дроны, которые сейчас массово применяются в военных операциях.

"Вот поэтому, видимо, ЦАХАЛ так осторожно начинает такие действия в секторе Газа, делая сегодня ставку на обстрел объектов противника с самолетов, с помощью дальнобойной артиллерии и с моря", – заключает генерал Неткачев.

Такие выводы сделала и The New York Times. Со ссылкой на американских официальных лиц она сообщает, что "Израиль приостановил планы крупномасштабных наземных действий в Газе и заменил их несколькими ограниченными, по согласованию с США, операциями".

Между тем США и другие страны НАТО, патронируя Израилю, продолжают накачивать регион Ближнего Востока вооружениями. И они, конечно, в несколько десятков раз превышают боевой потенциал ХАМАС, против которого ЦАХАЛ развертывает крупномасштабные боевые действия. Скажем, СМИ сообщают, что американский атомный авианосец USS "Эйзенхауэр", пройдя пролив Гибралтар, направляется к авианосной ударной группе ВМС США, отправленной в регион ранее. Франция направляет в Восточное Средиземноморье вертолетоносец Tonnerre, на борту которого около 20 боевых вертолетов и сотни солдат морской пехоты. Сообщалось также, что свои военные группы на Ближний Восток направляют ВС Великобритании, ФРГ и Австралии.

"Министр обороны США Ллойд Остин назвал отправку кораблей попыткой сдержать враждебные действия против Израиля или любые усилия по расширению этой войны. Хотя я считаю, что американцы, ЦАХАЛ и их союзники готовят долгожданный удар по Ирану", – так прокомментировал ситуацию генерал Неткачев. По его оценкам, с приходом в Средиземноморье авианосца USS "Эйзенхауэр" там будет сосредоточено около четверти всего военного флота США. "На двух американских авианосцах будет сосредоточено около 100 истребителей F/A-18 и не менее 50 боевых вертолетов, – пояснил Неткачев. – В совокупности с другими военными кораблями, носителями ракетного вооружения, они будут иметь в своем составе около 450 крылатых ракет морского базирования "Томагавк" с дальностью действия 1600 км. Для поражения небольших единичных, но хорошо спрятанных целей в секторе Газа такого вооружения США достаточно много. И они явно предназначены не против палестинцев".

Есть вероятность, что авианосец USS "Эйзенхауэр", как ранее уже сообщали США, продолжит путь через Суэцкий канал в Красное, а затем в Аравийское море. Он будет обеспечивать безопасность судоходства в Персидском заливе и одновременно держать под прицелом военные объекты в Иране. "Как отреагируют на такие действия в Тегеране, трудно сказать, – подчеркивает генерал Неткачев. – Но я уверен, что Иран первым явную войну против Израиля и США не начнет, а через свои прокси-шиитские войска в Йемене, Сирии, Ливане и Ираке будет организовывать и вести диверсионные действия, стараясь нанести значительный урон своему противнику".

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698812040


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