Самый странный стратегический провал Израиля, - В.Ильин

09:11 01.11.2023

01.11.2023 | ВАЛЕРИЙ ИЛЬИН



Перечень странностей в нападении ХАМАС наводит на мысли о силах, которые за ним стоят



Во второй половине октября экс-министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что нынешние события - "это самая главная неудача в нашей истории со времен войны 1948 года; это военный, разведывательный и стратегический провал". Однако, согласно заявлению бывшего главы израильской военной разведки Амоса Ядлина (в интервью Politico), Б. Нетаньяху получил все возможные предупреждения о готовящейся наземной атаке. Ранее мы рассказали о странностях, сопровождающих атаку ХАМАС на Израиль 7 октября и последующих за этим событиях. В данном материале мы продолжим перечисление этих странностей.



Отсутствие достаточных сил ЦАХАЛ на границе.



Кадры захвата в плен "израильских военных" во время штурма базы Эрез ставят вопрос: военнослужащие ли это вообще? Создается впечатление, что базу просто оставили. Буквально перед самым нападением от охранного периметра была отведена целая дивизия якобы для охраны поселений еврейских ортодоксов. Фактически Израиль оказался не готов к вторжению из сектора Газа. "Неприступные" стены, КПП, фортификационные сооружения и базы охраняло невероятно мало солдат, которые не смогли оказать никакого сопротивления наступающим.



Неготовность боевой техники и дезорганизованость действий израильтян.



Как свидетельствуют видео, уничтоженный сбросом с дрона танк Merkava Mk.4 был поражен в одну из наиболее незащищенных зон. При этом комплекс активной защиты Trophy, судя по всему, был отключен. На кадрах с уничтожением танка и захватом его экипажа хорошо видно, что орудие машины зачехлено. Это наводит на мысль, что экипаж не готовил машину к бою. Ни организованного оповещения, ни эвакуации на начальном этапе просто не было. Местные силы безопасности оказались настолько малочисленны и слабо вооружены, что были быстро ликвидированы палестинцами. Примерно до полудня 7 октября правительство Израиля практически не реагировало на боевые действия. Силы безопасности начали собирать резервистов и организовывать ответные рейды только в 14-15 часов пополудни. Судя по всему, вмешательство "Нахаль" в бои против ХАМАС было инициировано самим командиром бригады и не являлось следствием прямого приказа Генштаба.



Необычайная жестокость боевиков и количество жертв среди иностранцев.



Израильтян просто истребляли. Уже появились десятки роликов, запечатлевших, как боевики расстреливают людей в упор. Причем нападавшие делятся на две неравные группы – основная и более многочисленная, по сути толпа, действует как обычно. Много шума и криков, но в целом ничего выходящего за привычные рамки имевших место и ранее нападений. А вот вторая состоит из нескольких отрядов хорошо экипированных и вооруженных людей, ориентированных строго на террор. Именно эти экстремисты и убили большую часть жертв. В этом же контексте следует отметить необъяснимую жестокость с поголовным истреблением гражданского населения. Ранее схожие эксцессы происходили, однако системного истребления гражданских со столь показной жестокостью не наблюдалось. Возможно, что именно эта показательная жестокость и адресный, хорошо продуманный террор (против конкретных израильских силовиков, специалистов и т. д.) и были целью нападения, которую до основной массы боевиков самого ХАМАС его реальные хозяева доводить не стали. Толпа была лишь прикрытием.



Одним из первых объектов атаки террористов стал международный музыкальный фестиваль, оказавшийся у самой границы. Мероприятие, получившее печальную известность, как "фестиваль смерти", только по подтвержденным данным, унесло жизни 260 человек. Аналитики выделили как минимум 4 локации, в которых число убитых зашкаливает за сотню в одном месте, – это музыкальный фестиваль, где погибли сразу более 260 посетителей, армейские казармы, где перестреляли почти всех, один из кибуцев, где найдено полторы сотни убитых, и один из участков дороги, где боевики расстреливали все проезжающие машины. Две трети погибших погибли буквально в нескольких местах в очень короткий промежуток времени. Куда подевались осуществившие это террористы и кто они – неизвестно. Как бы то ни было, благодаря этому Израиль заявил право на уничтожение Газы с последующим перемещением ее населения.



Странности с официальным объявлением войны



Считается, что после того как 8 октября военно-политический кабинет Израиля ввел пункт 40 "Алеф", была официально объявлена война. Дескать, в стране действует конституционный закон "О Правительстве", в котором есть статья 40 "Объявление войны". И есть пункт "Алеф", гласящий: "Государство может начать войну только на основании решения Правительства". То есть даже не объявлять, а вести. Однако 5 лет назад, когда Б. Нетаньяху уже был премьер-министром, ничтожным большинством (62 из 120) в этот закон внесли поправки. Согласно им, в исключительных случаях, чтобы принять решение о начале военных действий, достаточно половины членов военно-политического кабинета – форума ключевых израильских министров. А если ждать нет возможности, то достаточно просто решения премьер-министра и министра обороны. При этом обе эти должности могут быть совмещены. Например, тот же Нетаньяху некоторое время был и премьером, и министром обороны. То есть мог единолично решать, вести войну или нет.



Кто стоял за всеми бедами, обрушившимися с 7 октября на Израиль и его жителей, – только фанатичный министр национальной безопасности Бен-Гвир, спровоцировавший накануне надругательство над мусульманскими святынями в мечети Аль-Акса (о чем, кстати, упорно молчит вся "цивилизованная общественность"), Б. Ганц (бывший начальник Генштаба и министр обороны), нынешние руководители силовых ведомств и армии или сам Нетаньяху, покажет будущее расследование. Пока четко ясно одно – в нынешнем кровопролитии интересы заклятых врагов сходятся. Сорванные последовавшими событиями "Соглашения Самуила" между Израилем и Саудовской Аравией, усиленно продвигавшиеся чрезмерно самонадеянным госсекретарем США Э. Блинкеном, не устраивали ни правящую израильскую коалицию, ни палестинские власти, ни исламистов.



Добросовестные исследователи уже обратили внимание на то, что операция ХАМАС "Наводнение Аль-Аксы" была тщательно спланирована, а для ее запуска использовался особый "сигнал" – "Новая карта Ближнего Востока", которую выставил на всеобщее обозрение на сентябрьской Генассамблее ООН сам Б. Нетаньяху. На этой карте полностью отсутствовала Палестина.