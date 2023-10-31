Аскат Алагозов - новый пресс-секретарь президента Жапарова

10:28 01.11.2023

Жапаров сменил мэра столицы Кыргызстана и своего пресс-секретаря

31.10.23



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 31 октября подписал указ об освобождении Эмилбека Абдыкадырова от должности градоначальника Бишкека - в связи с переходом на другую работу.



В тот же день глава государства подписал о назначении мэром столицы Кыргызстана 47-летнего Айбека Джунушалиева, который ранее уже занимал эту должность. В августе 2021 года он был назначен исполняющим обязанности мэра Бишкека, а затем утвержден на этом посту, который занимал до конца февраля 2022 года. После освобождения от должности градоначальника и до сих пор Джунушалиев возглавлял управление контроля исполнения решений президента и правительства.



ℹ️ Эмилбек Абдыкадыров, по данным Kloop.kg, с 2016 года он возглавлял строительную компанию "Нур Строй Монтаж". В разное время занимал должности советника премьер-министра Джоомарта Оторбаева на общественных началах, заместителя директора Госагентства по архитектуре и строительству и вице-мэра Бишкека.



В июне текущего года Абдыкадырову исполнилось 65 лет. Согласно пункту 2 статьи 37 Закона "О государственной гражданской службе и муниципальной службе", это предельный возраст пребывания служащего на государственной гражданской службе и муниципальной службе. Издание Kaktus.media поинтересовалось в администрации президента, планирует ли глава государства назначить другого мэра на основании указанного закона. В администрации заявили, что установленный статьей 47 Закона "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" перечень оснований для освобождения мэра столицы от занимаемой должности не предусматривает пункта об освобождении по достижении предельного возраста.

По данным Kaktus.media, Абдыкадыров станет директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве страны.



✅ В тот же день, 31 октября, Садыр Жапаров подписал указ о назначении своего пресс-секретаря Эрбола Султанбаева Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь и Постоянным полномочным представителем Кыргызской Республики при уставных органах Содружества Независимых Государств по совместительству. Другим указом утвердил в должности пресс-секретаря президента Аската Алагозова.



До этого назначения Алагозов занимал должность заместителя руководителя пресс-службы администрации президента. Ранее он возглавлял телеканал "Пирамида", а также работал продюсером на "5 канале".