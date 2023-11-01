Как Евросоюз превращается в Еврорейх, - Игорь Веремеев

12:13 01.11.2023 Задуман ЕС был еще нацистами в гитлеровской Германии

Игорь Веремеев

01.11.2023

Как Евросоюз превращается в Еврорейх

Комитет Европарламента по конституционным вопросам (AFCO) принял отчет, рекомендующий внести изменения в основополагающие договоры ЕС. "За" проголосовали двадцать членов AFCO из 28-ми, и только шесть – "против". В результате приняты рекомендации, на которых настаивала одержимая русофобией глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и которые поддерживали канцлер ФРГ и президент Франции.



Предлагаемые изменения включают отмену правила единогласного голосования, т.е. вето, в Совете ЕС и передачу полномочий от государств-членов на уровень Еврокомиссии. Уже обозначены и сферы, которые будут "изъяты" из компетенции национальных государств – внешняя политика и политика безопасности, охрана границ, лесное хозяйство, здравоохранение, гражданская оборона, промышленность и образование. Фактически – почти все.



Кроме того, как пишет обратившее на это внимание греческое издание Athens News в статье под заголовком "Как Евросоюз может превратиться в Еврорейх", предлагается ввести новый инструмент наказания для тех, кто не поддерживает "линию партии и правительства", то есть для стран-бунтарей, например для Венгрии, Словакии и Польши. Это – упрощенная процедура приостановления членства тех стран, которые нарушают "ценности ЕС", такие как "верховенство права", "демократия", "свобода", "права человека", "равенство". То есть при желании можно будет крепко "прижать" любую несговорчивую страну.



Речь идет о судьбоносном для ЕС повороте – отмене консенсуса при принятии решений. Если предложение удастся провести в жизнь, то это значит, что голоса нынешних "диссидентов" в Евросоюзе уже ни на что не смогут влиять. А если еще точнее, то в ЕС, где привыкли кичиться своей якобы демократией, любое инакомыслие будет ликвидировано на корню.



Такой проект тут же вызвал возмущение "диссидентов". Представитель правительства Польши Петр Мюллер указал, что предлагаемые поправки фактически приведут к отмене национальных государств и созданию некоего "супергосударства ЕС". А евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский, заявил агентству PAP, что предлагаемая реформа представляет собой "радикальную централизацию ЕС, которая фактически превратила бы ЕС в централизованное олигархическое сверх-государство, вышедшее из-под демократического контроля".



На печальное будущее Европы указывает венгерский историк Ласло Веспреми в cловацкой газете Hlavne Spravy. "Нужно понимать, – пишет он, – что ультраправый терроризм, подпитываемый массовой миграцией, в будущем может обостриться. Они могут нападать на евреев и мусульман. В ответ исламисты начнут мстить. Западная и Северная Европа семимильными шагами движутся к кровавой гражданской войне, и я вижу совсем мало признаков того, что с этого пути еще можно сойти", – считает Веспреми. Именно в таких условиях и возникают фашистские диктатуры.



А каковы отличительные черты фашизма как политической системы? Это безжалостное подавление оппозиции, цензура и контроль над каждым аспектом жизни граждан. ЕС уже сегодня вполне подходит под это описание. Во многих странах Евросоюза цензура цветет махровым цветом. Так, не только российские СМИ, но все, что связано с Россией, запрещено. Тех, кто с этим не согласен, безжалостно увольняют. А массовые протесты граждан полиция подавляет самым безжалостным и жестоким образом, как это было, например, во Франции во время бунта "желтых жилетов". Оппозиционные партии преследуют и шельмуют, не допускают до выборов. Преследуют даже видных политиков. В Италии, например, это случилось с лидером партии "Лига" Маттео Сальвини, осмелившимся позитивно отзываться о России, его затаскали по судам. Именно Евросоюз сейчас активно поддерживает и вооружает нацистский режим Киева.



Как отмечает известный политический обозреватель Михаил Леонтьев, "европейская интеграция, или, проще говоря, Mittel Europe, – это германская национальная идея, которая проще пареной репы. Она просматривается невооруженным глазом во всей истории Германии. Тут можно вспомнить три попытки объединить Европу. Причем три успешных попытки, но с разной степенью долгосрочности. Это Священная Римская империя германской нации (т. н. Первый рейх), Германская империя (или Второй прусский бисмарковский рейх) и Третий (фашистский) рейх. А нынешний Евросоюз – это Четвертый рейх".



Хотя, как уточнил Леонтьев, он сублимирован в политкорректных формах. Пока в "политкорректных", добавим мы, напомнив, что и Гитлер пришел к власти в ходе самых что ни на есть "демократических" выборов, а его партия носила название: национал-социалистическая немецкая рабочая партия. А потому, если мы отправимся вглубь истории, то узнаем, что сама задумка создания европейского объединения – ЕС – возникла в недрах Рейха гитлеровского.



Об этом свидетельствует, в частности, опубликованный в свое время в СМИ доклад американской военной разведки, известный под названием Red House Report (EW-Pa 128). Это был отчет о тайной встрече в одном из отелей оккупированного немцами Страсбурга 10 августа 1944 года, когда в поражении нацистской Германии никто уже не сомневался. Именно на ней нацистские чиновники дали указание элитной группе немецких промышленников планировать послевоенное восстановление Германии, подготовить возвращение нацистов к власти и работать на "сильную немецкую империю".

На встрече выступил обергруппенфюрер СС д-р Шайд. Промышленность Германии должна понимать, что война не может быть выиграна, заявил он. "Она должна предпринять шаги в рамках подготовки к послевоенной коммерческой кампании". Он приказал промышленникам "создать контакты и альянсы с иностранными фирмами, но это должно быть сделано индивидуально и без привлечения каких-либо подозрений".

И этот план стал осуществляться уже после окончания Второй мировой войны немецкими банкирами и промышленниками.



Одним из них был банкир Херман Абс, который вошел в состав совета Deutsche Bank во время подъема нацистов и который также сидел в наблюдательном совете I.G. Farben, компании, которая делала газ Циклон-Б, использовавшийся для уничтожения жертв нацистских концлагерей. "К 1948 году он был эффективным управленцем в деле восстановления экономики Германии, – писал Адам Лебор. – Важно отметить, что Абс был также членом Европейской лиги экономического сотрудничества, элитной интеллектуальной группы давления (на политику), созданной в 1946 году. Лига была посвящена созданию Общего рынка, предшественника Европейского союза".



Европейская лига экономического сотрудничества разработала политику европейской интеграции – то, что было до этого предложено нацистами. В своей книге "Полный цикл Европы" (Europe’s Full Circle) Родни Аткинсон предоставляет список политических институтов, предложенных нацистами и указывает на их сходство с сегодняшними институтами Европейского союза.

Europaische Wirtshaftsgemeinschaft – Европейское экономическое сообщество. В итоге Четвертый Рейх в виде федеральной европейской сверхдержавы с централизованной плановой экономикой, которой управляют неизбранные бюрократы, воплотился в жизнь.

А основание для ЕС в виде единой европейской валюты было положено пресловутым Бильдербергским клубом еще в середине 1950-х годов. Документы Бильдербергского клуба, просочившиеся в прессу, подтверждают, что программа создания общего европейского рынка и единой валюты была сформулирована им в 1955 году. Одним из главных основателей клуба был принц Бернард из Нидерландов, бывший офицер СС.

Но идеологические корни для Европейского союза – еще в более далеком прошлом.



В своей книге The European Community (Европейское сообщество), вышедшей в 1940-м, нацистский министр экономики и военный преступник Вальтер Функ писал о необходимости создания "Центрально-европейского союза" и "Европейского экономического пространства", а также фиксированных обменных курсов, заявив, что "ни одна страна в Европе не может добиться владения высоким уровнем экономической свободы, которая совместима со всеми социальными требованиями… формирование очень больших экономических зон следует за естественным законом развития… межгосударственные соглашения в Европе будут править [экономическими силами в целом]… должна быть готовность подчинить свои собственные интересы в определенных случаях общим [ЕС]".

Еще в 1940 году министр пропаганды гитлеровской Германии Йозеф Геббельс распорядился создать "крупномасштабное экономическое объединение Европы", полагая, что "люди пятидесятых годов больше не будут думать в терминах своих стран".



И эта идея пережила разгром Германии, задуманный нацистами, Европейский союз был официально учрежден и сегодня уже неуклонно превращается новый нацистский рейх. Осуществлена и главная, поставленная перед ним задача – начать войну с Россией для ее ослабления или полного уничтожения. И такая война уже идет. На Украине.



Но какой же может быть рейх без собственной и сильной армии? Вот почему сегодня в ЕС заговорили о создании собственных вооруженных сил (несмотря на то, что уже имеется НАТО), а Шольц уже призвал увеличить производство боеприпасов в ЕС ради поддержки Киева



Ведь и в прежние времена, кто только не инвестировал в Гитлера! И Генри Форд, и Морганы, и Рокфеллеры, не говоря уже о самих немецких банкирах и промышленниках. На гитлеровский рейх работа и вся промышленность оккупированной немцами Европы. А население тем временем кормили бреднями о походе на Восток, где любой гражданин рейха мог обзавестись плодородными землями и славянскими рабами.



А чем же отличается от этого нынешний план англосаксов для Еврорейха? Разве что тем, что в качестве ударного инструмента избран уже не немецкий вермахт, а Украина. Зачем умирать на полях сражений самим, если против русских можно послать одураченных обитателей "незалежной"?



А кто же это делает? А те же, кто создал Гитлера – англосаксонские банкиры в обличье теперешних глобалистов. И цель у них та же – натравить Еврорейх на Россию, как в свое время они подтолкнули Германию на войну против СССР. Словом, время идет, а планы у Запада не меняются. Правда, их создателям было бы неплохо вспомнить, как бесславно рухнул Третий рейх и кто его разгромил. Источник - stoletie.ru

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