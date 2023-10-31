Ташкентский военно-академический лицей Национальной гвардии "Темурбеклар мактаби" объявил прием девушек

13:27 01.11.2023

Девушек начнут принимать в военный лицей "Темурбеклар мактаби" в Ташкенте



С 2024/2025 учебного года в Ташкентский военно-академический лицей "Темурбеклар мактаби" начнут принимать девушек. Сейчас лицей принимает только юношей, которые имеют аттестат о среднем образовании.



