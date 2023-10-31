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|Ташкентский военно-академический лицей Национальной гвардии "Темурбеклар мактаби" объявил прием девушек
13:27 01.11.2023
Девушек начнут принимать в военный лицей "Темурбеклар мактаби" в Ташкенте
С 2024/2025 учебного года в Ташкентский военно-академический лицей "Темурбеклар мактаби" начнут принимать девушек. Сейчас лицей принимает только юношей, которые имеют аттестат о среднем образовании.
С 2024/2025 учебного года девушки смогут учиться в Ташкентском военно-академическом лицее "Темурбеклар мактаби" Национальной гвардии, сообщила пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на постановление президента Узбекистана от 30 октября.
Прием и обучение в "Темурбеклар мактаби" начались с 2020/2021 учебного года. Сейчас этот лицей принимает только юношей, которые имеют аттестат о среднем образовании, полученный после окончания девятого класса школы.
Выпускникам школ "Темурбеклар мактаби" предоставляется льгота при поступлении в военные вузы в размере 30% от заработанных ими баллов, в другие вузы - 15%. Выпускникам "Темурбеклар мактаби", окончившим обучение дипломом с отличием, предоставляется право поступления в университет общественной безопасности без сдачи тестовых испытаний по итогам успешного прохождения военно-профессионального отбора.