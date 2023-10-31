Зачем таджикистанцы ходят к колдунам?

13:29 01.11.2023 В Таджикистане у них десятки лиц и имен, о существование некоторых из них мы и не подозревали.



В Худжанде на днях арестовали очередного "муллу - табиба", который "совершал в отношении женщины действия сексуального характера".



По данным Генпрокуратуры страны, 68-летний Абдували Набиев, не имея ни религиозного, ни медицинского образования, занимался "платным лечением" горожан, используя свои религиозные познания. Его задержали прямо в доме "пациентки", из которой он "изгонял беса", применяя "массаж и другие развратные действия".



14:16 30 октября

В Худжанде арестовали "изгоняющего дьявола" муллу за развратные действия



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 142 УК (сексуальный контакт, иные действия сексуального характера или аморальные действия с оскорблением чувств и религиозных убеждений). Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.



За последнее время в Таджикистане произошло несколько таких скандальных арестов экстрасенсов и целителей, которые не только обманным путем выкачивали у людей деньги, но и совершали в отношении них сексуальные преступления. А народ к ним все равно идет.



Мы решили узнать, зачем вообще таджикистанцы ходят к этим целителям-муллам-колдунам и кто из них реально имеет право на деятельность.



Пять главных причин



Причин, по которым люди ходят к ним, много. Главные из них:



Лечение болезней. Люди, не ведающие ни о современной науке, ни о религии часто попадают в сети разного рода суеверий и предрассудков. Они идут к ворожеям-гадальщикам и колдунам. Причину болезней они видят в том, что кто-то навел на них порчу и теперь нужно искать "специалиста", который бы эту порчу снял. Также широко распространились в народе истории об одержимости джиннами (бесами).



Конечно, широкому распространению случаев, когда люди идут не к врачу, а к колдуну способствует и то, что в республике медицина на достаточно низком качестве. Иногда врачи долго не могут поставить верный диагноз, и тогда народ идет к знахарю или лжемулле.



Во время праздника Иди Курбон мне повстречался молодой человек, я давно его не видел, за это время он так похудел, что еле волочил ноги. Видно, что чем-то болеет. "Диету держу, - говорит, - вот уже полгода ничего не ем, кроме сухарей". Оказывается, заболел ревматизмом, пошел к знахарю-гадальщику. Тот сказал, что это дело джиннов, так как он ночью один проходил рядом с кладбищем. Дал ему амулет, воду, которую "освятил" заклинанием и назначил такую диету. Спрашиваю: "Помогает?". Он уверен, что да. Советую: "Брось диету немедленно, иди к врачу!". Посмотрел с неодобрением: "Вы – неверующий?". Мы попрощались, жалея друг друга.



Обезопасить себя и семью от невзгод. Люди часто боятся сглаза, наведения порчи, магии, которые могут нанести вред их достатку, карьере, здоровью семей. Поэтому все чаще на воротах можно встретить прибитые конские подковы, пучки различных растений, гнезда каких-то птиц, деревянные амулеты и четки из определенных пород деревьев, например, боярышника, тутовника, арчи особенно ценятся изделия из дерева, называемого в народе "тугдона".



Люди идут к так называемым муллам, чтобы приобрести у них раднома (амулет, "отрицающий" беды), бозубанд (амулет, открывающий путь к счастью, успеху, здоровью), таштоб (целебная вода, на которую прочитали аяты). Тумор (талисман), курхат (амулет, с помощью которого можно "закрыть" путь для вора, чтобы он вернул украденную вещь) и так далее.



Богословы ислама не одобряют амулеты, хотя допускается их носить, если в них вписаны аяты Корана.



Таджичка Турсуной Закирова – победительница российского шоу "Битва экстрасенсов" и самая известная целительница в Таджикистане.



Найти удачу в работе, торговле, в личной жизни. К разным родам шарлатанов люди идут, думая, что их заклинания помогут достичь высот в карьере. Существуют амулеты против гнева начальников (дахонбанди), правоохранительных органов, чтобы они не увидели нарушения (чашмбанди), против конкурента на работе (рохбанди), чтобы закрыть его путь к желаемой должности.



Некоторые чиновники ходят к таким шарлатанам либо под покровом ночи, либо приглашают их в свои кабинеты за хорошее вознаграждение. Они уверены, что после таких сеансов им откроется путь к карьере.



Часто к помощи обманщиков обращаются люди из сферы торговли.



Начало 2000-х годов. Я опоздал на последний рейс домой и снял комнату на ночь в гостинице "Вахш". Напарником оказался седоволосый старик. Всю ночь к нему шли посетители. Он продавал им амулеты, писал арабским шрифтом какие-то дуа, складывал их в треугольники, и наставлял клиентов дома обшить их материей и носить под мышкой. Один бизнесмен до хрипоты и до утра торговался из-за высокой цены на "бозубанд". Гость принял меня за ученика муллы и умолял уговорить "устода" сбавить цену. Оказывается у торговца не идет дело, хотя он и носит под мышкой половой орган волчихи. Мой "учитель" посоветовал ему "освятить" орган заклинанием, а то он действовать не будет. В сумке торговца была также куча осиных гнезд. Мой "устод" окропил эти предметы "святой" слюной. Во второй половине ночи посетители ходить перестали, и я помог старику посчитать целый мешок сомони, долларов, рублей и даже узбекских сумов…



С целью отомстить кому-нибудь. Злоумышленник идет к колдуну, он читает что-то волшебное на соль, рис, пшеницу и пр. Затем человек, который хочет вам зла, тайно разбросает заколдованные зернышки перед воротами.



Однажды в моем подъезде рано утром поднялся шум – крик и вой соседки, которые сопровождались проклятиями и причитаниями. Открываю дверь и вижу – соседка, сидя на лестничной площадке, стеная, собирает зернышки риса. У открытой двери стоит злой муж, сжимая кулаки. Оказывается, кто-то ночью разбросал зернышки риса возле их двери. Соседи уверены, что это дело рук их врага – свахи (кудо). "Почему вы так считаете?", - спрашиваю. "Разве не знаешь, недавно мой сын развелся с их дочерью. Вот в отместку они совершили "илму амал" (приворот)". Это заклинание должно преградить путь молодого человека к счастью. Когда я выходил из подъезда, соседи собирались к дому свахи, чтобы "закопать живьем эту ведьму вместе с мужем"…



Найти потерянную вещь. Шарлатанство не только претендует на роль медиков, но и осваивает поле действий милиции. Например, они обещают найти потерянную или украденную вещь.



"Соседских детей часто посещала моя жена. Она медсестра, делала уколы, давала таблетки по назначению врача. Однажды у соседки пропало золотое кольцо. Она пошла к гадалке. Та взяла чашку с водой и сказала женщине посмотреть в нее. В отражении та увидела лицо моей жены. Соседи целый месяц угрожали нам , требовали отдать кольцо по-хорошему, в противном случае обещали обратиться в милицию. Мы согласились возместить стоимость кольца ради покоя, а весь дом стал считать нас ворами. В течение трех месяцев никто с нами не общался. Однако вскоре помог счастливый случай. Сосед затеял ремонт и один из строителей нашел кольцо в щели половых досок. С этого дня к нам вернулось уважение, соседи-клеветники попросили прощение. А гадалка вскоре потеряла всех клиентов.



На чем специализируются шарлатаны?



Очень разнообразна специализация всех этих целителей, колдунов и гадалок. До сих пор нет единой их классификации, так как регионы Таджикистана сильно отличаются друг от друга своими традициями, даже суеверными.



Но мы попытаемся привести основные типажи, которые встречаются чаще всего у нас в стране. Опирались мы на обычаи населения Душанбе и Гиссарской долины.



Фолбин (гадальщик). Занимаются, в основном, предсказанием, но на практике совмещают профессии колдуна, целителя, ворожея, хироманта и так далее. Чаще у них узнают причины болезней, неудач, несчастий.



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Заодно фолбин указывает клиенту пути избавления от недуга и проблем. Их деятельность осуждается как государством, так и исламскими богословами.



Бахши (не путать с народным певцом кочевых народов) - заклинатель злых духов, перешел в традиции нашего народа из соседних кочевых племен. Бахши вылечивает больного с помощью обряда "Бахшивони". Перед больным собирается хоровод из 10-12 парней становятся в круг, бахши в середине с дойрой в руках заводит песню-заклинание.



В Хатлонской области 21 июля задержали Сулаймона Садиева, который домогался несовершеннолетних девочек. В 2016-м по подозрению в мошенничестве и совершении актов сексуального характера был задержан житель Шахринавского района Ризокул Дустумуродов, который представлялся муллой. Женщины становились жертвами сексуальной эксплуатации с его стороны. Еще раньше был задержан 66-летний "мулла" Назрулло Солехов, совершавший над женщинами сексуальное насилие под видом обрядов.



После каждого четверостишия припев и все хором кричат, как дервиши: "Е Аллах, хув, хув". Через полчаса бахши входит в экстаз, рот в пене, он прыгает, бросает дойру, берет связку прутьев, смоченных в воде, и начинает колотить всех подряд, включая и больного. Некоторые бахши берут лопату или топор, раскаленные докрасна, лижут их так, что треск лопающейся кожи слышен всем, воздух наполняется запахом жареного мяса.



Громко причитая, бахши размахивает топором, угрожая, таким образом, джиннам, которые никак не хотят покинуть больного. Но бывало и так, что вместо джинна сам больной покидал божий свет. В этих случаях бахши оправдывался, что "Попал сам падишах джиннов, поэтому сил не хватило преодолеть его".



Азоимхон, дуохон, кинахон. Специалисты по снятию сглаза и порчи. Каждый их сеанс называется "дам". Они сразу определяют сколько "дамов" нужно больному – 3, 5, а иногда вовсе 10, особенно если попадется богатый человек.



10:09 26 июля, 2017

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В основном, они читают аяты Священного Корана, разные молитвы. В их действиях нет ничего эксцентричного, однако грамотный человек может их уличить, если они читают аяты без соблюдения определенных правил (таджвида) или путают порядок слов.



Чилтанхон. Это специалист, который читает дуа (мольбу) при обряде, посвященном "Чилтану" (дух 40 святых, дословный перевод "40 тел"), который обладает сверхъестественной силой и якобы помогает людям в решении их проблем, в том числе излечивает болезни.



В честь 40 духов зажигают 40 свечей, и под их лучами приглашенный мулла читает заклинания. Исламские ученые категорически запрещают проводить такие мероприятия, считая их ересью.



Колдун, чародей, ведун, чодугар. Они наряду с исцелением и изгнанием бесов, занимаются приворотами и отворотами. К ним чаще обращаются парни, чтобы приворожить любимую девушку, или девушки, чтобы выйти замуж за избранника. Заклинают родителей, чтобы они дали согласие. Был случай, когда женщина обратилась к услугам колдуна, чтобы "отворотить" от водки пристрастившегося к алкоголю сына.



Как это делается? Они читают заклинания на разные предметы, связывают узлы, чтобы у врага были неприятности, заговаривают замки, которые клиент затем выбрасывает в реку, чтобы недруг не нашел их и не смог открыть. Как-то один сотрудник КЧС рассказывал, что когда они чистили реку Душанбинку, экскаватор поднял тысячи замков вместе с мусором…



Был случай, когда один чодугар (колдун), знаменитый в окрестности тем, что при выведении из организма больного "сехру чоду", использовал приклеенные к ладони семена лука. Он долго массировал голову больного, когда того клонило ко сну, он вытаскивал у него из носа "заговоренные зернышки".



Парихон, джинхон, девхон – отдельная когорта колдунов, которая заклинаниями, а также с помощью плети, прутьев или палок, наподобие бахши, изгоняет джиннов. При избиении больного в Пянжде даже был смертельный случай, после которого суд приговорил виновника "парихона" к тюрьме.



Бодхон излечивает больных, которых укусила змея, фаланга, скорпион или каракурт. Происходит это так – бодхон садится на корточки у изголовья пострадавшего и громко читает разные дуа, каждый раз возвращаясь на припев "Ало гунда, бало гунда".



Текст заклинаний индивидуален у каждого бодхона. Как они говорят сами, эта способность у них переходит от поколения к поколению. Чтобы стать бодхоном, нужно получить благословение старшего (отца или деда, который занимается этим). Обязательный элемент ритуала посвящения в ремесло является питье воды у желоба водяной мельницы.



Бибиотун (женщина, выдающая себя за нее). В отличие от настоящих "бибиотун", знатоков Корана и читающих проповеди среди женщин, эта категория распространяет "бидъа" (нововведения в религии).



Они выполняют простейшие виды магических действий - читают молитвы, изготавливают талисманы с цитатами из Корана. Проводят обряд "мушкул-кушод", за дастарханом собрав женщин, поют песни религиозного содержания, чтобы избавить хозяйку дома от неприятностей.



Послесловие



В Таджикистане деятельность таких гадалок и целителей запрещена.



Исключение составляют народные врачи - табибы, которые имеют государственный сертификат и разрешительные документы. Остальные ушли в подполье.



Однако, в связи с открытием границы с Узбекистаном, граждане Таджикистана стали чаще обращаться к услугам колдунов и целителей соседней республики. Там их контролируют не так жестко. Источник - Азия-Плюс

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