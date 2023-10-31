Откуда у талибов деньги на канал Кош-тепа?

13:32 01.11.2023

Один из источников прибыли талибов - добыча и контрабанда полезных ископаемых.



Стоимость проекта составляет более 600 миллионов долларов. Это для бедного Афганистана просто огромная сумма. Или нет?..



11 октября "Талибан" объявил о завершении строительства первого участка канала Кош-тепа в Афганистане и начале второй фазы проекта, длиной почти в 100 км из запланированных 285 км.



На данный момент построено уже треть канала, что является значительным опережением графика строительства.



На втором этапе планируется построить участок канала, длиной 177 км. Третий этап будет включать в себя распределение подканалов по сельскохозяйственным угодьям.



Строительство канала возложено на государственную афганскую компанию. Общая стоимость реализации проекта - 684 млн долларов.



Представители компании заявляют, что данный проект реализуется без помощи иностранных специалистов.



А вот откуда они возьмут деньги?



По словам политолога Парвиза Муллоджанова, деньги у талибов есть:



"Во-первых, в руках талибов сейчас годовой бюджет государства, который при прежнем афганском правительстве достигал 5,5 млрд долларов. Сейчас его размер меньше, но часть расходов на строительство канала идет оттуда.



Во-вторых, у "Талибана" есть также теневой бюджет, который составляет по разным оценкам до 1,6 млрд долларов", - сказал он.



Эксперт по Афганистану Андрей Серенко рассказал об источниках дохода талибов.



"У талибов деньги есть, они зарабатывают их на добыче и контрабанде полезных ископаемых, на наркобизнесе, на транзитных автоперевозках и т. д. Высшие главари "Талибана" - долларовые миллионеры. Они активно и успешно конвертируют свой статус джихадистов в капиталистов, - говорит эксперт.



Финансовые возможности "Талибана" довольно существенны. Они, в частности, позволяют "яростным муллам" тратить половину официального госбюджета Афганистана на милитарную сферу (армия, полиция, разведка и т. д.). А это очень большие деньги".



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Кроме того, по словам Серенко, талибы получают внешнюю финансовую помощь от таких стран, как Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ.



"Бизнесмены и крупные компании из этих стран, а также Турции, могут быть инвесторами проектов вроде Кош-Тепа. Афганские источники, в частности, считают, что проект строительства этого ирригационного сооружения могут финансировать Катар и США. Они также не исключают присутствия в проекте китайского капитала", - отмечает он.



Политический обозреватель Ильхом Нарзиев считает, что на собственные деньги талибы вряд ли построят канал.



"Думаю, что без "внешних покровителей" не обошлось. Не буду гадать, кто такой "доброжелатель", но одно ясно, канал становится "бомбой замедленного действия" в регионе, - считает он. - По меркам региона, объект гигантский (по проекту его длина составит 280 км, ширина - 100 м)".



Эксперты высказывают сомнения по поводу его экономической целесообразности на нынешнем этапе. Но талибы уже начали использовать тему канала в политических целях – "по назначению".



Учитывая обеспокоенность Узбекистана и Туркмении по поводу влияния канала на возможное сокращение поставок объемов воды на их территорию, талибы используют тему как рычаг давления для их признания.



Что беспокоит специалистов?



На самом деле мегапроект талибов вызывает обеспокоенность в странах Центральной Азии. Узбекистан уже объявил, что направит в Афганистан делегацию для переговоров по каналу Кош-тепа.



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Правда, не совсем ясно, чего собирается добиться от талибов узбекская делегация в Кабуле; талибы уже не раз ясно давали понять, что никаких компромиссов и уступок по строительству канала и использованию воды из реки Амударья они обсуждать не собираются.



Между тем для Ташкента и Ашхабада вопрос о канале Кош-тепа имеет первостепенное значение, отмечает Парвиз Муллоджанов. Воды Амударьи критически важны для обеих стран, так как вклад Амударьи составляет около 80% от всех имеющихся у них водных ресурсов.



Предполагается, что по завершении строительства канал будет забирать (по разным оценкам) от четверти до трети стока Амударьи, что может привести к серьезному дефициту полевой воды в ряде областей Узбекистана и Туркменистана.



"Проблема также заключается в том, что "Талибан" ведет строительство канала крайне примитивным методом, - говорит Муллоджанов. - Специалистов беспокоит, что дно и берега канала не укрепляют и не облицовывают, из-за чего большая часть воды будет неизбежно теряться из-за ее просачивания в сухую песчаную почву. Соответственно, в этих условиях реальный забор воды из Амударьи может оказаться гораздо выше планируемого.



Кроме того, потери воды в водоканалах с глинистым дном ведут к засолению и заболачиванию земель, что потребует еще большего увеличения забора воды из реки".



Также, по словам политолога, экспертов настораживает, что Афганистан не собирается входить в Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию стран ЦА, в рамках которой страны региона определяют квоты на водозабор из Амударьи и Сырдарьи.



"В связи с этим можно предположить, что талибы явно не хотят в дальнейшем быть ограниченными какими-либо обязательствами по соблюдению квот на забор воды из Амударьи и Пянджа", - заключил Парвиз Муллоджанов.