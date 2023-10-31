Ошибки правительства слишком дорого обходятся народу Казахстана, - Казбек Бейсебаев

13:33 01.11.2023

Ошибки правительства слишком дорого обходятся народу Казахстана



Лилия ИГЛИКОВА



Казбек Бейсебаев: "За ЧП на производствах значительная доля вины лежит на власти"



