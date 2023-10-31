 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 01.11.2023
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13:32  Откуда у талибов деньги на канал Кош-тепа?
13:29  Зачем таджикистанцы ходят к колдунам?

13:27  Ташкентский военно-академический лицей Национальной гвардии "Темурбеклар мактаби" объявил прием девушек
12:13  Как Евросоюз превращается в Еврорейх, - Игорь Веремеев
10:28  Аскат Алагозов - новый пресс-секретарь президента Жапарова
09:11  Самый странный стратегический провал Израиля, - В.Ильин
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03:28  Восточный стресс: как проходит третий этап операции в Газе
03:25  К.Сенин: Спасение союза: концепция военного альянса AUKUS столкнулась с трудностями
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00:42  Украина шантажирует Евросоюз российским газом
00:34  Китайский народ пропитали духом Палестины
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00:03  "Мы поддерживаем право палестинского народа на создание своего независимого государства" - президент Мирзиеев
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Вторник, 31.10.2023
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16:23  Как мигрантов используют для слома России?
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14:39  В Казахстане обратились к Токаеву: хватит продавать нефть Израилю
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10:08  Раскрыта цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан
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    Казахстан   | 
Ошибки правительства слишком дорого обходятся народу Казахстана, - Казбек Бейсебаев
13:33 01.11.2023

Ошибки правительства слишком дорого обходятся народу Казахстана

Лилия ИГЛИКОВА

Казбек Бейсебаев: "За ЧП на производствах значительная доля вины лежит на власти"

Источник - zonakz.net
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