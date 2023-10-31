МОК опубликовал видеоролик об истории выступлений гимнастки Оксаны Чусовитиной

14:03 01.11.2023

Международный Олимпийский комитет опубликовал видеоролик об истории выступлений гимнастки Оксаны Чусовитиной.



Спортсменка готовится к своим девятым Олимпийским играм, которые пройдут летом 2024 года во Франции.



Оксана Чусовитина начинала карьеру еще в составе сборной СССР в 1991 году, и на Олимпийских играх в 1992 году выиграла золото в командном первенстве в составе Объединенной сборной бывших стран СССР. За свою карьеру выступала за сборные СССР, Германии и Узбекистана, является трехкратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы.



Чусовитина - единственный человек в истории гимнастики, принимавший участие в восьми летних Олимпиадах, ее имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса. В мае 2017 года она была введена в Международный зал славы гимнастики (International Gymnastics Hall of Fame, IGHOF).



