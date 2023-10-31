Заложники в Газе: Тоннели замуруют вместе с пленными и боевиками?

15:51 01.11.2023

У ЦАХАЛ есть бомба, которая, разрываясь, выпускает пенный раствор



Михаил Зубов

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Игорь Иванов

Сергей Гончаров



В качестве одной из двух целей наземной операции в Газе (наряду с разгромом сил ХАМАС) премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провозгласил освобождение заложников. Но пока объявлено только об одной освобожденной - израильской военнослужащей Ори Магадиш, а операция длится уже почти неделю.



О том, удастся ли спасти пленников ХАМАС, "Свободной Прессе" рассказал почетный президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" Сергей Гончаров.



"СП": Сергей Алексеевич, как вы оцениваете такое единичное освобождение?



- Про Ори Магадиш говорят, что она чувствует себя хорошо и уже встретилась с семьей. Хорошее самочувствие женщины, израильской военной, после стольких дней в плену у людей, которые проявляют жестокое отношение к евреям, удивляет. Об обстоятельствах освобождения - никакой конкретики. Саму Ори Магадиш ни вчера, ни сегодня никому не показали, продемонстрировали только старую фотографию с семьей.



И в тот же день, но чуть раньше, прошла информация, что одну из заложниц - немку, нашли с отрезанной головой. Другую заложницу, израильтянку, подобрали умершей.



Дай Бог, если Ори Магадиш на самом деле освободили, если она действительно была в плену.



"СП": Вы не исключаете, что освобождение заложницы - фейк, устроенный ради того, чтобы показать: освобождение заложников имеет успех?



- Израиль не прекратит наземную операцию до тех пор, пока не сравняет Газу с землей, и у ХАМАС нет никакой мотивации возвращать ему заложников.



По моей информации, Израиль планирует применять в туннелях под городом газообразное химическое оружие и отравленную воду, ЦАХАЛ презентовал бомбу, которая, разрываясь, выпускает пенный раствор, предназначенный для того, чтобы быстро затвердеть и замуровать туннель. Ну какое освобождение заложников может быть из отравленного газом замурованного туннеля? Те, кого еще не убили, погибнут от атак армии Израиля.



Мне кажется, что кроме российских заложников, больше никого не освободят. А девятерых россиян отпустят, возможно - это уже происходит в момент нашего разговора.



"СП": Чем наши заложники лучше других?



- А чем лучше других были две американские заложницы, которых уже отпустили? Штаты договорились о них с ХАМАС. США ведут в регионе свою игру, у них есть свои союзники по обе стороны войны, которую они развязали.



А Россия выступает за урегулирование ситуации, ведет переговоры, выступает против раздувания антиарабских и антиисламских настроений (как и против антисемитских). Позиция России вызывает уважение у исламского мира, важно и то, что ХАМАС не запрещен в России.



И лидеры ХАМАС прекрасно понимают, что если Россия будет придерживаться нейтральной позиции, не занимая ничью сторону в политическом и территориальном конфликте Израиля и Палестины, то это для них хорошо.



Поэтому, если не произойдет форсмажора, они постараются не причинять вреда россиянам.



"СП": Можно было освободить заложников еще две-три недели назад, без наземной операции?



- При желании возможно многое. Для начала требовалось определить при помощи агентуры, разведки, воздушно-космических средств, где конкретно эти заложники находятся.



Никто этого не знает до сих пор даже приблизительно. По крайней мере, не видно, чтобы об этом знал Израиль.



Погибших нашли возле подземных коммуникаций в Газе. Но эти сети - очень разветвленные, заложников можно переводить из туннеля в туннель. А если они вообще не там?



"СП": Израиль считает, что вести переговоры с теми, кто захватил заложников, нельзя. Посол Тель-Авива Александр Бен Цви даже заявил в эфире федерального канала Россия-24: его страна считает недопустимыми те переговоры о заложниках, которые ведет Москва. А вы как думаете: нужно это делать?



- Все, что может спасти людям жизни, или хотя бы потянуть время, делать нужно. Большинство стран хотят спасти своих. США спасли. Мы - спасем, я уверен. А Израиль говорит: "Мы с террористами не разговариваем". И Германия - туда же. Вот вам и 23-летняя немка с отрезанной головой.



Вопрос дипломату



Бывший министр иностранных дел России (1998−2004 гг.), президент Российского совета по международным делам Игорь Иванов ответил на вопрос "Свободной Прессы" о том, как государство должно себя вести в ситуации, когда его граждане оказались в заложниках. Этот вопрос был задан на брифинге в РИА "Новости" именно Игорю Иванову не случайно, ведь он возглавлял внешнеполитическое ведомство России в те тревожные годы, когда граждане России неоднократно становились жертвами не менее массовых захватов, чем это произошло в текущем октябре на Ближнем Востоке. Достаточно вспомнить "Норд-Ост" и Беслан.



- Если говорить в принципе, то заложники должны быть освобождены без каких-либо условий (то есть, формально, отказываясь от переговоров, Израиль прав, - авт.), - ответил Игорь Иванов. - Но как действовать на самом деле - в каждом конкретном случае решают те, кто несут за это ответственность. Нет единого алгоритма для каждой страны, каждого региона и каждой ситуации. Мы (Россия, - авт.) всегда исходим из того, что люди не должны страдать из-за политических амбиций или интересов.



Дипломат в своем ответе, как и положено, был дипломатичен. Однако не трудно угадать намек на то, что люди не должны гибнуть ради желания политика сохранить лицо и верность принципу "мы с террористами разговаривать не будем".