Хаос с печальным смыслом. Ближневосточный кон для США и Израиля

15:57 01.11.2023 Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру



Это случилось почти параллельно: президент Владимир Путин выступил перед членами Совета безопасности России, а члены постоянной делегации Израиля в ООН организовали очередной перформанс



Российский лидер откровенно заявил, что США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они таким образом дискредитируют всех, кто готов остановить кровопролитие в секторе Газа, и даже ООН подвергается травле и обструкции.



Что именно так - травлей, дискриминацией и использованием хаоса - США хотят сдерживать и дестабилизировать всех своих геополитических конкурентов. И что США не нужен прочный мир на Святой земле, потому что в противном случае они не станут главным бенефициаром этой войны и не смогут подтвердить свое мировое лидерство.



С помощью Израиля, с которым США - главные бенефициары мировой нестабильности, начавшейся с войны между палестинцами из ХАМАСа и израильтянами. В случае успеха палестинцев в начавшейся ближневосточной сваре.



Израильтяне же вольно или невольно подтвердили слова Путина. Сотрудники постпредства Израиля при ООН во время заседания ее Совбеза надели на себя желтые звезды. Такие же, как гитлеровские нацисты заставляли надевать евреев в период холокоста во время Второй мировой войны по всей Европе.



Постпред Израиля Гилад Эрдан заявил: "Некоторые страны-члены ничего не усвоили за прошедшие 80 лет. Некоторые из вас забыли, почему был основан этот орган. Я напомню вам. С этого дня каждый раз, когда вы будете на меня смотреть, вы будете помнить, что значит безмолвствовать перед лицом зла. Как мои деды и бабушки и деды и бабушки миллионов евреев, с нынешнего момента моя команда и я будем носить желтые звезды".



Израильтяне пообещали не снимать желтые звезды, пока Совбез не осудит палестинское движение ХАМАС за вторжение на израильскую территорию 7 октября 2023 года.



И это при том, что:



- Совбез ООН никогда не поддерживал ХАМАС ни словом, ни делом. ООН устами ее генсека Антониу Гутерриша только признала очевидное - терроризм палестинцев появился не на пустом месте ("не в вакууме"), а в результате их бессилия в борьбе с Израилем, который не хочет удовлетворять их интересы - создавать Палестинское государство, народ которого 56 лет подвергается оккупации;



- Общее настроение большинства членов ООН на стороне палестинцев. Но речь идет не об отношении к ХАМАСу, а только прекращению огня и смертоубийств секторе Газа. Об этом свидетельствуют отказ принять три варианта резолюций Совбеза ООН, высказывающих свое отношение к ХАМАСу, и принятая резолюция Генассамблеей ООН, которая лишь призывала к прекращению огня. Совбез не смог ничего решить, а вот Генассамблея приняла свой документ 120 голосами за. Против выступили 14 государств, в том числе Израиль и США, еще 45 стран воздержались, - среди них Украина.



То есть большинство людей планеты осуждает войну и требует как минимум перемирия без взаимного огня. Но израильтяне готовы максимально задирать планку СВОЕГО несогласия и гнуть СВОЮ линию, отстаивая СВОЕ же право на защиту, не считаясь ни с чьими интересами больше.



Перед этим все тот же постпред Израиля Эрдан в социальной сети X призвал генсека организации Антониу Гутерреша немедленно уйти в отставку: "Генеральный секретарь ООН, который демонстрирует понимание к кампании массовых убийств детей, женщин и стариков, не подходит для руководства ООН. Я призываю его немедленно уйти в отставку".



Его непосредственный шеф, глава МИД Израиля Эли Коэн, назвал генерального секретаря организации оторванным от реальности ближневосточного региона. И заявил, что не будет встречаться с генсеком ООН.



А потом все тот же Гилад Эрдан в эфире израильского Армейского радио заявил, что после высказываний генсека Гутерреша, которые были расценены в Израиле как оправдание действиям ХАМАСа, его страна будет отказывать в визах чиновникам ООН.



Более того, Израиль, по словам его постпреда в ООН, "уже отказал в визе заместителю генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу".



"Пора преподать им урок", - резюмировал Эрдан.



Забывая, что сегодня гуманитарные проблемы сектора Газа - главное, на что нужно обращать внимание всем сторонам, заинтересованным в прекращении кровопролития. Но целесообразность демонстрации своей непреклонной позиции в израильском руководстве, кажется, демонстративной, перевесила аргументы здравого смысла и даже милосердия.



И вот итог - желтые звезды Давида на костюмах дипломатов. Как максимальная претензия на максимальное признание израильских прав на существование. Исключительно израильских. Не считаясь с аргументами других участников и сторон конфликта.



И все потому, что Израиль все поставил на кон: реноме, дееспособность, силы и потенциал. Его можно понять - речь идет о его существовании. Если он не победит палестинцев, то потеряет репутацию самого сильного государства региона с самой сильной и боеспособной армией и будет сметен общими усилиями арабского мира, Ирана, Турции, всех прочих мусульман планеты и противников империализма и американского гегемонизма.



Военная же победа Израиля в конфликте, зачистка сектора Газа от активных боевиков ХАМАСа, нанесение поражения "Хезболле", на стороне которой не рискнут выступить Иран и Ливан, Сирия и Иордания, саудиты и другие монархии Залива, отступление Турции, которая традиционно удовлетворится какими-то уступками в других вопросах, актуальных для нее, - это будет означать победу Тель-Авива.



Но, увы, не окончательную. А всего лишь временную передышку, оттяжку решения проблемы во времени.



Так Израиль живет с мая 1948 года, когда был провозглашен, а мировое сообщество в лице ООН не смогло до конца продавить и воплотить в жизнь собственную же идею о создании в Палестине двух равноправных и суверенных государств - еврейского и палестинского, что, собственно, и лежит в глубинной первооснове нынешнего и всех предыдущих конфликтом между палестинцами и евреями.



Сейчас Израиль всецело пользуется помощью и поддержкой коллективного Запада, ведомого США. И тут тоже все банально просто. Поддерживая еврейское государство, США тоже поставили на кон все, а именно монополярный мир со своим лидерством и гегемонией в нем. Если Израиль с такой "крышей" проиграет, то и проигрыш Америки со всеми ее претензиями и бэкграундом будут не за горами.



Если же Израиль победит ХАМАС в секторе Газа и сможет отстоять свое право решать проблемы собственной безопасности, невзирая на решения ООН или мнения остальных стран мира, особенно арабских соседей, то снова будет пролонгирован нынешний статус-кво. Когда 10-миллионый Израиль окружен 100-миллионым арабским миром и осуждаем 1,4 миллиардным мусульманским населением, но никто ничего ему сделать не может, потому что он представитель Запада, США и Европы в этом регионе.



Именно поэтому США там намертво связали себя и своих сателлитов с Израилем - речь идет об их господстве в монополярном мире, с чем не согласен Глобальный Юг. Именно это несогласие показало голосование на Генассамблее ООН.



Поэтому Израиль, поддержанный США, ведет себя так уверенно и идет ва-банк в своих требованиях, но не в своих действиях.



Наземная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) если и проводится сейчас в секторе Газа, то так, чтобы в любой момент ее можно было остановить под благовидным предлогом. Например, для проведения переговоров. Сначала об остановке огня, потом о перемирии и обмене заложниками и пленными, об эвакуации задержанных и несогласных, а потом и самих боевиков ХАМАСа.



При посредниках, которые как бы гарантируют: а) безопасность Израиля и Палестины; б) новые переговоры с новыми или старыми посредниками о создании палестинского государства в соответствии с решениями ООН 1967 года.



Но самое каверзное и неопределенное во всей этой ситуации то, что США для пролонгации своего влияния на Ближнем Востоке и продолжения борьбы за гегемонию в мире могут воспользоваться и вселенским хаосом в регионе, который неизбежно там возникнет, если арабский мир с Турцией и Ираном победит Израиль и поставит вопрос о его существовании.



Исчезновение Израиля на Ближнем Востоке обязательно вызовет хаос, спровоцированный борьбой за новое лидерство в регионе между разными его участниками и хорошо контролируемый опытными закулисными кукловодами, которые будут получать геополитические дивиденды от ситуации.



Например, будут мешать объединению и консолидации Глобального Юга в скорейшем установлении многополярного мира.



Поддержание мира и стабильности отвлечет силы и ресурсы также у Европы, России и Китая, а США даст шанс вернуться в регион в качестве антикризисного менеджера, побеждающего хаос. Ведь - что самое противное - США в одинаковой степени могут влиять сегодня и на Израиль, и на ХАМАС, которые от них зависят.



А ведь речь сегодня идет о том, что Израиль могут действительно ликвидировать. Во всяком случае, сегодня с ним разорвали любые контакты, направленные на установление контактов и сотрудничества, и Саудовская Аравия, и монархии Персидского залива.



И наоборот: карт-бланш вольно или невольно получили антисемитские и антиизраильские силы в разных странах региона. Может быть, именно это и чувствуют дипломаты, пометившие себя желтыми звездами Давида, которые при холокосте обозначали физическое уничтожение.



Но и глобальный выход из ситуации есть - без страшных и кровавых пертурбаций.



Президент Путин на указанной встрече с членами Совбеза России сказал, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке - это создание суверенного, полноценного Палестинского государства. Но очень похоже на то, что его-то все эти годы и не создавали потому, что просчитывали выгоды и всегда стремились в мутной геополитической воде половить своих золотых рыбок.



И вот нужная ситуация представилась. В который раз. Источник - Ukraina.ru

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