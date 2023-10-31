Первым замсоветника президента Узбекистана по кадрам назначен бывший замглавы СГБ

15:59 01.11.2023

Первым заместителем советника президента Узбекистана по вопросам кадровой политики назначен Гайратулла Езиев, ранее работавший заместителем руководителя Службы государственной безопасности. Остальные заместители этого советника переназначены на свои должности в соответствии с новой структурой АП.



В Администрации президента Узбекистана произведен ряд новых назначений, сообщило УзА.



Гайратулла Хабибуллаевич Езиев назначен на должность первого заместителя советника президента по вопросам кадровой политики.



До назначения он работал заместителем руководителя Службы государственной безопасности Узбекистана.



Кахраман Раматуллаевич Сариев назначен на должность заместителя советника президента по вопросам кадровой политики.



Ранее он работал первым заместителем советника президента по вопросам государственной службы, связи с населением и координации деятельности местных органов власти.



Улугбек Исламович Мухаммадиев назначен руководителем Общественной приемной президента Узбекистана - заместителем советника президента Узбекистана по вопросам кадровой политики.



До назначения он работал заместителем советника президента по вопросам государственной службы, связи с населением и координации деятельности местных органов власти.



Умар Сапаевич Исмаилов назначен на должность первого заместителя руководителя Народной приемной президента Узбекистана.



Прежде он работал заместителем советника президента по вопросам государственной службы, связи с населением и координации деятельности местных органов власти.



Напомним, в августе обновилась структура Администрации президента Узбекистана. Гофуржон Мирзаев, который ранее был советником президента по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах, стал советником президента по вопросам кадровой политики - директором Агентства развития государственной службы при президенте.



Прежде его заместителями также были Кахраман Сариев, Улугбек Мухаммадиев и Умар Исмаилов. Таким образом, они переназначены в соответствии с обновленной структурой Администрации президента.



Первым заместителем советника ранее был Кахрамон Куранбаев. Однако тогда же, в августе, он был назначен руководителем Департамента молодежной политики АП.