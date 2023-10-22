Время мифам исчезать: оружие, энергетика, право. Хроники смуты: октябрь 2023 года

16:01 01.11.2023 Игорь Нагаев



Наш мир соткан из огромного количества мифов, сказок для взрослых. Так, все верили, что деньгами можно залить любые проблемы. Огонь кризиса 2008 года залили деньгами как водой, но выяснилось, что это был бензин. И мир с оттяжкой по времени возвращается в пасть кризиса. Проблемы в секторе ипотечного кредитования и рынка недвижимости опять посетили США, а теперь еще и Канаду. В Китае история с банкротством крупнейших застройщиков привела к тому, что в начале октября китайские граждане массово и в срочном порядке снимали деньги из банков, замаячили банкротства застройщиков на сотни миллиардов долларов. И как это все будет разруливать государство, не знает пока никто. Пока снимают деньги, далее по цепочке просядут корсчета китайских банков в Гонконге, что потянет за собой уменьшение транзакций в американских и иных банках, имеющих соответствующие корреспондентские счета.



Также считалось, что США за деньги может купить любой народ и установить там свои порядки, а американская армия может победить кого угодно. Но в 2021 году американцы срочно бежали из Афганистана,



бросив там своих выкормышей и огромное количество оружия, которое сейчас, ну совершенно неожиданно, оказалось в руках ХАМАС и Хезболлы. Был миф о непобедимости западного оружия на поле боя, но он сгорел на минных полях СВО. А миф о неуловимости западных ракет и всемогуществе систем ПВО "Пэтриот", был развеян там же. Много лет был миф о всемогуществе израильских спецслужб и непобедимости израильской армии. Но07 октября этого года, и эти мифы рухнули под ударами ХАМАС по территории Израиля. При этом стоит отметить, что одновременно пал миф о единстве еврейского народа. Так как спланировать и осуществить такую акцию ХАМАС не мог, не имея на руках схем укрепрайонов, частот связи, времени перемещения транспорта, и не зная мест жительства больших военных начальников израильской армии - невозможно. Т.е. ХАМАСу всю эту информацию слил кто-то из очень высокопоставленных израильтян. То ли ради того, чтобы скинуть Нетаньяху с трона, то ли, напротив, для того, чтобы у Нетаньяху, появился предлог для полной очистки сектора Газа от арабов и заселения этого места евреями. Однако ни Египет, ни Иордания, ни Сирия принимать на свою территорию более 2000000 беженцев не собираются, сами не шибко богато живут. Также выяснилось, что и танки



"Меркава" горят также, как все остальные танки, и система ПВО "Железный Купол" не всемогуща. А еще был миф о том, что Америка все-таки додавит Израиль и заставит, пойдя на определенные уступки арабам, наконец замириться. И все в это верили. Но теперь стало понятно, особенно после ударов Израилем по больнице и по церкви, где погибло множество мирных людей, что остаться жить на тех землях может кто-то один - либо арабы, либо евреи. Даже если случится очередное перемирие сроком на 10-15 лет, а Джо Байден получит Премию мира, то это ничего не изменит. Кто-то кого-то уничтожит окончательно.



В связи со всеми этими событиями американцы перебросили в Восточное Средиземноморье две авианосные ударные группировки, одну из которых забрали подальше от берегов Ирана, москитный флот которого из ракетных катеров может развеять миф о неуязвимости этой армады.



В настоящий момент на борту кораблей и подводных лодок этих двух американских соединений аж до 500 крылатых ракет "Томагавк", дальность полета которых до 2500 км.



Интересно против кого американцы пригнали туда эти 2 АУГ? Иран итак обложен американскими военными базами, на которых достаточно боевых самолетов для нанесения по Ирану страшного удара. И смысл в авианосном крыле авианосца просто отсутствует, т.к. самолет, взлетающий с авианосца берет почти в два раза меньшую бомбово-ракетную нагрузку, чем самолет, взлетающий с сухопутного аэродрома. Томагавки, конечно, оттуда, из Средиземного моря до Ирана долетят, но и до России долетят также. Россия в ответ на это начала патрулировать небо над Черным морем самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми Кинжалами, которые могут долететь до американских авианосцев в Средиземном море. Но…



по странному стечению обстоятельств, именно после начала этого патрулирования, ВС РФ начали пачками сбивать украинские боевые самолеты и сбивать их начали С-400 во взаимодействии со специальным самолетом-радаром.



Т.е. реальность теоретиков и мифотворцев, часто вступает в противоречие с практикой. В связи с этим мной написалось следующее:



Где-то там, где-то здесь

Где-то там белее белого звезды

В черном небе укажут нам путь,

Где-то здесь потом политы версты

Познавая в чем смысл и в чем суть.



Где-то здесь согревают рассветы,

Где-то там охлаждает закат,

Где-то здесь жизнь калечат ракеты,

И безжизненно в небо глядят.



Где-то там все сверкают банкеты

И шампанское льется рекой,

И гадают по блесткам кометы

О желаньях своих вразнобой.



Где-то там, где-то здесь

Испытанья и знаки

С нас сбивают всю спесь,

Обжигают огнем.

Где-то там, где-то здесь-

Будто в вечной атаке,

Мы живем только днесь,

Любим, верим и ждем.



Где-то здесь вновь копают траншеи,

В рукопашных кровавят ножи,

Серебро солнца вьется на шее

Ожерельем великой реки.



Река жизни колышет на волнах,

От истока до устья весь путь,

И луч солнца высокий подсолнух

Все пытается днем притянуть.



Где-то там конь выносит из боя,

Где-то здесь лучший друг сдаст в тюрьму,

И страшней в ночи волчьего воя

Тот, кто молча готовит суму.



Где-то там, где-то здесь

Испытанья и знаки

С нас сбивают всю спесь,

Обжигают огнем.

Где-то там, где-то здесь-

Будто в вечной атаке,

Мы живем только днесь,

Любим, верим и ждем.



Где-то там все разлуки лютуют,

Где-то здесь бродит счастье твое,

Для кого-то в ночь Звезды танцуют,

Для кого-то поет воронье.



Где-то там, что держало нас в прошлом,

Где-то здесь, что вперед поведет,

Ты пришла мягко, тихо, как кошка,

Растопить многолетний мой лед.



За окном- одинокая роза,

Холод бьется о розы шипы,

Как прожить нас научит всех проза,

А зачем,- то прошепчут стихи.



Где-то там, где-то здесь

Испытанья и знаки

С нас сбивают всю спесь,

Обжигают огнем.

Где-то там, где-то здесь-

Будто в вечной атаке,

Мы живем только днесь,

Любим, верим и ждем.

22.10.2023г. г.Москва



***



Также рухнул миф о том, что искусственный интеллект обеспечит нам светлое будущее и все сделает за человека.



Оказалось, что это не так. Оказалось, что и ИИ надо обучать как ребенка, и при этом итоговый результат тоже неизвестен. Также выяснилось, что ИИ ничего принципиально нового сам создать не может, а может только делать по аналогии с уже сделанным. А еще выяснилось, что по аналогии с несварением желудка от переизбытка пищи, есть несварение информации, как у людей, так и у искусственного интеллекта.



***



Еще был миф о том, что возобновляемые источники энергии в виде солнечных батарей, ветряков и им подобных смогут заменить традиционные источники генерации. Не получилось. В Германии, отказавшейся от дешевого российского трубопроводного газа и от мирного атома, срочно открывают законсервированные ранее ТЭС, работающие на угле. А продвинутая в зеленой ереси Голландия, вместо того, чтобы покрыть всю свою территорию ветряками и солнечными батареями, почему-то в срочном порядке заключила длительный контракт на 15 лет на поставку американского СПГ. Аналогично поступили и испанцы. Вдруг выяснилось, что вся эта зеленая энергетика не может существовать без государственной поддержки, госдотаций и льготного режима налогообложения. И вообще нет в мире такого количества меди, кобальта, графита и прочих нужных полезностей, чтобы хотя бы одна Европа во всем жила в таком зеленом режиме и каталась на электротранспорте.



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А еще были мифы о том, что вступление в НАТО приводит к процветанию страны вступившей и к миру во всем мире. Финляндия, вступившая недавно в НАТО уже понесла огромные расходы на перевооружение и убытки от разрыва экономических связей с Россией. При этом



повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией уже некоторыми трактуется как теракт русских, а, значит, впереди будут попытки перекрыть для наших кораблей Балтику, что немедленно приведет к войне с возможным применением ядерного оружия, так как в одиночку на Балтике в окружении стран НАТО Россия не сможет противостоять с помощью обычных вооружений. Т.е. от вступления Финляндии в НАТО, напротив, запахло войной.



***



Были также мифы о величии и бессмертии американского и германского автопромов. Однако, Китай уже продает автомобилей за год больше, чем США, Германия, а китайские электромобили заполоняют рынок Европы.



При этом стоит отметить, что продажи электромобилей впервые превысили продажи обычных автомобилей. И лидером является Китай.



***



А еще нас всех кормили мифами и сказками про честные и прозрачные выборы в западных демократиях. До сих пор идут судебные споры в США по поводу того, как на минувших выборах голосовали по почте мертвые души, про карусели выборные, и пр…пр…пр…



Жадность рождает зависть, зависть рождает двойные стандарты- одни для себя, другие для всех остальных. Отсюда появляются заговоры, революции и войны. В свою очередь для упорядочения сосуществования различных государств, наиболее сильные государства договариваются друг с другом, преследуя свои интересы и создают основы международного права. Однако стоит только нарушиться равновесию и балансу сил среди сильных государств, как международное право превращается в фарс. И его нарушают все, кому не лень.



Известный швейцарский политик, бывший секретарь Партии христианских демократов (PDC), финансовый консультант, основатель Ассоциации Anticrim Франсуа Мейлан недавно в одном из своих интервью заявил:



"…Что касается "нарушения международного права". Когда у нас на Западе говорят о том, что названо "Специальной военной операцией России на Украине", так это то, что в других обстоятельствах, как, например, в случае вторжения в Ирак в 2003 году, "нарушением" никто не назвал. Тогда не было решения ООН, и все же они начали бомбить гражданское население в Ираке. То же самое было с Ливией, то же самое было в Сирии. Так что у нас есть эти двойные стандарты, у нас есть на самом деле эта двойная мораль".



Помнится, у советских начальников последнего периода как раз тоже была двойная мораль- одна для простых смертных, другая для себя. Одним много чего было нельзя, а другим можно было все. Это и привело к тому, что СССР исчез в омуте истории. Такое же увлечение двойной моралью ведет сейчас западным мир к большим потрясениям. И ситуация вокруг СВО на Украине, и события вокруг Израиля- это только начало перерождения мира во что-то другое, непонятное.



***



При всем при этом, даже самые страшные и тяжелые времена не отменяли человеческие чувства, напротив чувства обострялись, жажда жизни и вера в любовь- это то, что спасало нас всех во все Смуты. Вспомним поэзию Сергея Есенина.



Ты меня не любишь, не жалеешь,

Разве я немного не красив?

Не смотря в лицо, от страсти млеешь,

Мне на плечи руки опустив.



Молодая, с чувственным оскалом,

Я с тобой не нежен и не груб.

Расскажи мне, скольких ты ласкала?

Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?



Знаю я - они прошли, как тени,

Не коснувшись твоего огня,

Многим ты садилась на колени,

А теперь сидишь вот у меня.



Пусть твои полузакрыты очи

И ты думаешь о ком-нибудь другом,

Я ведь сам люблю тебя не очень,

Утопая в дальнем дорогом.



Этот пыл не называй судьбою,

Легкодумна вспыльчивая связь,-

Как случайно встретился с тобою,

Улыбнусь, спокойно разойдясь.



Да и ты пойдешь своей дорогой

Распылять безрадостные дни,

Только нецелованных не трогай,

Только негоревших не мани.



И когда с другим по переулку

Ты пойдешь, болтая про любовь,

Может быть, я выйду на прогулку,

И с тобою встретимся мы вновь.



Отвернув к другому ближе плечи

И немного наклонившись вниз,

Ты мне скажешь тихо: "Добрый вечер…"

Я отвечу: "Добрый вечер, miss".



И ничто души не потревожит,

И ничто ее не бросит в дрожь,-

Кто любил, уж тот любить не может,

Кто сгорел, того не подожжешь.



https://zavtra.ru/blogs/hroniki_smuti_oktyabr_2023_goda Источник - Завтра

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