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|Иордания отозвала посла из Израиля в знак протеста против войны в Газе
00:01 02.11.2023
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил о немедленном отзыве иорданского посла из Израиля. Об этом сообщает иорданское агентство Petra.
"Решение является твердым выражением осуждения и неприятия Иорданией бушующей израильской войны в секторе Газа, которая привела к убийствам невинных мирных жителей и серьезному гуманитарному кризису",- передает Petra слова господина Сафади.
Министр считает, что дальнейшее обострение ситуации может угрожать безопасности всего региона и мира. Иордания, по словам Аймана Сафади, "привержена прекратить войну в Газе, содействовать переговорам, предоставлять гуманитарную помощь" и предостеречь регион от дальнейшей эскалации.
Возвращение посла в Израиль случится только после нормализации гуманитарной ситуации в секторе Газа, добавили в министерстве. Айман Сафади также сказал о необходимости достижения перемирия на основе договора от 4 июня 1967 года, согласно которому столица Палестины находится в Иерусалиме.
Петр Бузлаев