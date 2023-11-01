 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Подразделение "Вагнер" возглавил сын погибшего Е.Пригожина - Павел
00:10 02.11.2023

25-летний сын петербургского бизнесмена Евгения Пригожина Павел стал главой частной военной компании "Вагнер", которая вошла в состав Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) в качестве отдельного подразделения.

ЧВК "Вагнер" снова ведет набор добровольцев, сообщают сегодня, 1 ноября, российские СМИ. Журналисты связались с пермским представительством "Вагнера", которое объявило о новом наборе рекрутов. Там подтвердили, что набор действительно возобновился, а ЧВК была переформатирована в подразделение Росгвардии. В пермском филиале организации также объяснили, что берут "только людей с гражданки, не из мест лишения свободы".

Этот же источник заявил, что Павел Пригожин стал главой ЧВК. О наличии документальных подтверждений его назначения и переформатирования "Вагнера" не сообщалось. В каком статусе будет руководить "Вагнером" Павел Пригожин и было ли ему присвоено воинское звание, которое позволило бы занимать должность командира, пока неизвестно. В самой Росгвардии сообщения журналистов не комментируют и не опровергают.

Павлу Евгеньевичу Пригожину 25 лет, с 18 лет он прошел срочную службу в армии, после чего вступил в частную военную компанию отца, в составе которой принял участие в военной операции в Сирии. Как рассказывал сам Евгений Пригожин, в Сирии Павел получил награду "Железный черный крест" - внутреннюю награду ЧВК, аналог Ордена Мужества, которую вручают за выполнение особо сложных задач.

По неофициальным данным, Павел Пригожин унаследовал почти все имущество и активы отца, среди которых акции кейтеринговой компании "Конкорд" и ЧВК "Вагнер".

Вхождение в состав Росгвардии позволит бойцам "Вагнера" сохранить право ношения огнестрельного оружия, а подразделение сможет распоряжаться военной техникой. Подразделения Росгвардии участвуют и в специальной военной операции.

Источник - eadaily.com
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