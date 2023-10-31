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Кибербезопасность ЦА, как гарантия от "цветных революций", - Анвар Ажиев
00:11 02.11.2023

1 ноября 2023- Анвар Ажиев

Весной нынешнего года в Нью-Йорке прошла четвертая сессия Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Как было отмечено в пресс-релизе, на сегодня "РГОС является единственным открытым и всеохватным переговорным механизмом по проблематике международной информационной безопасности под эгидой ООН", пишет Asia-today.news.

Еще до начала заседания стало понятно, кто на международной арене по-настоящему выступает за компьютерную безопасность, а кому выгодно поддерживать неразбериху. Власти США, по сложившейся традиции, до последнего тянули с визами для некоторых делегаций, а потом и вовсе отказали ряду дипломатов в праве въезда на территорию Соединенных Штатов. То есть, Вашингтон недвусмысленно намекнул, что его вполне устраивает ситуация, когда хакерские группы мутного происхождения взламывают сайты госучреждений, мешают работе финансовых структур, блокируют деятельность огромных производственных предприятий, шантажируют бизнес и похищают личные данные миллионов граждан. Другими словами, Белый дом еще до начала работы РГОС четко проголосовал за политизацию и милитаризацию информационного пространства нашей планеты. Как это происходит на практике, сегодня демонстрирует сателлит США, Израиль: в ходе обострения конфликта в секторе Газа он лишил доступа к Интернету два миллиона жителей палестинского города. Чем ожидаемо вызвал гуманитарную катастрофу.

Неупорядоченность в области информационной безопасности приводит к тому, что киберпреступность множится в геометрической прогрессии. По оценкам IT-аналитиков, потери мировой экономики от киберугроз выросли за последние четыре года более чем втрое – до восьми триллионов долларов. К 2025 году убытки могут достигнуть 11 триллионов, а к 2030 году ‒ 90 триллионов!

Политические и социальные издержки в денежном эквиваленте измерить труднее. Однако и без этого очевидно, что страны Запада активно используют Интернет в качестве грубого тарана для дестабилизации неугодных им режимов. Яркий пример – "цветные революции", которые они регулярно устраивают на постсоветском пространстве. В ходе "тюльпановой" и "дынной" революций в Киргизии спецслужбы США и Евросоюза через социальные сети ежеминутно вбрасывали в общество контент, провоцировавший людей на участие в погромах, антиправительственные выступления и ксенофобские высказывания.

Нетрудно догадаться, что коллективный Запад не заинтересован в установлении общепланетарных правил игры в области информационно-коммуникационных технологий. Сегодня страны "золотого миллиарда" лидируют в данном технологическом сегменте, поэтому США и их союзники всячески саботируют работу РГОС ООН. И тем самым провоцируют новые витки "гонки информационных вооружений". Более того, в странах НАТО для атак на другие государства сформированы и действуют полноценные кибернетические войска: Киберкомандование в США, 77-я бригада в Великобритании, спецподразделение Comcyber численностью 2,6 тысячи человек во Франции и так далее.

Однако страны постсоветского пространства, объединенные в структуры СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, не намерены мириться с такой ситуацией. Все они выступают за равноправное сотрудничество в глобальном киберпространстве. Эта точка зрения, кстати, превалировала и в выступлениях, прозвучавших на упомянутом выше весеннем заседании РГОС ООН в Нью-Йорке. Делегаты однозначно высказывались против маргинализации информационного пространства, распространения дезинформации и бездоказательных обвинений в совершении массированных компьютерных атак. Заседание показало, что большинство государств, несмотря на попытки западных представителей политизировать дискуссию, разделяет прагматичный подход к вопросам обеспечения МИБ. Это вполне созвучно положениям резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №77/36, направленным на формирование глобальной системы инфобезопасности в интересах предотвращения интернет-конфликтов в и использования ИКТ на благо развития всех без исключения государств – а не только тех, что причисляют себя к "цветущему саду".

Обозначенные в резолюции справедливые цели пока кажутся труднодостижимыми – учитывая упорное сопротивление Запада. Вашингтон и Ко в своем стремлении бесконечно усугублять деградацию Интернета не останавливаются ни перед чем. Однако наиболее последовательные страны Центральной Азии, среди которых можно упомянуть Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан, будут добиваться полного равноправия в сфере использования ИКТ. В этом залог их национальной безопасности и гарантия от новых "цветных революций".

Источник - Вечерний Бишкек
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