Евреи прорвали переднюю линию обороны арабов на севере Газы

00:12 02.11.2023

Сухопутные войска Армии обороны Израиля прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.



"Наземная операция продвигается по плану… Благодаря предварительному планированию, точной разведке и совместным атакам [с суши, воздуха и моря] наши силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа",

- сказал Хагари.

На войне главное победить, заявил, в свою очередь, министр обороны страны Йоав Галант.



"На войне миссия - победить, все остальное менее важно. Чего бы это ни стоило, и даже если некоторым странам мира это не понравится, мы будем продолжать, пока не победим ХАМАС",

- подчеркнул он.

Так Галант ответил на вопрос журналиста о международной легитимности израильской военной операции.



"Отличный ответ израильских военных!" - комментирует заявление министра телеграм-канал "Милитарист".