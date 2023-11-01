 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Евреи прорвали переднюю линию обороны арабов на севере Газы
00:12 02.11.2023

Сухопутные войска Армии обороны Израиля прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

"Наземная операция продвигается по плану… Благодаря предварительному планированию, точной разведке и совместным атакам [с суши, воздуха и моря] наши силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа",
- сказал Хагари.
На войне главное победить, заявил, в свою очередь, министр обороны страны Йоав Галант.

"На войне миссия - победить, все остальное менее важно. Чего бы это ни стоило, и даже если некоторым странам мира это не понравится, мы будем продолжать, пока не победим ХАМАС",
- подчеркнул он.
Так Галант ответил на вопрос журналиста о международной легитимности израильской военной операции.

"Отличный ответ израильских военных!" - комментирует заявление министра телеграм-канал "Милитарист".

Источник - eadaily.com
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