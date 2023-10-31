Визит Макрона в Астану: о чем договорились Казахстан и Франция

00:14 02.11.2023

Главы Казахстана и Франции подписали декларацию о сотрудничестве по стратегическим минералам в ходе визита Эммануэля Макрона в Астану. Касым-Жомарт Токаев также заявил, что Казахстан готов увеличить объемы экспорта нефти во Францию и видит большой потенциал в поставках урана.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эммануэль Макрон 1 ноября подписали декларацию о сотрудничестве по стратегическим минералам. Всего в ходе визита французского лидера в Астану было подписано шесть соглашений, передает пресс-служба главы Казахстана.



Токаев отметил, что особое внимание на встрече уделялось развитию отношений между странами в сферах торговли, экономики и инвестиций, что, по его словам, "особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации".



"Мы также достигли договоренностей с компаниями Boehringer Ingelheim, Total Energies, Alstom. Эти договоренности будут полезны для обеих стран", - сообщил глава Казахстана.



На переговорах президенты также обсудили вопросы перехода к "зеленой" экономике и изменения климата. Токаев, в частности, заявил о готовности Казахстана к совместной работе в рамках французской инициативы One Planet Summit.



Кроме того, стороны договорились о проектах в сфере образования и науки, в частности, об открытии французских школ в Казахстане, отмечается в сообщении.



"Роль и географическое положение вашей страны, ее размеры очень важны, поэтому мы обсудили наше экономическое сотрудничество… Это длительное партнерство французских предприятий в сферах торговли и энергетики… Мы хотели бы укрепить присутствие наших предприятий и в других областях. У нас есть системообразующие направления сотрудничества. Я уже назвал сферу энергетики, кроме того, это аэрокосмическая промышленность", - сказал Макрон.



В числе подписанных странами документов также соглашения:



об учреждении группы Французского агентства;

о производстве и поставках вакцины против ящура;

о строительстве ветроэлектростанций мощностью 1 ГВт;

о производстве и сервисном обслуживании железнодорожных локомотивов.

В этот же день в Астане прошел казахско-французский бизнес-форум, в котором приняли участие лидеры Казахстана и Франции. Во время своего выступления Токаев, в частности, заявил, что Казахстан готов увеличить объемы экспорта нефти во Францию и видит большой потенциал в поставках урана.



Еще одним приоритетным направлением сотрудничества между странами Токаев назвал агропродовольственный сектор. Он отметил, что в условиях глобального дефицита продовольствия Казахстан стремится удвоить экспорт агропродукции. Казахская сторона также готова поддержать совместные проекты в области животноводства и растениеводства, отметил он.



После Казахстана президент Франции отправится с официальным визитом в Узбекистан. Переговоры с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым пройдут в Самарканде.