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Американские мусульмане загнали Байдена в ловушку, - Юрий Светов
00:16 02.11.2023

Американские мусульмане загнали Байдена в ловушку
Юрий Светов оценил, как палестино-израильский конфликт отразится на президентских выборах в США
Павел Еськов
Материал комментируют:
Юрий Светов
1.11.23

Национальный мусульманский демократический совет США поставил президенту Джо Байдену ультиматум, потребовав прекращения огня в секторе Газа.

"Национальный мусульманский демократический совет […] призвал Байдена использовать свое влияние на Израиль для обеспечения прекращения огня до 17:00 по восточному времени [соответствует московскому - „СП"]", - цитирует обращение Reuters.

По данным агентства, в противном случае совет будет добиваться мобилизации миллионов мусульманских избирателей, чтобы те отказались от пожертвований и голосов за Байдена на президентских выборах в 2024 году.

Политолог и журналист Юрий Светов в беседе со "Свободной Прессой" признал, что к требованию Национального мусульманского демократического совета надо относиться очень серьезно.

- Фактически впервые мусульманская общественность Соединенных Штатов заявила о себе как о политической силе. Правда, если я не ошибаюсь, срок ультиматума уже истек, а результата пока нет.

Что касается выборов - для Байдена это самая главная проблема. Шесть миллионов граждан Соединенных Штатов еврейской национальности являются весьма консолидированной силой, которая очень влияет на избирательный процесс, активно участвует во всех действиях, в основном, Демократической партии, и способна реально влиять на результаты выборов. В том числе это касается сенаторов и конгрессменов.

Поэтому, если мусульманские общины способны так же консолидироваться, - это чрезвычайно серьезно.

Но разница в чем? Избиратели еврейского происхождения более едины в своих воззрениях, несмотря на то, что они выходцы из разных стран. А в мусульманской общине всегда происходит деление на суннитов, шиитов, приверженцев тех или иных школ. А это, несомненно, осложняет их единство.

Впрочем. возможно, сфокусировавшись на политических проблемах, мусульмане смогут достичь консенсуса.

"СП": Можно ли полагать, что своим ультиматумом американский Национальный совет загнал Байдена в ловушку, поставив перед выбором: либо поддержка мусульман, либо поддержка еврейской диаспоры?

- Да-да, Байден впервые оказался в этой ловушке.

Если во время прежних конфликтов на Ближнем Востоке администрация Соединенных Штатов должна была балансировать все-таки между внешними силами - между Израилем и арабскими государствами, то теперь проблема перешла вовнутрь. А для американцев в выборах внутренние проблемы всегда важнее, нежели внешние.

Это очень серьезный звонок и для самого Байдена, и для Демократической партии, которая, прежде всего, все-таки опирается на избирателей разных национальностей и разных рас, в то время, как республиканцы - более консервативны. Их партия, скорее, опирается на белого избирателя.

"СП": Возможен ли выход из данной ситуации для американского президента?

- Честно говоря, пока не вижу. Байден не может встать на сторону палестинцев. За его спиной Конгресс, который един в том, что нужно оказывать помощь Израилю, а уже потом думать о палестинцах. У него требование еврейской общины Соединенных Штатов, что необходима безусловная поддержка Израиля. Поэтому единственное, что он может - произносить нечто неопределенное о неком перемирии.

Да, Соединенные Штаты время от времени заявляют, что атаковать надо точечно, не уничтожать мирных жителей. Но при этом координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби разводит руками и говорит: ну да, гибнут, это неизбежно - война есть война…

То есть для американцев война является приемлемой вещью. Весь вопрос лишь в назначенной на нее цене, которую, по мнению американцев, надо было бы немножко снизить.

Источник - svpressa.ru
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