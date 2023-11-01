Мирзиеев подписал закон о введении ответственности за пропаганду многоженства

00:28 02.11.2023

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 31 октября подписал Закон о внесении в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности страны соответствующих изменений и дополнений, согласно которым в республике будут наказывать за пропаганду многоженства, появление в обществе с закрытым лицом и ряд других действий.



Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.



В частности, за пропаганду сожительства с двумя и более женщинами, распространение соответствующих взглядов, идей или призывов, а также поощрение таких действий предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 15-30 базовых расчетных величин (БРВ). 1 БРВ равна 330 тыс. сумов ($27).



То есть штраф за это нарушение составит от 4,95 млн до 9,9 млн сумов ($406 - $811) либо административный арест на срок до 15 суток.



Такой размер штрафа грозит за совершение религиозного обряда бракосочетания (никох) между людьми, чей брак не зарегистрирован по закону, в том числе с человеком, не достигшим брачного возраста.



Во время обсуждения законопроекта в парламенте отмечалось, что в последние годы в Узбекистане растет количество браков, скрепленных только религиозным обрядом, вследствие чего увеличивается число случаев многоженства. В результате отмечен рост количества детей, рожденных вне брака. Если в 2020 году на основании заявлений матерей-одиночек в республике были зарегистрировано 16 564 детей, то в 2021 году таких было 19 037, в 2022 году - 18 955 детей.



Кроме этого, согласно внесенным изменениям пропаганда дискриминации по признаку пола, в том числе публичное отрицание равенства женщин и мужчин, распространение соответствующих взглядов, идей или призывов, а также публичное оправдание и (или) поощрение подобного поведения влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 БРВ ($270 - $540).



Что касается головных уборов, закрывающих лицо, то нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, (например, в никабе - закрывающем лицо женском головном уборе с узкой прорезью для глаз) станет основанием для наложения штрафа в размере от 10 до 15 БРВ ($270-$406).