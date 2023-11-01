 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.11.2023
01:57  Китай намерен не враждовать, а сотрудничать с США, - Владимир Скосырев
01:37  В США таджикистанца обвиняют в поставках электроники для РосАрмии на миллионы долларов
01:13  Украинские "кролики". США готовят биологическую диверсию против России, - Максим Столетов
01:00  Токаев научил Макрона играться в асыки (бараньи костяшки)
00:55  Местные выборы грозят взорвать Молдавию, - Св.Гамова
00:51  Спец по Центразии Кэмпбелл предложен на пост замглавы Госдепа США
00:50  Катар захватывает газовый рынок Евросоюза, - Денис Юрганов

00:44  Доха бьет под дых. Катар намерен казнить индийских военных, обвиненных в шпионаже в пользу Израиля
00:36  Великое выселение. Пакистан выдворяет более миллиона нелегалов, - С.Строкань
00:28  Мирзиеев подписал закон о введении ответственности за пропаганду многоженства
00:19  Дмитрий Орехов: "Золотой миллиард" стремительно расчеловечивается
00:16  Американские мусульмане загнали Байдена в ловушку, - Юрий Светов
00:15  Ключевые идеологемы русско-китайской дипломатии, - Ольга Бонч-Осмоловская
00:14  Визит Макрона в Астану: о чем договорились Казахстан и Франция
00:13  КырГКНБ задержан учредитель строительной компаний "KG Групп" Имамидин Ташов. "Забыл" построить детский сад
00:12  Евреи прорвали переднюю линию обороны арабов на севере Газы
00:11  Кибербезопасность ЦА, как гарантия от "цветных революций", - Анвар Ажиев
00:10  Подразделение "Вагнер" возглавил сын погибшего Е.Пригожина - Павел
00:09  Делиберализация: в надежде на изменения, - Александр Дугин
00:05  Глеб Простаков: Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми
00:03  Саудовская Аравия выиграла борьбу за мир. В 2034 году она примет главный футбольный турнир
00:02  Йемен нанес ракетный удар по Израилю
00:01  Иордания отозвала посла из Израиля в знак протеста против войны в Газе
00:00  Путин: Запад запутался в собственных санкциях
Среда, 01.11.2023
16:01  Время мифам исчезать: оружие, энергетика, право. Хроники смуты: октябрь 2023 года
15:59  Первым замсоветника президента Узбекистана по кадрам назначен бывший замглавы СГБ Гайратулла Езиев и другие назначения
15:57  Хаос с печальным смыслом. Ближневосточный кон для США и Израиля
15:54  Китайский народ пропитали духом Палестины
15:51  Заложники в Газе: Тоннели замуруют вместе с пленными и боевиками?
14:03  МОК опубликовал видеоролик об истории выступлений гимнастки Оксаны Чусовитиной
13:39  Безопасность делают в Китае. Москва и Пекин создают новый пояс сдерживания Запада
13:37  Нефть по 250 долларов за баррель невыгодна никому
13:34  Национальная карта – один из главных джокеров врагов, - Д.Михайлин
13:33  Ошибки правительства слишком дорого обходятся народу Казахстана, - Казбек Бейсебаев
13:32  Откуда у талибов деньги на канал Кош-тепа?
13:29  Зачем таджикистанцы ходят к колдунам?
13:27  Ташкентский военно-академический лицей Национальной гвардии "Темурбеклар мактаби" объявил прием девушек
12:13  Как Евросоюз превращается в Еврорейх, - Игорь Веремеев
10:28  Аскат Алагозов - новый пресс-секретарь президента Жапарова
09:11  Самый странный стратегический провал Израиля, - В.Ильин
07:18  Сложный союз креста и полумесяца, - Анастасия Коскелло
07:14  Израиль и его союзники в ожидании атак со всех сторон, - В.Мухин
03:30  Завершение "конца истории" будет небыстрым, - Т.Бордачев
03:28  Восточный стресс: как проходит третий этап операции в Газе
03:25  К.Сенин: Спасение союза: концепция военного альянса AUKUS столкнулась с трудностями
01:17  Заразная бацилла национализма, - Р.Ищенко
01:15  Эрбол Султанбаев назначен Послом Кыргызстана в Беларуси
01:12  Первым замминистра культуры Узбекистана стал юрист Авазхон Таджиханов
01:01  Никаких проблем Байден не решает и ни с чем не борется - он и есть проблема, - Эдди Скарри
00:51  Назначены новые заместители министра сельского хозяйства Узбекистана - Азим Назаров, Акмал Косимов и Бунед Охунов
00:50  В Туркменистане выбрали самого "отважного туркменского алабая"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Великое выселение. Пакистан выдворяет более миллиона нелегалов, - С.Строкань
00:36 02.11.2023

1.11.2023,

Власти Пакистана с 1 ноября приступили к реализации плана репатриации нелегально проживающих в стране иностранцев. Депортация затронет более миллиона человек, подавляющее большинство которых - выходцы из Афганистана. Объявленное Исламабадом выселение беженцев станет самой масштабной подобной акцией за последние десятилетия, грозящей резкой дестабилизацией в регионе. Руководство ООН призывает Пакистан приостановить репатриацию беженцев, опасаясь "катастрофы в области прав человека". Однако Исламабад не намерен отступать, мотивируя свои действия тем, что лагеря беженцев превратились в рассадники терроризма, а их содержание стало непосильным бременем для экономики страны.

Продолжавшаяся несколько десятилетий эпопея нелегальной жизни в Пакистане сотен тысяч афганцев, начавших массово прибывать в соседнюю страну еще во время советского военного присутствия в Афганистане, а затем бежавших от талибов, подошла к драматическому финалу. В конце прошлого месяца власти Пакистана сообщили о том, что проживающие в стране нелегалы, количество которых равно по численности населению небольшого государства, должны в кратчайшие сроки вернуться на историческую родину.

По решению Исламабада, беженцам было предписано покинуть Пакистан до 31 октября. Тем, кто не сможет уложиться в дедлайн, пригрозили депортацией или тюремным заключением. Как заявил глава МВД во временном правительстве Пакистана Сарфраз Бугти, "после наступления крайнего срока для добровольного выезда по вопросу высылки нелегальных иммигрантов не будет никакого компромисса".

При этом в Исламабаде настаивают, что действия властей мотивированы исключительно стремлением покончить с нелегальной иммиграцией, а не закрыть доступ в страну всем тем, кто готов находиться в ней на законном основании.

"Вы можете вернуться сюда по визе и заниматься бизнесом, встречаться с друзьями",- призвал депортируемых афганцев не отчаиваться глава МВД Пакистана.

Он также сообщил что до 31 октября, не дожидаясь насильственной депортации, Пакистан добровольно покинули более 200 тыс. нелегальных иммигрантов, которые в любое время смогут вернуться, получив въездную визу.

В свою очередь, предвосхищая возможные обвинения в нарушении прав человека, официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч заверила, что действия Исламабада полностью отвечают законодательству страны и международному праву. "План репатриации нелегальных иммигрантов распространяется на всех иностранцев, проживающих в Пакистане без документов, независимо от их гражданства и страны происхождения. Решение об их высылке принято в рамках внутренних законов Пакистана и соответствует международным законам и нормам",- отметила Мумтаз Захра Балоч. При этом она призвала международное сообщество активизировать коллективные усилия по решению затянувшейся проблемы беженцев в Пакистане. "Мы продолжим работу с нашими международными партнерами в достижении этой цели",- подчеркнула официальный представитель МИД Пакистана.

По сообщению агентства AFP, ссылающегося на пакистанские правительственные источники, накануне вступления в силу новых иммиграционных правил тысячи афганцев на автомобилях, прицепах и фурах устремились к пограничному переходу Торхам на северо-западной границе и КПП Южный Чаман в провинции Белуджистан.

"Эта процедура не требует много времени, поскольку у них нет паспортов и виз и им не нужно проходить иммиграционный контроль. Попросту говоря, они проходят процедуру депортации",- пояснил агентству AFР представитель местных властей.

При этом другой собеседник агентства добавил, что многие афганцы не оставляют надежды найти лазейку для того, чтобы не возвращаться на историческую родину.

Какое число нелегальных иммигрантов будет в итоге депортировано и удастся ли реализовать план пакистанских властей в полном объеме, остается неясным. По информации AFP, выселению подлежат 1,1 млн человек с отсутствующими или просроченными документами, разрешающими проживание в Пакистане, в других источниках фигурирует цифра 1,7 млн.

Ситуацию в Афганистане обсуждают от Нью-Йорка до Казани
По оценке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, до начала насильственной репатриации в Пакистане насчитывалось 2,18 млн афганских беженцев, которые прошли регистрацию у властей в 2006–2017 годах. Но после захвата власти в Кабуле в августе 2021 года движением "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Пакистан бежали еще от 600 тыс. до 800 тыс. афганцев.

На протяжении многих лет сменявшие друг друга администрации в Исламабаде выражали недовольство пребыванием в стране такого количества беженцев, лагеря которых стали рассадниками терроризма и "государством в государстве" со своими неписаными законами, и их необходимо было еще и содержать на государственные деньги.

Тем не менее столь радикальный шаг временного правительства Пакистана, предпринятый в преддверие парламентских выборов будущего года, судя по всему, застал врасплох и власти соседнего Афганистана, и руководство ООН.

Комментируя решение Исламабада, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило тревогу за судьбу депортируемых афганских иммигрантов, предупредив, что на родине им грозят "аресты, пытки, жестокое и бесчеловечное обращение". В связи с этим УВКПЧ призвало правительство Пакистана "приостановить насильственное возвращение афганских граждан, пока не стало слишком поздно, чтобы избежать катастрофы в области прав человека". "Мы просим правительство разработать механизм организации и регистрации людей, которым грозит непосредственный риск преследования",- заявил агентству Reuters представитель УВКПЧ в Пакистане Кайсер Хан Африди.

Примечательно, что в феврале 2020 года - за полтора года до свержения в Афганистане прозападного правительства президента Ашрафа Гани с визитом в Исламабаде побывал генсек ООН Антониу Гутерриш, который поблагодарил Пакистан за "беспримерное гостеприимство, которое страна на протяжении четырех десятилетий оказывала афганским беженцам".

В своем выступлении в пакистанской столице глава ООН, который ранее занимал пост верховного комиссара по делам беженцев, тогда признал, что "наплыв беженцев серьезно сказался на экономике страны, не говоря уже о том, что афганский кризис представлял угрозу безопасности самого Пакистана".

"Мы считаем, что сейчас пришло время создать в Афганистане "эффект притяжения". Для этого необходимо добиться мира, начать восстанавливать страну, создавать рабочие места, открывать новые возможности достойной жизни для населения и реализовывать "дорожную карту", которая позволила бы организовать процесс поэтапного возвращения афганцев",- нарисовал радужную картину решения проблемы афганских беженцев в Пакистане генсек ООН.

Свое выступление в Исламабаде он закончил цитатой из десятой суры Корана: "А если кто-то просит у тебя убежища, то приюти его, пока не услышит он Слово Господне. Потом доставь его в безопасное для него место".

"Я считаю эти строки из Корана самым прекрасным в мировой истории призывом обеспечить защиту беженцам",- резюмировал генсек ООН.

Реклама - продолжение ниже

Однако приход к власти талибов сделал реализацию этого плана нереальной, более того, проблема беженцев стала на порядок более острой, учитывая явно несложившиеся отношения Исламабада с новой администрацией в Кабуле.

"Операция Исламабада по депортации афганских беженцев - это, прежде всего, инструмент давления, причем как на Кабул, так и на мировое сообщество. Пакистанское руководство ищет способы вынудить власти Афганистана перестать поддерживать пакистанских талибов, действия которых остаются серьезным дестабилизирующим фактором в стране. Одновременно с этим остро нуждающийся в средствах Исламабад рассчитывает добиться от мирового сообщества дополнительной помощи. Кампания вокруг грядущего "великого переселения" афганцев и рассчитана на то, чтобы отжать у международных организаций и отдельных стран финансовую компенсацию за приостановку такой акции",- пояснил "Ъ" директор Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко.

Сергей Строкань

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698874560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Никто не останется без внимания в этой тяжелой ситуации - Алихан Смаилов о ЧП на шахте им. Костенко
- Правительство РК усилит меры по снижению закредитованности граждан
- Кто такой инвестор и почему их нельзя пускать в Казахстан
- Няшные жулики и скандальные кинодеятели – портрет казахстанского кино
- Дорожные карты по развитию ТОП-20 приоритетных туристских территорий утвердят в РК
- Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Парламентской комиссии по вопросам ЦУР
- В Мажилисе представили поправки в Административный кодекс
- Казахстан принял участие в Форуме министров иностранных дел "Центральная Азия – ОБСЕ"
- Заседание Совета по инклюзии прошло в Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  