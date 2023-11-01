Великое выселение. Пакистан выдворяет более миллиона нелегалов, - С.Строкань

00:36 02.11.2023

1.11.2023,



Власти Пакистана с 1 ноября приступили к реализации плана репатриации нелегально проживающих в стране иностранцев. Депортация затронет более миллиона человек, подавляющее большинство которых - выходцы из Афганистана. Объявленное Исламабадом выселение беженцев станет самой масштабной подобной акцией за последние десятилетия, грозящей резкой дестабилизацией в регионе. Руководство ООН призывает Пакистан приостановить репатриацию беженцев, опасаясь "катастрофы в области прав человека". Однако Исламабад не намерен отступать, мотивируя свои действия тем, что лагеря беженцев превратились в рассадники терроризма, а их содержание стало непосильным бременем для экономики страны.



Продолжавшаяся несколько десятилетий эпопея нелегальной жизни в Пакистане сотен тысяч афганцев, начавших массово прибывать в соседнюю страну еще во время советского военного присутствия в Афганистане, а затем бежавших от талибов, подошла к драматическому финалу. В конце прошлого месяца власти Пакистана сообщили о том, что проживающие в стране нелегалы, количество которых равно по численности населению небольшого государства, должны в кратчайшие сроки вернуться на историческую родину.



По решению Исламабада, беженцам было предписано покинуть Пакистан до 31 октября. Тем, кто не сможет уложиться в дедлайн, пригрозили депортацией или тюремным заключением. Как заявил глава МВД во временном правительстве Пакистана Сарфраз Бугти, "после наступления крайнего срока для добровольного выезда по вопросу высылки нелегальных иммигрантов не будет никакого компромисса".



При этом в Исламабаде настаивают, что действия властей мотивированы исключительно стремлением покончить с нелегальной иммиграцией, а не закрыть доступ в страну всем тем, кто готов находиться в ней на законном основании.



"Вы можете вернуться сюда по визе и заниматься бизнесом, встречаться с друзьями",- призвал депортируемых афганцев не отчаиваться глава МВД Пакистана.



Он также сообщил что до 31 октября, не дожидаясь насильственной депортации, Пакистан добровольно покинули более 200 тыс. нелегальных иммигрантов, которые в любое время смогут вернуться, получив въездную визу.



В свою очередь, предвосхищая возможные обвинения в нарушении прав человека, официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч заверила, что действия Исламабада полностью отвечают законодательству страны и международному праву. "План репатриации нелегальных иммигрантов распространяется на всех иностранцев, проживающих в Пакистане без документов, независимо от их гражданства и страны происхождения. Решение об их высылке принято в рамках внутренних законов Пакистана и соответствует международным законам и нормам",- отметила Мумтаз Захра Балоч. При этом она призвала международное сообщество активизировать коллективные усилия по решению затянувшейся проблемы беженцев в Пакистане. "Мы продолжим работу с нашими международными партнерами в достижении этой цели",- подчеркнула официальный представитель МИД Пакистана.



По сообщению агентства AFP, ссылающегося на пакистанские правительственные источники, накануне вступления в силу новых иммиграционных правил тысячи афганцев на автомобилях, прицепах и фурах устремились к пограничному переходу Торхам на северо-западной границе и КПП Южный Чаман в провинции Белуджистан.



"Эта процедура не требует много времени, поскольку у них нет паспортов и виз и им не нужно проходить иммиграционный контроль. Попросту говоря, они проходят процедуру депортации",- пояснил агентству AFР представитель местных властей.



При этом другой собеседник агентства добавил, что многие афганцы не оставляют надежды найти лазейку для того, чтобы не возвращаться на историческую родину.



Какое число нелегальных иммигрантов будет в итоге депортировано и удастся ли реализовать план пакистанских властей в полном объеме, остается неясным. По информации AFP, выселению подлежат 1,1 млн человек с отсутствующими или просроченными документами, разрешающими проживание в Пакистане, в других источниках фигурирует цифра 1,7 млн.



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По оценке Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, до начала насильственной репатриации в Пакистане насчитывалось 2,18 млн афганских беженцев, которые прошли регистрацию у властей в 2006–2017 годах. Но после захвата власти в Кабуле в августе 2021 года движением "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Пакистан бежали еще от 600 тыс. до 800 тыс. афганцев.



На протяжении многих лет сменявшие друг друга администрации в Исламабаде выражали недовольство пребыванием в стране такого количества беженцев, лагеря которых стали рассадниками терроризма и "государством в государстве" со своими неписаными законами, и их необходимо было еще и содержать на государственные деньги.



Тем не менее столь радикальный шаг временного правительства Пакистана, предпринятый в преддверие парламентских выборов будущего года, судя по всему, застал врасплох и власти соседнего Афганистана, и руководство ООН.



Комментируя решение Исламабада, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило тревогу за судьбу депортируемых афганских иммигрантов, предупредив, что на родине им грозят "аресты, пытки, жестокое и бесчеловечное обращение". В связи с этим УВКПЧ призвало правительство Пакистана "приостановить насильственное возвращение афганских граждан, пока не стало слишком поздно, чтобы избежать катастрофы в области прав человека". "Мы просим правительство разработать механизм организации и регистрации людей, которым грозит непосредственный риск преследования",- заявил агентству Reuters представитель УВКПЧ в Пакистане Кайсер Хан Африди.



Примечательно, что в феврале 2020 года - за полтора года до свержения в Афганистане прозападного правительства президента Ашрафа Гани с визитом в Исламабаде побывал генсек ООН Антониу Гутерриш, который поблагодарил Пакистан за "беспримерное гостеприимство, которое страна на протяжении четырех десятилетий оказывала афганским беженцам".



В своем выступлении в пакистанской столице глава ООН, который ранее занимал пост верховного комиссара по делам беженцев, тогда признал, что "наплыв беженцев серьезно сказался на экономике страны, не говоря уже о том, что афганский кризис представлял угрозу безопасности самого Пакистана".



"Мы считаем, что сейчас пришло время создать в Афганистане "эффект притяжения". Для этого необходимо добиться мира, начать восстанавливать страну, создавать рабочие места, открывать новые возможности достойной жизни для населения и реализовывать "дорожную карту", которая позволила бы организовать процесс поэтапного возвращения афганцев",- нарисовал радужную картину решения проблемы афганских беженцев в Пакистане генсек ООН.



Свое выступление в Исламабаде он закончил цитатой из десятой суры Корана: "А если кто-то просит у тебя убежища, то приюти его, пока не услышит он Слово Господне. Потом доставь его в безопасное для него место".



"Я считаю эти строки из Корана самым прекрасным в мировой истории призывом обеспечить защиту беженцам",- резюмировал генсек ООН.



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Однако приход к власти талибов сделал реализацию этого плана нереальной, более того, проблема беженцев стала на порядок более острой, учитывая явно несложившиеся отношения Исламабада с новой администрацией в Кабуле.



"Операция Исламабада по депортации афганских беженцев - это, прежде всего, инструмент давления, причем как на Кабул, так и на мировое сообщество. Пакистанское руководство ищет способы вынудить власти Афганистана перестать поддерживать пакистанских талибов, действия которых остаются серьезным дестабилизирующим фактором в стране. Одновременно с этим остро нуждающийся в средствах Исламабад рассчитывает добиться от мирового сообщества дополнительной помощи. Кампания вокруг грядущего "великого переселения" афганцев и рассчитана на то, чтобы отжать у международных организаций и отдельных стран финансовую компенсацию за приостановку такой акции",- пояснил "Ъ" директор Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко.



Сергей Строкань