 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Доха бьет под дых. Катар намерен казнить индийских военных, обвиненных в шпионаже в пользу Израиля
00:44 02.11.2023

Индия будет добиваться освобождения восьми своих граждан, приговоренных в Катаре к смертной казни. Об этом сообщил встретившийся с их родственниками глава индийского МИДа Субраманиям Джайшанкар. На прошлой неделе суд применил высшую меру наказания к отставным офицерам военно-морских сил Индии, которые работали в Дохе по контракту, связанному с программой строительства подлодок. Все они были арестованы в прошлом году по подозрению в шпионаже в пользу Израиля. Смертный приговор вынесен в разгар конфликта в Газе. И теперь грозящее индийцам в мусульманской стране наказание может вылиться в Индии в новый всплеск насилия на почве межконфессиональной розни.

О встрече с семьями индийцев, которым был вынесен смертный приговор в Катаре, Субраманиям Джайшанкар написал в соцсети Х. "Правительство придает этому делу самое серьезное значение и полностью разделяет тревогу и боль семей осужденных. Правительство продолжит прилагать все усилия для их освобождения",- сообщил глава индийского дипломатического ведомства.

МИД Индии еще на прошлой неделе заявил, что в Дели "глубоко шокированы смертным приговором" и ожидают подробностей насчет решения суда. "Мы поддерживаем связь с членами семей обвиняемых и командой юристов и изучаем все варианты действий. Мы также обсудим этот приговор с властями Катара",- говорилось в заявлении.

Учитывая, что смертный приговор был вынесен отставным офицерам военно-морских сил, прокомментировал ситуацию и главком ВМС Радхакришнан Хари Кумар. По его словам, правительство использует "все легальные возможности" для освобождения осужденных и ждет из Дохи материалы дела, рассчитывая на начало скорейшей работы с властями Катара. Однако власти эмирата на контакты с индийской стороной пока не идут и вынесенный приговор не комментируют.

Вероятно, это самый громкий обвинительный приговор из тех, что когда-либо выносились индийским гражданам за рубежом.

По информации газеты Hindustan Times, до своего ареста бывшие военнослужащие ВМС Индии работали по контракту в зарегистрированной в Омане частной компании Dahra Global Technologies and Consultancy Services, принадлежавшей отставному офицеру военно-воздушных сил султаната и оказывавшей консультационные услуги армиям стран Персидского залива. В том числе активно сотрудничала она и с вооруженными силами Катара.

Как отмечают индийские СМИ, по роду своей деятельности осужденные имели доступ к секретной информации, связанной с развитием программы создания Катаром собственного подводных сил, в реализацию которой была вовлечена итальянская судостроительная компания Fincantieri. В 2020 году правительство Катара подписало с итальянской стороной меморандум о строительстве малых подлодок. "Программа создания собственного подводного флота, который должен обеспечить Катару большую стратегическую автономию в Персидском заливе, стала одним из приоритетов оборонной стратегии эмирата еще несколько лет назад. Катар не имеет опыта в области строительства и эксплуатации подлодок, но обладает необходимыми для этого финансовыми ресурсами и политической волей,- заявил "Ъ" российский военный эксперт капитан первого ранга Василий Фатигаров.- К реализации этой амбициозной задачи катарцы привлекли итальянцев, имеющих наработки в области ВМС еще со времен Второй мировой войны. При этом участие индийцев в проекте стало весьма логичным, учитывая тесные оборонные связи Дели и Дохи".

Информация об аресте индийских моряков, обвиненных в шпионаже в пользу Израиля, появилась в августе прошлого года.

Одновременно с их арестом разведывательная служба Катара задержала и владельца Dahra Global Technologies and Consultancy Services - подданного Омана. Правда, в отличие от индийцев, он был выпущен на свободу уже в ноябре того же года.

Вынесенный отставным военнослужащим ВМС Индии смертный приговор стал неожиданностью для властей страны, учитывая, что отношения Дели и Дохи находятся на подъеме, при этом одним из их ключевых компонентов остаются военно-технические связи. Еще полтора десятилетия назад, в ноябре 2008 года, в ходе первого визита в Доху тогдашнего премьер-министра Индии Манмохана Сингха стороны подписали соглашение об обороне на море, позволяющее проводить совместные учения и облегчающее взаимные визиты. Соглашение также предусматривало обмен секретной информацией с целью оказания помощи в пресечении экстремистских угроз. После этого стороны стали на регулярной основе проводить заседания Индийско-катарского объединенного комитета по оборонному сотрудничеству.

В ноябре 2019 года в Персидском заливе прошли первые учения ВМС двух стран Za’ir-Al-Bahr ("Рев моря"). Военные моряки отрабатывали взаимодействие в борьбе с терроризмом, морским пиратством и в обеспечении безопасности на море. Кроме того, в 2016 году с визитом Доху посетил индийский премьер Нарендра Моди: он провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и выступил перед деловыми кругами Катара - крупнейшего поставщика СПГ для Индии.

А на следующий год после поездки в Катар Нарендра Моди посетил со знаковым визитом Израиль - его переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху придали мощный импульс военно-техническому сотрудничеству двух стран.

К настоящему моменту Израиль вышел на третье место в списке партнеров Индии в области военно-технического сотрудничества после России и США.

История с приговоренными к смертной казни моряками способна привести к серьезной переоценке катарско-индийских отношений на фоне продолжающегося конфликта в Газе. Кроме того, грозящее индийцам максимально жестокое наказание в мусульманской стране грозит стране с индусским большинством, сочувствующим Израилю, новым всплеском межобщинной розни.

Сергей Строкань
31 окт 23

Источник - коммерсант
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