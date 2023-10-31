Катар захватывает газовый рынок Евросоюза, - Денис Юрганов

00:50 02.11.2023

После того как Россию, в качестве экспортера газа, вынудили (разными способами) практически покинуть европейский газовый рынок (хотя поставки сохраняются по "Турецкому потоку" и еще действует, в небольших объемах, транзит через территорию Украины), другие игроки попытались заполнить освободившуюся нишу поставками СПГ.



Из материала ТАСС:



"Катарская национальная нефтегазовая компания Qatar Energy заключила долгосрочный контракт с итальянской энергетической компанией Eni о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Италию. Об этом говорится в заявлении Qatar Energy. "Компании Qatar Energy и Eni подписали долгосрочное соглашение на поставку до 1 млн тонн СПГ в год из Катара в Италию", - указано в тексте заявления катарской компании. Согласно условиям контракта, Qatar Energy в течение 27 лет будет поставлять указанный объем СПГ на плавучую установку хранения и регазификации, расположенную в порту Пьомбино. Как отмечается в документе, поставки начнутся в 2026 году и будут осуществляться совместным предприятием QatarEnergy и Eni, которая владеет долей в проекте расширения катарского месторождения Северное. Церемония подписания соглашения состоялась в понедельник в Дохе. Подписи под документом поставили государственный министр Катара по вопросам энергетики, глава Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби и генеральный директор Eni Клаудио Дескальци. 18 октября Qatar Energy подписала два соглашения с нефтегазовым концерном Shell о поставках в Нидерланды с 2026 года 3,5 млн тонн СПГ в год на протяжении 27 лет. 11 октября Qatar Energy заключила аналогичные соглашения с французской энергетической компанией TotalEnergies. Все три компании участвуют в проекте расширения месторождения Северное. Eni и Shell принадлежит по 6,25% акций в проекте, TotalEnergies владеет долей в размере 3.12%".



Катар является одним из лидеров по запасам природного газа в мире, а также крупнейшим производителем и экспортером СПГ. Весной этого года министр энергетики Катара и являющийся генеральным директором Qatar Petroleum Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что страна производит 77 млн тонн СПГ в год и способна нарастить добычу газа.



Отметим, что в 2021 году Россия поставила в страны Евросоюза 160 млрд кубов газа, в 2022 - поставки были сокращены в два раза, до 80 млрд кубов. На тот момент ЕС не нашел какого-то другого поставщика на выпавшие объемы, а просто сократил потребление (особенно это коснулось Германии).



Несмотря на то, что ранее страны Евросоюза стремились не обременять себя долгосрочными обязательствами и длительными СПГ-контрактами, все же решили заранее обезопасить себя и постараться обеспечить поставки газа в преддверии нового отопительного сезона. Bloomberg отмечает, что Катар, соперничающий с США и Австралией за первенство в мире в качестве крупнейшего поставщика СПГ, в этот раз одержал победу, заставив ЕС пойти на попятную. При этом агентство констатирует, что подобные сделки ставят под большой вопрос осуществление целей ЕС по достижению углеродной нейтральности. "Любопытно, что контракт с Shell был подписан ровно через 2 дня после того, как Евросоюз озвучил свои намерения добиваться глобального отказа от ископаемого топлива задолго до 2050 года", - пишет Bloomberg.



Генеральный директор Total Energies Патрик Пуянне, в свою очередь, недавно заявил в интервью, что поставки СПГ, предусмотренные 27-летним соглашением, которое компания подписала с Катаром в этом месяце, могут быть перенаправлены в неевропейские страны в случае необходимости.



Иронично, но факт, что в преддверии очередного климатического саммита ООН COP28, который стартует в Дубае 30 ноября 2023 года, Франция выступила с жестким заявлением, что Европейский союз должен публично установить сроки, к которым следует постепенно отказаться от использования ископаемого топлива, способствующего глобальному потеплению. На вопрос о том, как тогда расценивать сделку Total Energies с Qatar Energy, в Минэнерго Франции отметили, что этот договор был "коммерческим соглашением между двумя компаниями, которое не связывает Францию, целью которого является углеродная нейтральность в 2050 году".



Пуянне, которого климатические активисты обвиняют в том, что он делает слишком мало для борьбы с выбросами углекислого газа, сказал, что чистый нулевой путь компании все еще может иметь "довольно большую долю СПГ". "Газ все еще будет присутствовать на переходном этапе. Я не представляю, как вы могли бы управлять сложными рынками электроэнергии в Европе с большим количеством возобновляемых источников энергии, не имея гибких активов", - добавил он



Что же касается самого Катара, то он, действуя исключительно из своих интересов, спешит найти клиентов после инвестирования десятков миллиардов долларов в увеличение производства на 64% к 2027 году. В рамках проекта North Field East (крупнейший в мире проект по производству СПГ), партнером которого является Eni, планируется добывать 32 млн тонн в год, в то время как расширение, известное как North Field South, принесет еще 16 млн тонн в год. Включая контракт с Eni, Катар к настоящему времени выделил почти 20 млн тонн дополнительных мощностей по производству СПГ в год, или более 40% от общего объема.