Спец по Центразии Кэмпбелл предложен на пост замглавы Госдепа США

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00:51 02.11.2023
Джо Байден предложил Курта Кэмпбелла на пост замглавы Госдепа США
Президент США Джо Байден внес в Сенат кандидатуру Курта Кэмпбелла на пост заместителя госсекретаря США. Информация об этом опубликована пресс-службой Белого дома. На данный момент должность врио замгоссекретаря США занимает Виктория Нуланд.
19 октября Politico со ссылкой на источники писало о намерении Джо Байдена выдвинуть кандидатуру Курта Кэмпбелла на эту должность. По словам источников издания, господин Кэмпбелл "приложил руку практически ко всему", что администрация действующего президента делала в отношении политики в Азии. Один из собеседников Politico отметил, что политика США в отношении Китая также основана на предложениях Курта Кэмпбелла.
С 20 января 2021 года Курт Кэмпбелл занимает должность заместителя помощника президента и координатора по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности. Действующий замгоссекретаря США Виктория Нуланд является помощником по делам Европы и Евразии. В 2011 году она была назначена пресс-секретарем Госдепа США, а в мае 2013 года вступила на текущую должность. До начала 2000-х годов госпожа Нуланд занималась в Госдепе вопросами, касающимися России. Кроме того, в 1991-1993 годах работала в посольстве США в Москве.