Местные выборы грозят взорвать Молдавию, - Св.Гамова

00:55 02.11.2023

Общественность обвиняет руководство республики в узурпации власти

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

01.11.2023



Майя Санду советует избирателям голосовать только за "правильные партии".

В воскресенье в Республике Молдова (РМ) пройдут выборы в местные органы власти. Действующая власть РМ делает на них ставку, понимая, что их результат определит итог выборов парламента в будущем году и президента – в 2024-м. За места в сельских и городских администрациях борются 60 партий. Всем ясно, что от тех, кто возглавит села и города, может зависеть настрой избирателей. Бывший министр безопасности РМ, участник круглого стола Анатол Плугару сказал "НГ", что "в Республике Молдова идет процесс полной узурпации власти через предстоящие выборы".



В публичных выступлениях президент РМ Майя Санду предупредила, что населенные пункты, которые не проголосуют за "правильную партию", не смогут рассчитывать на финансирование европейских партнеров.



При этом в первую очередь была отмечена Гагаузская автономия, где на выборах башкана (главы) победила представитель запрещенной Конституционным судом партии "Шор" Евгения Гуцул.



Лидер Социал-демократической партии РМ Виктор Шелин рассказал "НГ", что лидер запрещенной партии Илан Шор, проживающий сегодня в Израиле, создал несколько партий-клонов в РМ и финансирует их. Молдавский политик отметил, что на днях ЦИК запретил девяти представителям одной из таких партий – "Шанс" участвовать в выборах.



Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну рассказал на пресс-конференции о незаконном финансировании партии "Шанс". По его словам, переводы в адрес этой партии были сделаны группировкой "Шор", в том числе и из Российской Федерации. По словам главного молдавского полицейского, деньги предназначались для подкупа избирателей.



Виктор Шелин высказал предположение: "Мнение о том, что Россия причастна к финансированию некоторых партий в Молдавии, сложилось из-за того, что их лидеры были ранее приняты в Госдуме лидером ЛДПР Леонидом Слуцким". При этом лидер молдавских социал-демократов высказал удивление тем, что партия "Шанс" в результате полицейского расследования не была запрещена. "Но не исключено, что история эта получит продолжение в ближайшее время", – предположил он.



Между тем президент РМ Майя Санду так высказалась относительно ситуации вокруг выборов: "Мы видим, как Российская Федерация инвестирует, играя с партиями, которые объявляют себя пророссийскими, но также играет и с политиками, и с партиями, которые объявляют себя проевропейскими, только для того, чтобы помочь Кремлю получить политическое большинство, потому что для них очевидно, что выбор большинства граждан – проевропейский".



В обществе между тем обсуждают возможность фальсификации выборов с подачи самой власти. В Кишиневе накануне состоялся круглый стол по этому вопросу, в котором приняли участие представители общественных ассоциаций, имеющие опыт работы в правительстве, парламенте, сфере образования, науки и службы в органах правопорядка и безопасности. В резолюции мероприятия отмечается, что правящая партия стремится удержать власть любой ценой, в том числе и за счет режима чрезвычайной ситуации, которая сохраняется в стране уже 20 месяцев. Участник круглого стола, экс-министр безопасности РМ Анатол Плугару считает, что "местные выборы, которые под серьезной угрозой фальсификации, повлияют на предстоящие парламентские и президентские выборы". Он сказал "НГ", что "в Республике Молдова идет полная узурпация власти через предстоящие выборы". Плугару отметил, что в ближайшее время он и его соратники проведут мероприятия в защиту прав избирателей. По его словам, "в Молдове избирателей лишили права контролировать процесс выборов, они не могут даже иметь своих наблюдателей на избирательных участках".



"Теперь вы понимаете, почему сохраняется чрезвычайное положение? Уничтожить каждый голос, критикующий режим! Они понимают, что почва уходит у них из-под ног, и прибегают к репрессивным мерам, чтобы остаться у власти. Мы не удивимся, если по решению Комиссии по ЧС отменят и результаты местных выборов, после того как они констатируют громкий провал в крупных городах и в большинстве коммун (объединяющих два или более села. – "НГ")", – написала на своей странице в соцсети депутат от оппозиционного Блока коммунистов и социалистов Адела Райляну.



В то же время в обществе продолжается обсуждение закрытия накануне выборов шести телеканалов и 31 интернет-портала, в том числе 21, управлявшегося из РФ. Глава Службы информации и безопасности РМ Александр Мустяцэ объяснил это рисками, которые эти каналы и сайты представляли для безопасности страны. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", Интерфакса, "Московского комсомольца, "Российской газеты" и др.



Центр независимой журналистики, Ассоциация электронной прессы и центр "Acces-Info" ("Доступ-Инфо") выразили обеспокоенность в связи с сохранением практики приостановления действия лицензий телеканалов без "подробных разъяснений по поводу фактических и правовых обстоятельств, оправдывающих ограничительные меры". Подписавшиеся НПО признают необходимость принятия срочных мер по обеспечению информационной безопасности государства, но подчеркивают, что ограничительные меры должны быть обоснованы убедительными аргументами, четкими доказательствами и реализовываться в объеме, обеспечивающем исключение сомнений относительно законности и соразмерности вмешательства.