Токаев научил Макрона играться в асыки (бараньи костяшки)

01:00 02.11.2023

Токаев показал Макрону, как играть в асыки



В ходе посещения "Этноаула" Касым-Жомарту Токаеву и Эмманюэлю Макрону организовали показательные выступления по национальной борьбе "қазақ күресі" и игре в "асық ату". Кроме того, были продемонстрированы возможности собак породы тазы и ловчих птиц, сообщает Zakon.kz.



Как сообщает пресс-служба Акорды, президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон посетили 1 ноября выставку "Этноаул".



