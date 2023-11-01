Украинские "кролики". США готовят биологическую диверсию против России, - Максим Столетов

01:13 02.11.2023 01.11.2023



Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что в августе-сентябре 2023 г. во Львове при поддержке США отрабатывались провокации с применением вируса гриппа птиц. Цель тренинга - обвинить Россию в биологической диверсии.



Кириллов отметил, что тренинг во Львове по реагированию на биологические угрозы прошел на базе национального медицинского университета имени Галицкого. В нем приняли участие сотрудники западных некоммерческих организаций, представители СБУ, национальной полиции. Модерировала учения Филиппа Ленцос, член Руководящего совета по биобезопасности Великобритании. По словам генерала, на протяжении последних лет Ленцос ведет активную публикационную деятельность, направленную на дискредитацию РФ в вопросах биобезопасности. В тренинге приняла участие также Джемма Боушер, сотрудник факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона. Она специализируется на анализе разведданных и технологиях дезинформации в СМИ.



В качестве патогенного биологического агента вирус гриппа птиц был выбран не случайно: он обладает возможностью межвидового перехода и высокой летальностью для человека. "Замысел следующий: в Николаевской области Украины фиксируется появление случаев заболевания. Проводится отбор и анализ проб. В результате делается вывод, что "с высокой долей вероятности" инцидент является результатом биодиверсии со стороны России", - таков, по мнению Кириллова, план провокации. Далее начинается волна публикаций в СМИ. На улицы выводятся медработники, которые обвиняют в случившемся Россию. Потом инициируется расследование на площадке ООН, чтобы убедить мировое сообщество в "непредвзятости данных".



"Итогом реализации сценария становится обвинение России в несоблюдении требований Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, ее дискредитация на международной арене и введение в отношении нашей страны дополнительных санкционных ограничений", - сказал Кириллов.



Уровень заболеваемости птичьим гриппом существенно повысился в России из-за миграции с Украины инфицированных перелетных птиц, отмечал еще в июне генерал-лейтенант. "В этой связи хотел бы еще раз обратить внимание на причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов UP-8 и P-444. В ходе их реализации проводилось изучение путей миграции перелетных птиц, отбор и передача за рубеж штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер" - пояснил Кириллов. По его словам, роль этих проектов в ухудшении эпизоотической обстановки на территории РФ еще предстоит оценить. Он также подчеркнул, что, если в 2015 г. случаев заболевания не фиксировалось, то с начала 2023 г. выявлено 45 вспышек, а 21 регион был признан неблагополучным. Более того, на текущий момент на территории России сформировались природные резервуары и постоянно действующие эпизоотические очаги птичьего гриппа за счет передачи возбудителя морским млекопитающим и неперелетным птицам, таким как чайки.



МО РФ также располагает данными об участии ЦУР (госпрограмма "Цели устойчивого развития") США в американских военно-биологических программах, в том числе через некоммерческую организацию "Рэнд". Эта организация специализируется на политической проблематике и поэтому ее участие в биологических проектах ЦРУ также вызывает ряд вопросов. Данная организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак.



В отчете "Рэнд", который имеется в распоряжении МО РФ, указано, что использование таких подходов "могло бы помочь в планировании и осуществлении биологической атаки". При этом отмечается, что интеллектуальная система способна выбрать наиболее подходящий тип хранения биологической рецептуры, подобрать способы маскировки, доставки и применения патогенных материалов.



Минобороны РФ опубликовало имена лиц, которые участвовали в военно-биологических программах США на Украине и пытаются скрыть данные о работе с возбудителями опасных инфекций и испытаниях лекарств на украинцах и военных Вооруженных сил Украины. К этой деятельности были привлечены сотрудники Украинского научно-технического центра и других подрядных организаций министерства обороны США. УНТЦ, кстати, является основным посредником, распределяющим гранты Пентагона. Когда у украинских военных массово наблюдаются случаи заражения инфекцией, устойчивой к разным антибиотикам, то это может свидетельствовать о продолжающихся биологических экспериментах на рядовых ВСУ. Такую точку зрения высказал эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов.



Ранее в издании Financial Times появился материал, в котором говорится о том, что с начала 2023 г. у многих военных украинской армии, получивших ранения, наблюдались инфекции, которые оказались устойчивыми практически ко всем существующим антибиотикам. Сообщается, что один из первых таких случаев обнаружили в военном госпитале в Германии. После обследования раненого украинского солдата врачи выявили устойчивую к лечению антибиотиками инфекцию. На языке биологов такие вирусы называются "мультирезистентными микробами". Они опасны как тем, что заболевание ведет к совершенно неизвестным по тяжести последствиям, так и тем, что как лечения его не существует. Вирусы устойчивы к любым известным препаратам. И случаи заболевания новыми видами инфекций с 2014 г. фиксируются в Западной Европе все чаще. Чем это грозит? При худшем сценарии Европа столкнется с мощнейшей эпидемией со времен "Черной смерти", когда континент почти обезлюдел.



"Поразительным является тот факт, что в 2018 году число случаев туберкулеза, вызванного новыми штаммами с множественной лекарственной устойчивостью, резко возросло среди граждан, проживающих в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Данные были подтверждены экспертами Российского агентства по защите прав потребителей. Во время массовой вспышки возле села Пески было выявлено более 70 случаев заболевания, которые быстро привели к летальному исходу. Это может указывать на преднамеренное заражение, или случайную утечку патогена из одной из биолабораторий на Украине", - было указано в заявлении Минобороны России.



Не меньше вопросов вызывает вспышка на Украине тропического заболевания дирофиляриоза. В 2019-м у нескольких жителей Херсона обнаружили нематод. Червей до 12 сантиметров в длину пришлось извлекать из век и кистей рук пациентов. Переносят этих паразитов комары.



Именно в их организме начинают вызревать личинки. Главная странность - подъемы заболеваемости дирофиляриозом всегда отмечаются весной и осенью, а в Херсоне на операционный стол люди попали в феврале, когда кровососущие насекомые даже не проснулись.



"Возникает вопрос, почему четыре случая заражения выявлены именно в феврале, что нехарактерно для жизненного цикла этих насекомых, даже с учетом инкубационного периода болезни. В апреле 2019 года представители Пентагона посетили местные учреждения здравоохранения, где ознакомились с результатами эпидемиологического расследования и скопировали медицинскую документацию", - отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.



Чем именно заражали людей, становится ясно из американских отчетов, брошенных при наступлении российских войск. "Результаты следующие: 33% обследованных солдат были инфицированы или болели гепатитом А, более 4% - лихорадкой с почечным синдромом и 20% - лихорадкой Западного Нила. Эти цифры значительно выше, чем в среднем по статистике. Поскольку эти заболевания активно изучались Пентагоном в рамках украинских проектов, есть основания полагать, что военнослужащие Вооруженных сил Украины участвовали в качестве добровольцев в экспериментах по оценке переносимости опасных инфекционных заболеваний. Согласно имеющейся информации, отсутствие терапевтического эффекта антибактериальных препаратов было обнаружено при стационарном лечении украинских военнослужащих в медицинских учреждениях. В их крови был обнаружен высокий уровень антибиотиков, включая сульфониламиды и фторхинолоны", - пишет американская газета Fincial Times.



Дошло до того, что украинские врачи не в состоянии были справиться с лечением пациентов, и их пришлось эвакуировать. Отмечается, что люди могли заразиться такой инфекцией как в госпиталях на Украине, так и в местах пребывания украинских беженцев на территории других стран (не в России).



"Это может быть подтверждением экспериментов в американских биолабораториях на Украине. Может быть такое, что украинским военным колют какие-то препараты, чтобы они лучше воевали, чтобы не боялись и не отказывались идти в бой, чтобы легко переносили боль, могли обходиться без пищи", - обратил внимание Олег Глазунов.



Он отметил, что про существование лабораторий, которые занимаются разработкой и изучением биологического оружия, говорили уже неоднократно. Причем раньше звучала информация о наличии таких лабораторных центров, подконтрольных США и Великобритании, не только на Украине, но и в Грузии. "Сейчас во время конфликта и глобального противостояния с Россией не будут же американцы или британцы проводить испытания на своих солдатах. Про украинцев думают, что на них можно проводить множество экспериментов и никто ничего не скажет. Что киевский лидер скажет Байдену, у которого он просит современное оружие, что не трогайте наших солдат и офицеров? Да ему тоже наплевать, лишь бы деньги и оружие давали", - сказал эксперт. По его мнению, не случайно в западных СМИ активно транслируется информация о биолабораториях на Украине. Глазунов допустил, что если об этом пишет уже далеко не первое серьезное издание, то велика вероятность утечки достоверных данных.



В августе заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что США разрабатывают биологическое оружие, в том числе нацеленное против отдельных этносов, а также занимаются сбором особо опасных патогенов. По его словам, западные биолаборатории, действующие на Украине, в Грузии и некоторых других постсоветских странах, угрожают не только безопасности региона, но и всего мира.



В качестве подопытных кроликов были выбраны украинцы исключительно по той причине, что это славянский народ, который генетически очень близок к россиянам. Американским ученым нужно было проверить, как реагирует организм именно славян на разные виды инфекций.



Как сообщали СМИ, кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди ― младший признал, что США действительно создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию. Он рассказал, что в этом оружии используются методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению. По его словам, в 2001 г. США вкладывали много денег в биооружие.



Задача американских биолабораторий на Украине ― создать суперзаболевания, которые бойцы ВСУ могли бы перенести на российскую территорию, считает главный редактор сетевого издания "Мир России", президент Евразийского института молодежных инициатив Дмитрий Захаров.



Представители Минобороны РФ неоднократно говорили о том, что мало изученные инфекции и заболеваемость солдат ВСУ - это прямое следствие биологических разработок американских лабораторий, действующих на Украине. "Еще до спецоперации на Украине велось изучение малярии, различных кишечных инфекций. И такие исследования продолжаются втихую… Можно только предполагать, что стоит задача принести на сторону России такие суперзаболевания, которые были бы устойчивы к нашим антибиотикам так, чтобы мы их приняли, начали лечить, и чтобы эта зараза расходилась", ― отмечал Захаров. Такие прецеденты известны в истории других вооруженных конфликтов, "это старый метод, только на новый лад", считает эксперт. При этом в украинских медиа о таких биологических исследованиях не говорится вообще. Украинцы могут узнать об этом только через российские СМИ или западные источники, которые не подчиняются Вашингтону или Брюсселю.



Факты ― вещь упрямая. По мере их накопления мы можем сделать очевидный вывод: США на протяжении долгих лет готовят вирус, способный нас уничтожить. Пояс из биологических лабораторий был создан таким образом, чтобы окружить Россию. О части исследований мы знаем, другие пока остаются тайной. Самый большой массив данных приходит с Украины по мере освобождения городов от нацистов. Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая обвинила Вашингтон в военно-биологической оккупации Украины. По ее словам, киевский режим со своей стороны содействовал созданию более 50 лабораторий, в которых проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами их же страны.



Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин замечает: "Американцы уже в течение десяти лет ведут биологические эксперименты на территории России, в том числе работают и с птичьим гриппом. Они исследуют пути миграции перелетных птиц, таких как дрозды, утки и так далее, которые могут быть переносчиками птичьего гриппа. То есть, ищут нетрадиционные пути доставки вируса в Россию".



Эксперт напомнил, что еще в 1999 г. директор ЦРУ США Тенет поставил перед американским ВПК задачу - создать бактерии и вирусы, которые будут этнически специфичными. Чем последние 30 лет американцы и занимаются. И тратят на это ежегодно более 2 миллиардов долларов. По его мнению, спецслужбы США готовили на Украине генетическое оружие убийства славян.



Для Пентагона и ЦРУ Украина - это приоритетное место, где нет никаких сдерживающих факторов для проведения любых преступных экспериментов.



"Факт реализации американских "научных программ" на Украине в январе 2023 года подтвердил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Более того, американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта", - сказал генерал Кириллов на брифинге во вторник. Правда, американцы почему-то забывают, что для этого вначале надо победить Россию. Но в этом безнадежном деле им даже вирусы не помогут, поскольку у нас на каждый их яд найдется надежное противоядие. Источник - stoletie.ru

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