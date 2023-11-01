В США таджикистанца обвиняют в поставках электроники для РосАрмии на миллионы долларов

01:37 02.11.2023

Ему может грозить несколько лет тюремного заключения.​​​​​​​



Прокуратура в США обвинила жителя Бруклина и пару из Монреаля в экспорте в Россию товаров двойного назначения, которые могли использоваться российским оборонным сектором. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минюст США.



Обвинения предъявлены 52-летнему Салимджону Насриддинову, у которого есть гражданства России и Таджикистана, а также супругам 37-летнему Николаю Гольцеву и 32-летней Кристине Пузыревой, у которых есть гражданства России и Канады. Их обвиняют в сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью мошенничества.



Обвиняемые заключены под стражу, ни один из них не признал свою вину. Им может грозить несколько лет тюремного заключения.



Насриддинов был задержан в Бруклине 31 октября, из его дома изъяты тысячи полупроводников и другой электроники, утверждает американская прокуратура. Гольцева и Пузыреву задержали в отеле на Манхэттене, когда они собирались навестить Насриддинова. У пары изъяли около $20 тыс. наличными.



По версии следствия, в течение года Насриддинов, Гольцев и Пузырева организовали отправку более 300 партий товаров двойного назначения (полупроводников, чипов и других электронных компонентов) общей стоимостью около $10 млн.



Некоторых из таких компонентов позже обнаруживали в российской военной технике, которая использует на войне в Украине - дронах, ракетах, танках.



Товары закупались у американских компаний через зарегистрированные в Бруклине фирмы SH Brothers и SN Electronics. Власти США утверждают, что Гольцев получал заказы от российских компаний из оборонного и технологического сектора, после чего напрямую общался с американскими производителями, используя псевдонимы.



После покупки товаров их перенаправляли в компании-посредники из Турции, Гонконга, Индии, Китая и ОАЭ, откуда отправляли в Россию.



Прокуратура утверждает, что обвиняемые знали, что эти товары использовались в военных целях. Ведомство приводит фрагменты сообщений фигурантов, которыми они обменивались. В одном из них Насриддинов пишет Гольцеву: "С днем защитника Отечества". В ответ тот написал: "Мы защищаем его так, как можем".

Это дело является одним из многих, координируемых через целевую группу Минюста США KleptoCapture, которая была создана для обеспечения соблюдения санкций, экспортных ограничений и других мер в ответ на вторжение России в Украину.