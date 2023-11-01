Китай намерен не враждовать, а сотрудничать с США, - Владимир Скосырев

01:57 02.11.2023

01.11.2023



В Пекине с оптимизмом смотрят на предстоящую встречу Байдена и Си

Владимир Скосырев



Координатор Национального совета безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл способствовал повороту американской стратегии в сторону Азии. Фото Reuters

"Китаю и США нужно стабилизировать отношения, они должны быть партнерами, а не соперниками" – с таким комментарием вышла в среду газета "Жэньминь жибао", центральный орган ЦК КПК. Китай, подчеркивает издание, всегда считал, что нужно покончить с конфронтацией и найти общий знаменатель для сотрудничества. Этой публикации сопутствовало сообщение, что на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско Гонконг будет представлять не глава его администрации, находящийся под американскими санкциями, а другой чиновник. Вашингтон также заявил, что нацелен на конструктивный диалог с Пекином.



Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома, правда, уточнила, что президент США Джозеф Байден ожидает жесткого, но важного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Как следует из ее комментария, Вашингтон вовсе не предполагает, что "интенсивная конкуренция" с Пекином прекратится. Но ведь она означает и "интенсивные дипломатические контакты". Как видим, Вашингтон куда сдержаннее, чем официальный голос Пекина, оценивает перспективы саммита двух держав. Атмосферу осложнило и намерение президента США назначить Курта Кэмпбелла, слывущего антикитайским "ястребом", заместителем госсекретаря.



Как пишет издание Politico, Кэмпбелл, координатор Национального совета безопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону, приложил руку практически ко всему, что касалось американской политики в Азии. Сделка по подводным лодкам с атомными двигателями с Британией и Австралией в рамках альянса AUKUS – это плод его мозговых усилий. Готовя это соглашение, Кэмпбелл держал его в тайне даже от многих коллег. И, конечно, совершенно не в курсе была Франция, которая рассчитывала поставлять Австралии свои субмарины.



Кэмпбелл еще при экс-президенте Бараке Обаме стал продвигать поворот американской стратегии в сторону Азии. Это предполагало отправку большего количества военнослужащих в регион, укрепление взаимодействия с союзниками и теми странами, которые опасаются Китая. Словом, высокопоставленный чиновник ратовал за более жесткий курс по отношению к Китаю. Как говорят источники в Белом доме, назначение Кэмпбелла заместителем госсекретаря станет свидетельством того, что дипломатическое ведомство США будет больше сосредоточено на китайской проблематике.



South China Morning Post напоминает, что отношения между двумя экономическими сверхдержавами остаются напряженными в связи с тем, что они борются за преобладающее влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Причем Пекин наращивает координацию с Россией, рассчитывая подрезать доминирование Америки. В свете этих противоречий ключевую роль в достижении договоренности о переговорах Си с Байденом сыграла недавняя поездка министра иностранных дел КНР Ван И в Вашингтон. Его приняли Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.



С другой стороны, договоренность о встрече на высшем уровне достигнута в принципе. Место ее проведения, дату стороны еще обсуждают. Тем не менее препоны к саммиту постепенно удаляются. Одной из них служил вопрос о том, кто будет присутствовать от имени Гонконга на саммите АТЭС. Ведь в это объединение допускаются и суверенные государства, и экономики. Его членом является и Гонконг. Вашингтон как принимающая сторона отвечает за список гостей. В июле сотрудники аппарата Конгресса США заявили, что Джон Ли, глава администрации Гонконга, не получит приглашения. США наложили на него санкции в 2020 году за то, что он сыграл роль в подавлении демонстраций за демократию в этом анклаве. Пекин возмутился, заявив, что санкции эти неразумные и незаконные. Но после визита Ван И в Вашингтон Пекин смягчил свою позицию. Конференцию посетит не Джон Ли, а Пол Чан, отвечающий за финансы. Он не подвергся американским санкциям.