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Делиберализация. В надежде на изменения, - Александр Дугин
13:27 02.11.2023

Делиберализация
в надежде на изменения

Александр Дугин

Наверное, все думающие согласны, что государство в России было захвачено в 90-е годы врагами, которые установили над ним - над всем нашим обществом - внешнее управление. Обобщающее имя ему - либерализм. Не какой-то там "плохой либерализм", "извращенный либерализм", "псевдо-либерализм", а просто либерализм. Никакого другого либерализма не бывает. И российские либералы стали модулями этой оккупационной сети.

Путин с момента своего прихода к власти в 2000 году стал понемногу из этой ситуации выбираться. Очень медленно. Неспешно. Почти незаметно. И мы все еще на этом пути.

С каждым шагом - с каждым сдвигом - в политике Путина (а все они направлены на усиление суверенитета России, то есть на освобождение от внешнего управления, а следовательно, на делиберализацию нашего общества, нашего мировоззрения) какой-то сегмент либералов отслаивается. Вначале забытые сегодня Березовский и Гусинский. Потом иноагент Ходорковский. Потом после 2014 года первая массовая партия. Затем после 24 февраля 2022 года еще более массовая партия.

Но это далеко не все. Вот совсем недавно, после трагических событий в Палестине откололась группа правых сионистов, до самого последнего момента лояльных Путину.

И так будут откалываться еще и еще. Сети либералов настолько внушительны и могущественны, что с ними трудно сладить, тем более Путин выбрал стратегию очень постепенного их выдавливания. Тут даже непонятно, кто вымрет первым - они или русское население. Да, они стареют и уходят в мир иной или уезжают за рубеж. Но и с собой они забирают целые русские поколения, развращенные, сбитые с толку, подкупленные, зараженные вирусом, сведенные с ума, пущенные по ложному кругу.

Так вот. Может быть, Путин и выигрывает в целом, избегая резкости - падаль покидает Россию сама и порциями. И никаких репрессий, никакого ответа за содеянное. Но историческое время, отмеренное нашему народу на возрождение, на прихождение в себя, мы точно теряем. Растягивание делиберализации тактически оправданно (может быть), но стратегически оно становится опасным.

Ведь мы надеемся, что общество очистится от внешнего идеологического управления само собой. Ну вот с чего бы? Да, герои вернутся с фронта (хотя ведь не все...), и у них будет экзистенциальная пробужденность и русская честность. Но что они буду делать в тылу, если там по-прежнему тон задают какие-то недочищенные мерзавцы прежнего цикла? Восставать нельзя и неправильно, но и подчиниться - это себя не уважать. И главное: кто покажет нашим героям путь? Кто их направит? Куда? Люди окопов в мирной реальности как сориентируются? Их же не воспитывали, не образовывали, не готовили... Я говорю много с нашими военными - добровольцами, контрактниками, разными силовиками... И ведь снова никаких пособий в окопах, на фронтах. Никаких внятных объяснений, с кем воюем, почему воюем, за что воюем, что такое Победа? Люди уже умерли, а за что до конца так и не ясно.

Ну не за Абрамовича же, не за зерновую сделку, не за благополучие элит? Явно за что-то иное... А за что собственно, власть так и не говорит, боится.

Боится, что очищение, делиберализация станет радикальным императивом. Хочет оставить лазейку для обратного хода. Путин делает все так медленно, что создается иллюзия, что может быть все вернется на свои круги. А ведь не вернется.

Поэтому надо двигаться вперед быстрее. По пути Путина. Но все же быстрее. Надо оперативно менять положение дел в культуре, образовании, информации, политической жизни. То, что там сейчас, условиям СВО в конце второго года вообще не соответствует.

И вот что важно. Это статус-кво, конечно, не соответствует чаяниям и настроениям традиционалистов и патриотов. Но ведь и людям, ориентированным на комфорт и мирную жизнь тоже не соответствует. И тем, кто за "прогресс" (чтобы они под этим ни понимали) снова не соответствует. И тем, кто за социальную справедливость, которой нет (или почти нет) сегодня в России, и им не соответствует. Статус-кво никуда не годится. Все поддерживают Путина лишь в надежде на изменения. Какая стабильность, когда война, и ее надо прежде всего выиграть. И лишь потом стабильность. И никак не наоборот.

Источник - katehon.com
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